Αυτές είναι οι 15 ταινίες που βασίζονται σε αληθινά εγκλήματα [βίντεο]

Οι ταινίες βασισμένες σε αληθινά εγκλήματα έχουν γίνει δημοφιλείς απο τότε που υπάρχουν ταινίες, και ο κόσμος εξακολουθεί να παρέχει το πιο περίεργο υλικό, βασισμένο σε πραγματικά γεγονότα, για να χρησιμοποιηθεί. Θα ήταν δύσκολο να εφεύρουν τις ιστορίες πίσω από τις κλασικές ταινίες, όπως το Goodfellas του Martin Scorsese, ή πιο αινιγματικές δουλειές όπως η ταινία φρίκης διακοπών Wolf Creek – και δεν το έκαναν.

Τα τελευταία χρόνια, το “βασισμένο σε μια αληθινή ιστορία” έπαψε να θεωρείται ένα χιλιοειπωμένο τραγούδι του Χόλιγουντ, αλλά μόνο επειδή αυτές οι ταινίες χρησιμοποίησαν τόσο περίτεχνα τις ιστορίες σε συνδυασμό με τις φανταστικές δυνατότητες της μεγάλης οθόνης. Παρακάτω δείτε 15 ταινίες που έχουν βασιστεί σε αληθινά εγκλήματα.

1. AMERICAN HUSTLE

Στο Νιου Τζέρσεϊ του 1978 ένα ζευγάρι απατεώνων παγιδεύεται από το FBI και αναγκάζεται να συνεργαστεί σε μια επιχείρηση που φιλοδοξεί να ξεσκεπάσει ένα κύκλωμα εκτεταμένης πολιτικής διαφθοράς. Δραματική σάτιρα βασισμένη σε αληθινά γεγονότα, σπιρτόζικα γραμμένη και γουστόζικα σκηνοθετημένη. Εφτά υποψηφιότητες για Χρυσή Σφαίρα, οι τέσσερις για τις καταπληκτικές ερμηνείες της.

2. CATCH ME IF YOU CAN

Δεν θεωρείται η καλύτερη ταινία του Steven Spielberg, αλλά Catch Me If You κατατάσσεται ανάμεσα στις πιο διασκεδαστικές ταινίες του σκηνοθέτη. Παρακολουθεί την άνοδο του Frank Abagnale που κατόρθωσε επί 5 χρόνια να υποκρίνεται διάφορους ρόλους και να κλέψει εν τέλει περίπου 2,5 εκατομμύρια δολάρια κυρίως από πλαστογράφηση επιταγών. Αν η ιστορία ήταν φανταστική, πολύ δύσκολα θα γινόταν πιστευτή. Κι όμως, όχι απλά είναι αληθινή αλλά υπήρχαν ακόμα πιο απίστευτα γεγονότα που δεν συμπεριελήφθησαν στην ταινία!

3. ZODIAC

Επίσημα, κατηγορήθηκε ότι διέπραξε 6 φόνους, αλλά ο ίδιος ισχυριζόταν ότι ήταν υπεύθυνος για 37. Τα στοιχεία που βρέθηκαν από την αστυνομία τον συνδέουν με 50 φόνους. Δεν τον συνέλαβαν ποτέ. Αυτός ήταν ο Zodiac. Ένας από τους μεγαλύτερους σκηνοθέτες των τελευταίων τριάντα ετών, τελειομανής, ένας αληθινά σπουδαίος δημιουργός, ο David Fincher παρέδωσε ένα από τα πιο πολυσυζητημένα θρίλερ για τον διαβόητο κακοποιό που δεν πιάστηκε ποτέ.

4. CASINO

Μια ταινία από τον Martin Scorsese, ο οποίος σίγουρα μπορεί να χαρακτηριστεί ως ένας από τους πιο χαρισματικούς σκηνοθέτες που μπορούν να μεταφέρουν με επιτυχία μια αληθινή ιστορία εγκλημάτων στη μεγάλη οθόνη. Πρόκειται για την ιστορία των Frank «Lefty» Rosenthal και Anthony «The Ant» Spilotro και το πώς η μαφία του Σικάγο κατάφερε να κυριαρχήσει στον χώρο του τζόγου στο Las Vegas.