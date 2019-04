Το Disney Plus κυκλοφορεί το Νοέμβριο και θα κάνει το Netflix να «τρέμει»

Share Share Pin +1 Shares 0

Ένα από τα δύο μεγαλύτερα brands σε επίπεδο κινηματογραφικών παραγωγών, η Disney, μπαίνει στον τομέα του streaming με ελκυστικό πακέτο.

Το ότι θα ερχόταν μέσα στο 2019 το νέο streaming κανάλι της Disney, ήταν γνωστό από καιρό. Απλώς είχε καθυστερήσει αρκετά να γίνει πιο συγκεκριμένη. Έμενε μόνο στο να αφαιρεί τα δικά της προγράμματα από την πλατφόρμα του Netflix. Πλέον, ξέρουμε και τυπικά το πότε, το πώς, το γιατί και όλες τις απαντήσεις.

Απ΄όλες τις νέες πλατφόρμες streaming που έχουν ανακοινωθεί για το 2019, η Disney ήταν η μόνη που είχε εξ αρχής τα εχέγγυα να βάλει ζόρια στο Netflix και να αποτελέσει έναν πανίσχυρο ανταγωνιστή. Άλλωστε, ένα μερίδιο του Netflix το είχε εκείνη με προγράμματα όπως Daredevil, Punisher και οι ταινίες της Marvel που μπήκαν από τον Οκτώβριο και μετά στην πλατφόρμα.

Τώρα που έρχεται το Disney Plus είναι βέβαιο ότι θα βάλουμε ακόμα ένα πάγιο έξοδο μέσα στο μήνα μας. Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι η πρώτη μέρα on air είναι στις 12 Νοεμβρίου και η συνδρομή είναι 7 δολάρια το μήνα ή περίπου 70 δολάρια το χρόνο.

Κι αν σκεφτεί κανείς τι θα βρει στη βιβλιοθήκη της πλατφόρμας, τότε αυτά τα λεφτά είναι σα να κλέβουμε εκκλησία. Όλα τα κινούμενα της Pixar. Όλα τα κινούμενα της Disney. Η τελευταία τριλογία Star Wars και τα spinoffs Solo και Rogue 1. Και φυσικά όλο το Marvel Cinematic Universe. Ναι, και το Captain Marvel και τα Avengers, του Endgame συμπεριλαμβανομένου. Παράλληλα, έχει και ένα ακόμα δυνατό χαρτί για το ξεκίνημα. Η σειρά Mandalorian που γράφει ο Τζον Φαβρό και πρωταγωνιστεί ο Πέδρο Πασκάλ θα είναι η πρώτη live-action σειρά για τον κόσμο του Star Wars.

Με λίγα λόγια, μετά το «Netflix and Chill» έρχεται το «Disney Plus and Deal». Αφού βγαίνει κερδισμένος όποιος κάνει συνδρομή. Αυτό που δεν έχει αποσαφηνιστεί βέβαια είναι σε ποιες χώρες θα είναι διαθέσιμη η πλατφόρμα στο ξεκίνημα της.