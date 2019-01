Critics’ Choice 2019: Το Roma σάρωσε στα βραβεία των κριτικών

Share Share Pin +1 Shares 0

Τα πήρε όλα κι έφυγε το Roma του Κουαρόν στα Critics' Choice 2019, που έδειξαν ότι δύσκολα θα δούμε φέτος ταινία με πάνω από 2-3 Όσκαρ.

Κάθε Κυριακή και βράβευση θα είναι από δω και πέρα για τους αστέρες του Χόλιγουντ. Μετά τις Χρυσές Σφαίρες ήταν η σειρά για τα Critics’ Choice Awards 2019, ενώ την μεθεπόμενη Κυριακή θα έχουμε τα SAG Awards, τα βραβεία των σωματείων των ηθοποιών. Στη χθεσινή βράβευση ήταν το Roma του Cuaron που σάρωσε.

Η παραγωγή του Netflix που δημιούργησε ο Αλφόνσο Κουαρόν κατάφερε να επικρατήσει όχι μόνο στην κατηγορία της ξενόγλωσσης ταινίας, αλλά και γενικά. Αναδείχτηκε καλύτερη ταινία της χρονιάς, ενώ ο Cuaron πήρε και το βραβείο σκηνοθεσίας. Συνολικά τρία πολύ μεγάλα βραβεία για μια ταινία-κόσμημα.

Από κει και πέρα τα υπόλοιπα κινηματογραφικά Critics’ Choice βραβεία κινήθηκαν πάνω κάτω όπως και στις Χρυσές Σφαίρες. Η Ολίβια Κόλμαν βραβεύτηκε ξανά για το Favourite του Λάνθιμου, ενώ η ταινία πήρε και βραβείο ensemble, ο Κρίστιαν Μπέιλ για το Vice και η Regina King για το If Beale Street Could Talk δείχνοντας ότι ίσως αποτελέσει το μαύρο άλογο για την οσκαρική κούρσα.

Στα της τηλεόρασης, το Marvelous Mrs. Maisel, το Americans και το Assassination of Gianni Versace βρέθηκαν στην κορυφή των κατακτήσεων.

Critics’ Choice για Σινεμά:

Καλύτερη Ταινία: Roma

Ά Ανδρικό: Christian Bale – Vice

Ά Γυναικείο: Glenn Close – The Wife & Lady Gaga – A Star Is Born (tie)

Β’ Ανδρικό: Mahershala Ali – Green Book



Β΄Γυναικείο: Regina King – If Beale Street Could Talk

Καλύτερος/η Νέος/Νέα Ηθοποιός: Elsie Fisher – Eighth Grade

Καλύτερο Καστ: The Favourite

Βραβείο Σκηνοθεσίας: Alfonso Cuarón – Roma



Βραβείο Πρωτότυπου Σεναρίου: Paul Schrader – First Reformed

Βραβείο Διασκευασμένου Σεναρίου: Barry Jenkins – If Beale Street Could Talk

Καλύτερης Φωτογραφίας: Roma

Βραβείο Παραγωγής: Black Panther

Βραβείο Μοντάζ: First Man

Καλύτερα Κουστούμια: Black Panther

Καλύτερο χτένισμα & make-up: Vice

Οπτικά Εφέ: Black Panther

Καλύτερο Animation: Spider-Man: Into the Spider-Verse

Καλύτερη Ταινία Περιπέτειας: Mission: Impossible – Fallout

Καλύτερη Κωμωδία: Crazy Rich Asians

Ά Ανδρικό σε Κωμωδία: Christian Bale – Vice

Ά Γυναικείο σε Κωμωδία: Olivia Colman – The Favourite

Καλύτερο sci-fi ή horror: A Quiet Place

Ξενόγλωσση: Roma

Καλύτερο Τραγούδι: Shallow – A Star Is Born

Καλύτερη Μουσική: First Man

Critics’ Choice για Τηλεόραση:

Καλύτερη Δραματική Σειρά: The Americans

Ά Ανδρικό σε Δραματική Σειρά: Matthew Rhys – The Americans

Ά Γυναικείο σε Δραματική Σειρά: Sandra Oh – Killing Eve

Β΄Ανδρικό σε Δραματική Σειρά: Noah Emmerich – The Americans

Β’ Γυναικείο σε Δραματική Σειρά: Thandie Newton – Westworld

Καλύτερη Κωμική Σειρά: The Marvelous Mrs Maisel

Ά Ανδρικό σε Κωμική Σειρά: Bill Hader – Barry



Ά Γυναικείο σε Κωμική Σειρά: Rachel Brosnahan – The Marvelous Mrs Maisel

Β΄Ανδρικό σε Κωμική Σειρά: Henry Winkler – Barry

Β’ Γυναικείο σε Κωμική Σειρά: Alex Borstein – The Marvelous Mrs Maisel

Καλύτερη Μίνι Σειρά: The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story

Καλύτερη Τηλεταινία: Jesus Christ Superstar Live in Concert

Ά Ανδρικό σε Μίνι Σειρά ή Τηλεταινία: Darren Criss – The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story

Ά Γυναικείο σε Μίνι Σειρά ή Τηλεταινία: Amy Adams – Sharp Objects & Patricia Arquette – Escape at Dannemora (tie)

Β’ Ανδρικό σε Μίνι Σειρά ή Τηλεταινία: Ben Whishaw – A Very English Scandal

Β’ Γυναικείο σε Μίνι Σειρά ή Τηλεταινία: Patricia Clarkson – Sharp Objects

Καλύτερο Animation: Bojack Horseman