22/04/19 • 18:44 | UPD 22/04/19 • 18:44 Newsroom eleftherostypos.gr

Μόλις δύο 24ωρα πριν κυκλοφορήσει στις αίθουσες το Endgame, ο CEO της Marvel ανέφερε ότι το Spider Man: Far From Home θα κλείσει τον κύκλο.

Εδώ και καιρό η Marvel έχει ανακοινώσει ότι φτάνει στο τέλος του τρίτου σταδίου του MCU που ξεκίνησε πριν 11 χρόνια με το πρώτο Iron Man. Έχει ειπωθεί κιόλας ξεκάθαρα ότι όλες οι ταινίες που προηγήθηκαν, και οι 21, ήταν για να φτάσουν όλα στο σημείο του Endgame. Όμως φαίνεται πως το νέο Spider Man θα αποτελέσει το τέλος.

Σε δύο μέρες είναι η ελληνική πρεμιέρα του Avengers:Endgame και μέχρι την Παρασκευή θα έχει γίνει η αρχή του τέλους σε όλες τις αγορές του κόσμου. Πολύ λογικά, ο κόσμος θεωρούσε πως το Endgame θα είναι κι αυτό που λέει το όνομα του. Το τέλος μιας εποχής. Εκεί όπου δεν θα υπάρχει γυρισμός ή συνέχεια. Θα υπάρξει μια ολοκαίνουργια αρχή. Μια αρχή που σίγουρα δεν θα περιλαμβάνει τον Captain America και σχεδόν σίγουρα τον Iron Man, ενώ στο 50-50 είναι ο Thor.

Φαίνεται όμως πως τα γεγονότα του Endgame δεν τελειώνουν εκεί. Μπορεί να θεωρούσαμε επίσης ότι το Spider Man: Far From Home που κυκλοφορεί τον Ιούλιο θα είναι η άμεση μετάβαση στο 4ο στάδιο του MCU, ώστε να ακολουθήσει το 2021 με τα νέα franchises και τα sequels των νεόκοπων στους Avengers, αλλά δεν είναι έτσι τελικά.

Ο Κέβιν Φάιγκ, CEO της Marvel, ανέφερε σε ένα press event ότι το Endgame δεν είναι το τέλος. Το νέο Spider Man είναι για τον ίδιο το οριστικό κλείσιμο της τρίτης φάσης. Κάτι που αν ισχύει, μεταφράζεται διττά. Το πρώτο σενάριο θέλει τον Spider Man να σώζεται στο φινάλε του Endgame και βλέπουμε μια περιπέτεια του αρκετά μετά χρονικά στο Far From Home. Το δεύτερο θέλει το Far From Home να είναι ένα prequel του Infinity War. Κάτι που δεν αναιρεί τη σχεδόν σίγουρη ανάσταση του Spider Man. Απλώς δεν την σχετίζει με το αποτέλεσμα του Endgame.