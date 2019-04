Game of Thrones: Πιθανές κι απίθανες θεωρίες για την 8η σεζόν

Share Share Pin +1 Shares 0

09/04/19 • 17:18 | UPD 09/04/19 • 17:18

Λίγες μέρες πριν την πρεμιέρα της 8ης και τελευταίας σεζόν, αραδιάζουμε όλα τα πιθανά κι απίθανα σενάρια που ίσως δούμε στο Game of Thrones.

Στις 14 Απριλίου το Game of Thrones επιστρέφει για να φύγει. Επιστρέφει για μία τελευταία φορά. Η 8η και τελευταία σεζόν θα στιγματίσει ολοσχερώς την έννοια της τηλεόρασης. Ίσως να μη μείνει μόνο εκεί. Θα επηρεάσει λογικά κάθε μορφή αφήγησης. Κι αυτή η αναμονή είναι μάλλον καλύτερη από τη στιγμή που θα ξεκινήσει το τέλος.

Γράφει ο Βαγγέλης Λημνιώτης

Γιατί αν το τέλος ξεκινήσει, τότε θα είναι πολύ κοντά στο να τελειώσει. Όχι, δεν μπήκε ο Ντάνος Αγγελόπουλος μέσα μας. Απλώς πάντα αυτό που γιγαντώνει τα συναισθήματα είναι η αναμονή, η προετοιμασία, ο σχεδιασμός. Game of Thrones και 8η σεζόν δίχως προετοιμασία, δε γίνεται.

Όπερ σημαίνει ότι παίρνουμε θέση μάχης με πιθανές κι απίθανες θεωρίες γύρω από τα όσα θα δούμε σε αυτά τα 6 επεισόδια. Ας εξετάσουμε τι θα δούμε στο νέο τεύχος του ET Magazine στο EleftherosTypos.gr.

Η Μελισάνδρη θα φέρει τον Βισέριον και πάλι στην πλευρά των ζώντων και της Καλίσι

Ο Βισέριον είναι ο ένας από τους τρεις δράκους της Καλίσι. Λάθος. Ήταν ένας από τους τρεις. Τώρα πια ανήκει στον Night’s King και την πλευρά των νεκροζώντανων. Μετά την πτώση του στην παγωμένη λίμνη και το άγγιγμα του ηγέτη των White Walkers, ο Βισέριον έγινε κι αυτός ένας wight δράκος. Όμως, σε αντίθεση με τους υπόλοιπους του τάγματος των χιονοζόμπι, ο Βισέριον θα κληθεί να σκοτώσει τα δύο του αδέλφια και την «μητέρα» του, την Καλίσι.

Ο Φρόυντ δεν θα μείνει έξω ούτε από το Game of Thrones. Το μητρικό ένστικτο κι ο δεσμός του με την Ντενέρις θα υπερισχύσει του κακού μέσα στον Βισέριον και θα σπάσει το «ξόρκι» του Night’s King. Αν το κάνει αυτό, τότε θα πεθάνει ξανά. Κάπου εδώ εμφανίζεται η Μελισάνδρη, η οποία έχει αναστήσει κόσμο στο παρελθόν, με πιο τρανό παράδειγμα τον Σνόου. Ο δράκος βέβαια ξεφεύγει από τα όρια της και γι΄αυτό υπάρχει μια προέκταση της θεωρίας που σχετίζεται με αυτό που έχει πάει να κάνει η Μελισάνδρη όταν αποχώρησε στα μέσα της 7ης σεζόν. Ίσως έχει πάει να φέρει βοήθεια…

Ο Τζέιμι θα είναι αυτός που θα σκοτώσει την Σέρσεϊ

Η ιστορία της Σέρσεϊ είναι απ΄αυτές που δεν έχουν παρεκκλίνει σχεδόν καθόλου σε σχέση με το βιβλίο. Κι αν συνεχιστεί αυτό, ίσως να μην παρεκκλίνει ούτε ως προς το τέλος της. Στα βιβλία υπάρχει η θεωρία του Βαλόνγκαρ, που στα βαλυριανά σημαίνει «μικρός αδερφός». Σε έναν εγκιβωτισμό στην 6η σεζόν βλέπουμε την μικρή Σέρσεϊ να ακούει έναν χρησμό. Ο χρησμός της έλεγε ότι θα παντρευτεί, θα γίνει βασίλισσα, θα κάνει τρία παιδιά, θα πεθάνουν όλα κι εκείνη θα πεθάνει από το χέρι του μικρού αδερφού.

Το επίθετο βέβαια μπορεί να μην αναφέρεται στο ηλικιακό κομμάτι, αλλά στο μέγεθος. Γι΄αυτό όλοι θεώρησαν τον Τίριον υποψήφιο να τη σκοτώσει και να ολοκληρώσει αυτό που άρχισε με τη δολοφονία του Ταϊγουίν. Εδώ και καιρό όμως αιωρείται το ενδεχόμενο ο Τίριον να μην είναι τελικά Λάνιστερ. Γι΄αυτό η θεωρία του Βαλόνγκαρ ίσως πρέπει να στραφεί στον Τζέιμι.

Ο Τζέιμι αυτομόλησε στο φινάλε της 7ης σεζόν και εναντιώθηκε στην αδερφή του και σύντροφό του. Σε συνδυασμό με το γεγονός ότι η Σέρσεϊ θα γίνει λογικά Mad Queen κι εκείνος ήταν αυτός που σκότωσε τον Mad King, η θεωρία θωρακίζεται. Στην εξίσωση αξίζει να μπει και ο δεσμός του Τζέιμι με την Μπριέν και τα σπαθιά που φέρουν.

Ένα εναλλακτικό σενάριο αυτής της θεωρίας λέει ότι θα είναι κάποιος με το πρόσωπο του Τζέιμι, αλλά όχι ο Τζέιμι. Ποια έχει τη δυνατότητα να αλλάζει μορφή και ζει εδώ και 3 σεζόν ως περιπλανώμενος ασασίνος; Η Άρια Σταρκ φυσικά.

Η Άρια είναι στην πραγματικότητα η Lady Stoneheart

Για την Άρια είναι και μια άλλη θεωρία. Θεωρία που σχετίζεται με την Κέιτλιν Σταρκ και την μεταθανάτια εκδοχή της, τη Lady Stoneheart. Μια επιστροφή που περιμένουμε από την 6η σεζόν στο Game of Thrones, με την Λένα Χίντι μάλιστα να είχε αναρτήσει μια φωτογραφία στο Instagram τότε και να έπαιζε με το κοινό.

Η θεωρία λοιπόν λέει ότι η Lady Stoneheart είναι η Άρια, ή αν θέλετε η Άρια είναι η Lady Stoneheart. Επειδή κανείς δεν την έχει δει να σκοτώνει όσους σκότωσε, θα αρχίσει ένας μύθος. Όλοι θα αποδώσουν τις δολοφονίες στο φάντασμα της Κέιτλιν. Κι όταν λες συνέχεια κάτι, αυτό γίνεται πράξη. Βέβαια, για να συμβεί αυτό θα πρέπει η Άρια να πεθάνει.

Ένας θάνατος θηλυκής Σταρκ έχει υπονοηθεί από έναν από τους σκηνοθέτες της 8ης σεζόν, τον Άλαν Τέιλορ. Εδώ έρχεται να εισχωρήσει μια άλλη συνθήκη. Σε ένα teaser που είχε κυκλοφορήσει τον Ιανουάριο, η Σάνσα, η Άρια και ο Τζον κοιτάνε τα αγάλματά τους στο Winterfell. Κάτι που δεν παρατήρησαν πολλοί είναι πως το άγαλμα του Τζον τον αναπαριστά σε μεγάλη ηλικία. Αντίθετα, για τις δύο κοπέλες είναι όπως τις βλέπουμε τώρα. Αυτό υποδεικνύει ότι θα πεθάνουν νέες.

Για τη Σάνσα αυτό το σενάριο ενισχύεται κι από το εξής. Στο trailer ακούγεται να λέει στην Καλίσι «Winterfell is yours your grace». Τη συγκεκριμένη φράση την είχε πει κι ο Νεντ Σταρκ στον Ρόμπερτ Μπαράθεον στην πρώτη σεζόν. Ξέρετε, λίγο πριν του πάρουν το κεφάλι.

Ο Τζον Σνόου θα κληθεί να θυσιάσει την Καλίσι

Από τη στιγμή που η Μελισάνδρη τον ανέστησε στις αρχές της 6ης σεζόν του Game of Thrones, κυκλοφορεί η εξής συλλογιστική. Ο Τζον Σνόου είναι ο Prince Who Was Promise, δηλαδή ο Αζόρ Αχάι. Ο Αχάι ήταν ένας τρανός ήρωας. Κι ο ηρωισμός του επιβεβαιώθηκε από το ότι δεν απαρνήθηκε την ειμαρμένη. Για να απελευθερώσει τη δύναμη του και να φτιάξει το Lightbringer που θα κατατροπώσει τον Θεό του Σκότους, κλήθηκε να σκοτώσει, να θυσιάσει δηλαδή τη Νίσα.

Έχουμε δει ότι στο Game of Thrones η Ιστορία – σχεδόν πάντα – επαναλαμβάνεται. Αν επαναληφθεί, τότε ο Σνόου θα πρέπει να σκοτώσει κάποια δική του αγαπημένη. Αυτή μπορεί να είναι κάποια από τις αδερφές του. Πιο πιθανό όμως είναι να αφορά η προφητεία την Καλίσι ή κάποιον από τους δράκους της. Άλλωστε, μιλάμε για το Song of Ice and Fire. Κι από Ice ο Σνόου είναι κομπλέ. Το Fire του λείπει!

Ο Μπραν είναι αυτός που τα ξεκίνησε όλα στο Game of Thrones

Άλλη μια θεωρία που δεν θα γεννηθεί από την 8η σεζόν. Θα πραγματωθεί όμως σε αυτή, αν ισχύει. Στο επεισόδιο που πέθανε ο Χόντορ, είδε ότι ο Μπραν όχι μόνο μπορεί να μεταφερθεί στο παρελθόν, αλλά να μπαίνει στο μυαλό των ανθρώπων. Hold the Door φώναζε στον Χόντορ και από τότε άκουγε μόνο αυτό. Αφού αυτό είναι ένα δεδομένο, ποιος μας λέει ότι δεν ήταν ο μελλοντικός Μπραν που μπήκε στο κεφάλι του Έρις Ταργκάριεν και τον έκανε Mad King. Άρα όλο το Game of Thrones είναι μια τεράστια χρονική λούπα που δεν αρχίζει και δεν τελειώνει πουθενά.

Κι αν ισχύσει αυτό, θα δικαιωθούμε όσοι θέλαμε να σκοτώσουν τον Μπραν. Ειδικά μετά απ΄αυτό που έκανε στον Χόντορ. Κι αφού το θέλουμε, ίσως συμβεί από τον Night’s King. Τον οποίο μια έτερη θεωρία θέλει να έχει βάλει στόχο να σκοτώσει τον Μπραν κι όχι σώνει και ντε την ανθρωπότητα.

Ο ίδιος ο ηθοποιός που υποδύεται τον αρχηγό των White Walkers, ο Βλάντιμιρ Φούρντικ, είχε δηλώσει σε συνέντευξη ότι ο χαρακτήρας του έχει στόχο να σκοτώσει κάποιον στο Game of Thrones. Αυτός ο κάποιος δε μπορεί να είναι ο Τζον Σνόου. Ή τουλάχιστον δεν ήταν εξ αρχής. Αν του μπήκε στο μάτι στην πορεία, είναι άλλη κουβέντα. Αν ήθελε όμως να τον σκοτώσει, δε θα το είχε κάνει; Άρα μάλλον τον Μπραν ορέγεται. Τον Μπραν όχι ως Μπραν. Αλλά ως Τρίματο Γεράκι.

Η θεωρία τονίζει ότι ο Night’s King μίσησε τον θεσμό του Τρίματου Γερακιού από την πρώτη στιγμή. Κι αυτό γιατί ο πρώτος τέτοιος έγινε μετά την Μακριά Νύχτα, όταν και διέλυσε τον στρατό των White Walkers και βοήθησε τα Παιδιά του Δάσους, τα οποία είδαμε σε παλιότερο επεισόδιο του Game of Thrones ότι δημιούργησαν τον Night’s King. Από τη στιγμή που ο Μπραν είναι το Γεράκι, φέρει μέσα του όλα τα προηγούμενα Γεράκια. Γι΄αυτό είναι ο στόχος.

Κι η τελική αναμέτρηση θα καταλήξει στους δυο τους. Κάτι που έχει προοιωνιστεί από τον Μπέντζεν, ο οποίος έσωσε τον Μπραν μετά το κυνήγι των White Walkers στην μετά-Χόντορ εποχή. Του λέει χαρακτηριστικά «Με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, θα βρει τον δρόμο του στον κόσμο των ανθρώπων. Κι όταν το κάνει, θα είσαι εκεί να τον περιμένεις». Παράλληλα, είδαμε ότι σε ένα από τα οράματα του, ο Μπραν δέχεται το κράτημα του Night’s King που του αφήνει σημάδι. Μιλάμε ίσως για την πιο πολυδαίδαλη θεωρία που θα χρειαστεί τρομερή σεναριακή και σκηνοθετική κίνηση για να αποδοθεί.

Όλα είναι μια αφήγηση του Σάμγουελ Τάρλι

Η εν λόγω θεωρία υπάρχει από το τέλος της 6ης σεζόν και σχετίζεται με μια σκηνή που είδαμε στη Σιταντέλ. Εκεί όπου πήγε ο Σαμ για να γίνει Μεγάλος Μάεστερ. Καθώς είναι στη βιβλιοθήκη, ο Σαμ παρατηρεί κάτι γρανάζια να τίθενται σε κίνηση. Σαν αυτά που βλέπουμε στους τίτλους αρχής. Αν αυτή η θεωρία επιβεβαιωθεί θα είναι με διαφορά ένα από τα μεγαλύτερα mindblowing φινάλε σε σειρά.

Ο Τζον Σνόου θα γίνει ο διάδοχος του Night’s King

Αυτό το σενάριο έχει ένα θετικό κι έναν αρνητικό αντίκτυπο. Κι έναν δυνητικά τραγικό αντίκτυπο. Το θετικό είναι ότι ο Σνόου θα καταφέρει να μπήξει στην καρδιά του Night’s King το βαλυριανό ατσάλι και θα τον σκοτώσει. Υπάρχει όμως μια παράμετρος να ληφθεί υπ΄όψιν. Σε αντίθεση με του άλλους White Walkers, αν πεθάνει ο Night’s King, οι wights που δημιούργησε ο ίδιος, δεν θα πεθάνουν. Θα συνεχίσουν να υπάρχουν χωρίς να τον υπηρετούν. Αυτό σημαίνει ότι μπορούν να κάνουν το οτιδήποτε.

Ένα παλιό ρητό λέει ότι είναι καλύτερο ένα ελεγχόμενο κι απελεύθερο κοπάδι, από ένα εντελώς ελεύθερο. Γι΄αυτό κάποιος θα πρέπει να διαδεχτεί τον Night’s King. Αυτός ο κάποιος θα πρέπει να είναι κάποιος με μπόλικη καλοσύνη, ώστε να μην συμβούν ξανά τα ίδια. Ο Τζον Σνόου είναι ο πιο αγνός και ο μόνος που θα θυσιαζόταν. Αυτή η κατάληξη ίσως τον μετατρέψει εντελώς σε Night’s King όμως και δεν αποκλείεται να επιτεθεί στους ανθρώπους.