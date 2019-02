Μετά από δύο σερί χρονιές με τον Τζίμι Κίμελ να είναι ο ιδανικός παρουσιαστής των Όσκαρ, η Ακαδημία ήθελε για κάποιον ανεξήγητο λόγο αλλαγή. Πολλά ονόματα έπεσαν στο τραπέζι. Κάποια είχαν ακουστεί και στο παρελθόν. Το όνομα που προκάλεσε μια κάποια έκπληξη ήταν αυτό του Ντουέιν Τζόνσον, του γνωστού The Rock.

Η έκπληξη δεν ήταν γιατί ο The Rock δεν είναι δημοφιλής. Το αντίθετο μάλιστα. Είναι ίσως ο πιο δημοφιλής ηθοποιός στο Χόλιγουντ αυτή τη στιγμή. Κι όχι μόνο ηθοποιός. Δεν ακούγονται τυχαία συχνά πυκνά φήμες για υποψηφιότητα του με τους Δημοκρατικούς για Πρόεδρος των ΗΠΑ.

«Ήμουν η πρώτη τους επιλογή για να παρουσιάσω φέτος και ο στόχος μου ήταν να κάνω τα πιο αστεία και διασκεδαστικά Όσκαρ που έχουν γίνει. Όλοι προσπαθήσαμε σκληρά για να τα βρούμε, αλλά δεν τα καταφέραμε εξαιτίας των γυρισμάτων μου για το Jumanji 2. Η Ακαδημία κι εγώ ήμασταν πολύ στενοχωρημένοι με αυτό. Αλλά κάποια στιγμή στο μέλλον θα ξαναβρεθούμε».

Ah mahalo dude, I was their first choice to host this year, and my goal was to make it the most fun and entertaining Oscars ever. We all tried hard, but couldn’t make it work since I’m shooting Jumanji. Academy and I were super bummed but maybe one day down the road 🥃 https://t.co/eiiMuBNOzb

