Share Share Pin +1 Shares 0

04/03/19 • 17:01 | UPD 04/03/19 • 17:51

Είναι τα πρόσωπα που σκέφτεται κάθε σκηνοθέτης όταν ψάχνει τον λεγόμενο villain της ταινίας. Ο Χαβιέ Μπαρδέμ μάλιστα αναζητά τέτοιους ρόλους.

Μια από τις βασικές αρχές για να κάνει τα πρώτα βήματα του ένας ηθοποιός στο Χόλιγουντ είναι να βρει τους ρόλους που του ταιριάζουν για αρχή. Οι ηθοποιοί που θα δεις παρακάτω, βρήκαν το στοιχείο τους στους ρόλους που σου βγάζουν ένα πνευματικό παραστράτημα, μια ψυχασθένεια ίσως. Ο Χαβιέ Μπαρδέμ είναι κλασικό παράδειγμα.

Γράφει ο Βαγγέλης Λημνιώτης

Αν το πρόσωπο σου αποπνέει μια τρυφερότητα, το πιο πιθανό είναι να κάνεις τον τύπο σε ερωτικές κομεντί ή δραματικές που του παίρνουν την κοπέλα μέσα από τα χέρια.

Αν είσαι κάποιος από αυτούς τους 5 ηθοποιούς, το βλέμμα σου παράγει ραδιουργία, παράγει πολυμήχανη πονηριά και είσαι…καταδικασμένος να σε θυμούνται για τους ρόλους villain. Κι ας είναι ποσοτικά λιγότεροι από τις φορές που έκανες τον καλό. Πάμε να τους δούμε στο νέο τεύχος του ET Magazine στο EleftherosTypos.gr

Χιούγκο Γουίβινγκ

Ο κύριος Γουίβινγκ είναι ο θρυλικός Έλροντ από τον Άρχοντα των Δαχτυλιδιών και τον Hobbit. Είναι επίσης ο V for Vendetta. Αυτοί οι δύο ρόλοι δημιουργούν ένα ισχυρό αντίβαρο στους 4 ρόλους που είναι πραγματικά ο baddie τύπος. Για το Matrix δεν χρειάζεται να πούμε κάτι. Στη σειρά Patrick Melrose με τον Μπένεντικτ Κάμπερμπατς υποδύθηκε τον αυταρχικό και βίαιο πατέρα που κατέστρεψε την μετέπειτα ζωή του γιου του. Στο πρόσφατο Mortal Engines είναι ακόμα πιο εκνευριστικά κακός. Στο Captain America έκανε τον Red Skull.

Τζέισον Κλαρκ

Οι πραγματικά τιποτένιοι χαρακτήρες του Κλαρκ είναι τρεις. Terminator: Genisys, Serenity και Mudbound. Στο τελευταίο δε, δεν ήταν τόσο πολύ ένας τύπος που θες να χάσει κατά κράτος. Ήταν απλώς ένα υποχείριο του πατέρα του σε αυτό το ρατσιστικό μπαράζ που υπήρχε στις ΗΠΑ πριν 4-5 δεκαετίες.

Κι όμως έχεις πάντα την αίσθηση ότι όλες του οι ταινίες τον τοποθετούν στο ρόλο του τύπου που πρέπει να νικηθεί κι όχι να νικήσει. Ο Κλαρκ είναι τρανό παράδειγμα αυτού που λέγαμε πιο πάνω. Θα μπορούσε κάλλιστα να κάνει τον villain για την υπόλοιπη ζωή του, να πληρώνεται αδρά και χωρίς καν να χρειάζεται ιδιαίτερη προσπάθεια. Του βγαίνει φυσικά.

Μπεν Μέντελσον

Τις καλές συστάσεις του στο Χόλιγουντ ο Μέντελσον τις έκανε με τον ρόλο του στο Bloodline. Εκεί δεν τον αποκαλείς κακό. Είναι ένα λεγόμενο χαμένο κορμί. Ο πατέρας του τον θεωρούσε υπεύθυνο για τον θάνατο της κόρης του, γέμισε με ένα ψυχικό βάρος τεράστιο και έφτασε στα 45-50 του κατεστραμμένος και μπλεγμένος σε βρωμοδουλειές.

Αν πριν το Bloodline είχε το ρόλο στο Dark Knight Rises, τότε μετά από κει έγινε ο χαμός. Ready Player One, Robin Hood, Rogue One και σε λίγες βδομάδες το Captain Marvel. Ο Μπεν Μέντελσον είναι πλέον ο νέος κακός του Χόλιγουντ και είναι από τους κακούς που μπορείς να βρεις μεγάλο βάθος και πολλά ευρήματα πίσω από την στάση τους.

Κρίστοφ Γουόλτζ

Ο ρόλος του Ναζί στο Inglourious Basterds θα τον ακολουθεί για πάντα. Στην ουσία δε μπόρεσε να ξεφύγει πολύ από εκεί. Κοτζάμ Όσκαρ του έδωσε. Το Spectre ήταν μια μέτρια ταινία και μόνο ο δικός του ρόλος μένει. Το Big Eyes με την Έιμι Άνταμς πήγε άπατο αδίκως, ενώ και στο Tulip Fever είναι ο κακός της υπόθεσης.

Χαβιέ Μπαρδέμ

Ο Χαβιέ Μπαρδέμ είναι η επιτομή. Ο ίδιος έχει δηλώσει και σε συνέντευξη του ότι, όχι απλώς δεν τον ενοχλεί να κάνει τον κακό, αλλά αναζητά από μόνος του τον ρόλο του παράφρονα. Το No Country For Old Men είναι το masterpiece του Μπαρδέμ. Αλλά είναι ο ρόλος του Σίλβα στο Skyfall που απέδειξε ότι είναι από τους επαΐοντες στην ψυχολογική διερεύνηση παρανοϊκών χαρακτήρων. Ο Μπαρδέμ άλλαξε τον ρου του James Bond και έγινε ο καλύτερος villain στην 50χρονη ιστορία του franchise. Γι΄αυτό και το Spectre απέτυχε. Γι΄αυτό και η νέα ταινία χρειάζεται περισσότερο χρόνο για να φτάσει στο ίδιο επίπεδο.

Από κει και πέρα ο Μπαρδέμ έχει δύο ακόμα ρόλους τέτοιας φύσεως, αν και όχι τόσο αδίστακτους ή αναίτιους. Ο Καπετάνιος Σάλαζαρ φερ΄ ειπείν στους Πειρατές της Καραϊβικής έχει στο ιστορικό του αρκετούς λόγους για να γίνι έτσι. Άλλωστε μιλάμε για κάποιο που έπρεπε να είχε πεθάνει, αλλά έμεινε για πολλά χρόνια σε μια κατάσταση συνθλιμμένου ζόμπι. Από την άλλη, στο Mother του Αρονόφσκι επίσης δεν λογίζεται ατόφια ως ο κακός. Οι πράξεις του όμως και η οπτική της κάμερας που έχει τα μάτια της Τζένιφερ Λόρενς, τον μετατρέπουν αυτομάτως.