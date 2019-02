Πέθανε ο Στάνλεϊ Ντόνεν, σκηνοθέτης του «Singin’ in the Rain»

Share Share Pin +1 Shares 0

23/02/19

Ο Αμερικανός σκηνοθέτης Στάνλεϊ Ντόνεν, ο δημιουργός του υπέροχου μιούζικαλ «Τραγουδώντας στη βροχή» (Singing in the Rain), άφησε το Σάββατο την τελευταία του πνοή σε ηλικία 94 ετών.

Την είδηση tου θανάτου του έκανε γνωστή με ένα tweet ο κριτικός κινηματογράφου Μαίκλ Φίλιπς της εφημερίδας Chicago Tribune, ο οποίος έλαβε επιβεβαίωση από έναν από τους γιους του Ντόνεν.

Γεννήθηκε στις 13 Απριλίου του 1924 στην Κολούμπια της νότιας Καρολίνας και ξεκίνησε να χορεύει στην ηλικία των 10 ετών ενώ εμφανίστηκε σε τοπικά θέατρα. Μεταξύ άλλων, σκηνοθέτησε τα μιούζικαλ «On the Town», το «Επτά νύφες για επτά αδέλφια» (1954) και το «Αστείο μουτράκι» με πρωταγωνιστές τους Φρεντ Αστέρ και Όντρεϊ Χέπμπορν. Η τελευταία του ταινία ήταν το «Blame it on the Rio» το 1984 με πρωταγωνιστή τον Μάικλ Κέιν η οποία όμως ήταν εισπρακτική αποτυχία.

Το 1997 η Ακαδημία του απένειμε τιμητικό Όσκαρ για την καριέρα του, το μοναδικό που έλαβε ποτέ ενώ σε όλη την καριέρα του δεν έλαβε ούτε μια υποψηφιότητα. Η διάσημη σκηνή από το «Χορεύοντας στη βροχή», στην οποία ο Τζιν Κέλι χορεύει στο δρόμο με την ομπρέλα του, χρειάστηκε μήνες προετοιμασίας. «Χόρεψε σε λακκούβες, που έπρεπε να είναι στο ακριβές σημείο την κατάλληλη στιγμή», είχε αποκαλύψει ο Ντόνεν το 2012. « Χρειάστηκε να σκάψουμε το τσιμέντο και να το αλλάξουμε έτσι ώστε να πηδά στο κατάλληλο σημείο. Αυτό απαιτούσε πολλές πρόβες».