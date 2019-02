Όσκαρ 2019: Τα φαβορί και τα αουτσάιντερ – Τι θα κάνει ο Λάνθιμος;

Share Share Pin +1 Shares 0

Ο Γιώργος Λάνθιμος υπερδιπλασίασε το ενδιαφέρον μας για τα φετινά Όσκαρ κι η 24η Φεβρουαρίου μπορεί να είναι ιστορική για το Χόλιγουντ.

Ο Φεβρουάριος είναι ο πρώτος ενδιαφέρον μήνας του χρόνου. Δεν είναι σαν τον Ιανουάριο που δεν ξέρει τι θέλει και δεν έχει κάτι σημαντικό. Φεβρουάριο έχεις Άγιο Βαλεντίνο, έχεις Τσικνοπέμπτη και ενίοτε Αποκριές. Έχεις επίσης και την απονομή των Όσκαρ. Φέτος, ο Γιώργος Λάνθιμος επαυξάνει το κίνητρο μας να τα δούμε.

Πριν λίγες μέρες ανακοινώθηκαν οι υποψηφιότητες και σε πείσμα των προσδοκιών, απεδείχθη ότι υπάρχουν και φέτος ταινίες που ξεχώρισαν κατά πολύ. Μόνο που φέτος είναι περισσότερες από όσες χρονιές μπορούμε να θυμηθούμε. The Favourite, Roma, A Star Is Born, Vice, Green Book, Black Panther, BlacKkKlansman είναι ταινίες που έχουν από 5 υποψηφιότητες και πάνω και θα κονταροχτυπηθούν μέχρις εσχάτων σε όλες τις μεγάλες κατηγορίες.

Μέχρι να έρθει εκείνη η βραδιά, η 24η Φεβρουαρίου, ρίχνουμε πρώτοι τον λίθο των εκτιμήσεων και φτιάχνουμε στο ET Magazine στο EleftherosTypos.gr, για σένα τον απαραίτητο οδηγό για να μάθεις όλα όσα χρειάζεται να ξέρεις.

Παρουσιαστής;

Είναι το μεγάλο ερωτηματικό της βραδιάς. Για πρώτη φορά στα χρονικά του θεσμού η Ακαδημία δεν έχει καταλήξει πουθενά, αφήνει να διαρρέουν πολλά σενάρια, τίποτα όμως δεν έχει επιβεβαιωθεί. Το μόνο βέβαιο είναι ότι μετά το 2011 θα έχουμε ξανά παραπάνω της μόνης παρουσίαση. Ακόμα και ο αριθμός 2 μοιάζει αρκετά απίθανος για την τελική επιλογή της Ακαδημίας.

Μέσα στα πολλά σενάρια που ακούστηκαν, αυτό που θα ήθελαν σίγουρα όλοι είναι να παρουσιάσει τα Όσκαρ το καστ των Avengers. Όχι βέβαια όσοι είδαμε στο Infinity War. Η βασική ομάδα, δηλαδή Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ, Σκάρλετ Γιοχάνσον, Κρις Χέμσγουορθ, Μαρκ Ράφαλο και Κρις Έβανς.

Κάτι τέτοιο δεν κατέστη προς το παρόν εφικτό και φαίνεται πως οδεύουμε ολοταχώς είτε για έκπληξη είτε για το τίποτα. Δηλαδή να μην υπάρχει ο αρχικός μονόλογος και μερικά gags που κάνει συνήθως ο παρουσιαστής και να αρκεστούμε σε όσους θα παραδίδουν βραβείο για να προσδώσουν λίγες ατάκες χιούμορ στην ξηρασία. Μια σκέψη που συνάδει πολύ με την αλλαγή πλεύσης της Ακαδημίας που θέλει να μικρύνει τη διάρκεια της απονομής.

Πόσα Όσκαρ θα πάρει ο Λάνθιμος;

Αυτό είναι το μοναδικό ερώτημα που πλανάται από τις 22 Ιανουαρίου που ανακοινώθηκαν οι υποψηφιότητες. Το The Favourite έχει δέκα υποψηφιότητες, το ανώτερο που μπορεί να πάρει είναι 9 μιας και Ρέιτσελ Βάις-Έμμα Στόουν συναγωνίζονται στο Β΄Γυναικείο. Ενδεχόμενο να υπάρξει διπλή βράβευση δεν υπάρχει, αλλά κι αν υπήρχε, προηγείται η Ρετζίνα Κινγκ από το If Beale Street Could Talk του Μπάρι Τζένκινς.

Αντικειμενικά όμως, τα βραβεία στα οποία το Favourite είναι μεγάλο φαβορί είναι λιγότερα από τα μισά. Ο αριθμός 4 μοιάζει το κατώτερο που μπορεί να πάρει, αλλά ταυτόχρονα ίσως είναι και το ανώτερο. Όλα βέβαια εξαρτώνται από συσχετισμούς. Ανάλογα με το τι θα κάνει το Roma. Η Ακαδημία είναι σαφές πως θέλει να έχει ικανοποιημένους όσο περισσότερους γίνεται. Ιδίως όταν μιλάμε για έναν Μεξικανό σκηνοθέτη, τον Κουαρόν, κι έναν Έλληνα, τον Λάνθιμο.

Ο συμβολισμός του περίφημου diversity είναι πολύ ισχυρός και θελκτικός για την Ακαδημία που θέλει να δείξει ότι η Αμερική δεν είναι ο Τραμπ. Το The Favourite θα πάρει σίγουρα το Ά Γυναικείο με την Ολίβια Κόλμαν. Φαβορί είναι επίσης στην Παραγωγή και στο Μοντάζ, ενώ προπορεύεται και στα κουστούμια. Καλές πιθανότητες έχει και στο Πρωτότυπο Σενάριο.

Το Β΄Γυναικείο είναι στο 50-50 αν δεχτούμε πως όσα συμβαίνουν σε προηγούμενες χρονικά βραβεύσεις, όπως οι Χρυσές Σφαίρες και τα SAG, αποτελούν παράσταση νίκης. Και ήδη η Ρετζίνα Κινγκ έχει τη Χρυσή Σφαίρα, ενώ την Κυριακή θα δούμε τι θα συμβεί στα SAG. Αν το πάρει εκεί, οι πιθανότητες για Βάις και Έμμα Στόουν μειώνονται.

Στις κατηγορίες Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας και Όσκαρ Σκηνοθεσίας θα γίνει ο κακός χαμός. Από τις 8 διαγωνιζόμενες για καλύτερη ταινία, μόνο το Bohemian Rhapsody και το BlacKkKlansman δεν έχουν ισότιμες πιθανότητες. Ίσως και το Green Book που μπορεί να κάνει το 1-2 στους αντρικούς ρόλους. The Favourite, Roma, Vice, A Star Is Born, Black Panther συγκεντρώνουν πολλές πιθανότητες.

Ο νικητής σε αυτή την κατηγορία ίσως είναι και ο νικητής στη σκηνοθεσία, εφόσον ταυτίζονται. Δηλαδή Λάνθιμος, Κουαρόν και Άνταμ ΜακΚέι έχουν αφήσει πίσω τους στη λογική τον Σπάικ Λι και τον Παβλικόφσκι. Η ντομπλέτα για τον Κουαρόν είναι το πιο ισχυρό μεταξύ των σεναρίων που υπάρχουν. Ο Λάνθιμος πάντως έχει τώρα το momentum.

Τι συμβαίνει στις υπόλοιπες μεγάλες κατηγορίες;

Προφανώς στις κατηγορίες για τα τεχνικά στοιχεία, όπως καλλιτεχνική επιμέλεια, μοντάζ, ηχοληψία, make-up και hairstyling κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει ή να έχει το τρομερό ενδιαφέρον για το που θα κάτσει η μπίλια.

Στο Όσκαρ Animation το Spider-Man In The Spider-Verse δύσκολα δεν θα πάρει τη νίκη. Ίσως πιο δίκαιος νικητής να ήταν το Isle of Dogs του Γουές Άντερσον, αλλά χάνει λόγω του ότι προβλήθηκε πέρσι τον Μάιο, αλλά και λόγω της εμπορικότητας του Spider-Man.

Στο Ά και Β΄Αντρικό τα πράγματα είναι ξεκάθαρα με μια μικρή θολούρα όσον αφορά στο πρώτο. Κατά 99% ο Μαχέρσαλα Αλί θα πάρει το δεύτερο του Όσκαρ μετά το Moonlight για την ερμηνεία του στο Green Book. Στο Ά ο Κρίστιαν Μπέιλ έχει όλες τις συναστρίες με το μέρος του. Ο Γουίλεμ Νταφόε είναι εκείνος που τον απειλεί ξεκάθαρα, ενώ το underdog της κατηγορίας είναι ο Βίγκο Μόρτενσεν. Καταπληκτικός στο Green Book, αξίζει περισσότερο το Όσκαρ σε σχέση με τον συμπρωταγωνιστή του. Ραμί Μάλεκ και Μπράντλεϊ Κούπερ δύσκολα θα εκτοπίσουν τους τρεις άλλους.

Στο Ά Γυναικείο αναφέραμε την Ολίβια Κόλμαν ως αδιαφιλονίκητο φαβορί. Η μοναδική πισινή που κρατάμε είναι για την Γκλεν Κλόουζ και λιγότερο για την Γιαλίτσα Απαρίσιο από το Roma. Lady Gaga και Μελίσα ΜακΚάρθι θα αρκεστούν στην τιμή της παρουσίας. Στο Β΄Γυναικείο, εκτός από τα κορίτσια του Favourite και την Ρετζίνα Κινγκ, υπάρχει η Έιμι Άνταμς που βρίσκεται υποψήφια για Όσκαρ για 6η φορά με 0/5 προς το παρόν.

Όσκαρ Καλύτερης Ξενόγλωσσης θα έπαιρνε παμψηφεί το Roma του Κουαρόν αν δεν είχε υπερβεί τα στεγανά με υποψηφιότητα για Καλύτερη Ταινία γενικά. Επομένως αυτό το βραβείο θα το διεκδικήσουν ο Παβλικόφσκι με το Cold War και το Capernaum. Εκτός κι αν το Roma ηττηθεί στην Καλύτερη Ταινία.

Στα δύο Όσκαρ σεναρίου τα δεδομένα έχουν ως εξής. Στο Πρωτότυπο όπως αναφέραμε το Favourite έχει ένα ελαφρύ προβάδισμα. Κλείνουμε όμως το μάτι και στην τριάδα του Green Book. Στο Διασκευασμένο τα πράγματα είναι περίπλοκα. Τη εξαιρέσει του Can You Ever Forgive Me?, οι άλλες τέσσερις ταινίες εκκινούν από την ίδια αφετηρία. Αν έπρεπε να συγκλίνουμε κάπου, θα ήταν στο If Beale Street Could Talk του Τζένκινς.

Όλα τα παραπάνω είναι απλές υποθέσεις κι εκτιμήσεις. Ο Λάνθιμος, το The Favourite και οι υπόλοιποι υποψήφιοι θα πρέπει να περιμένουν ως τις 24 Φεβρουαρίου για να ξέρουν αν θα πανηγυρίζουν ή αν θα πιουν περισσότερο από τους νικητές!