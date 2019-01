Παροξυσμός με το Bird Box Challenge – Η ανακοίνωση του Netflix

Το πιο συνηθισμένο πράγμα που συμβαίνει σε έναν θεατή μόλις έχει δει μια ταινία, είναι να μιλήσει για την ταινία με τους φίλους του, να εκφέρει την άποψη του. Αυτό που σίγουρα δεν συμβαίνει είναι να ξεκινήσει ένα challenge χειρότερο απ΄όλα όσα έχουμε δει κατά καιρούς. Το Bird Box προκάλεσε κανονική παράνοια στον κόσμο.

Το τρομερό horror που κυκλοφόρησε το Netflix στις 21 του Δεκεμβρίου είχε επιρροή πέραν πάσης φαντασίας σε όσους την είδα. Υπήρξαν αυτοί που την αποθέωσαν ως ταινία, που υποκλίθηκαν στην ερμηνεία της Σάντρα Μπούλοκ, άλλοι που δεν ενθουσιάστηκαν τόσο, αλλά υπήρξαν κι αυτοί που αδιαφόρησαν για το καλλιτεχνικό κομμάτι κι εστίασαν στα κλειστά μάτια.

Αν το Bird Box Challenge είναι χειρότερο από το Kiki Challenge είναι κάτι που θα το κρίνει ο καθένας. Το σίγουρο είναι πως κι αυτό έχει μια μεγάλη επικινδυνότητα. Τόσο μεγάλη που ανάγκασε το Netflix να βγάλει ανακοίνωση προς τους απονενοημένους για να σταματήσουν.

«Δεν μπορούμε να πιστέψουμε ότι το λέμε αυτό: ΣΑΣ ΙΚΕΤΕΥΟΥΜΕ ΜΗΝ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΕΤΕ ΤΟΥΣ ΕΑΥΤΟΥΣ ΣΑΣ ΜΕ ΑΥΤΟ ΤΟ BIRD BOX CHALLENGE. Δεν ξέρουμε πως ξεκίνησε όλο αυτό, και εκτιμούμε την αγάπη, αλλά το Αγόρι και το Κορίτσι (έτσι αποκαλούσε τα παιδιά της η Μπούλοκ στο έργο) έχουν μόνο μια ευχή για το 2019. Αυτή είναι να μην καταλήξετε στο νοσοκομείο εξαιτίας μερικών memes».

Can’t believe I have to say this, but: PLEASE DO NOT HURT YOURSELVES WITH THIS BIRD BOX CHALLENGE. We don’t know how this started, and we appreciate the love, but Boy and Girl have just one wish for 2019 and it is that you not end up in the hospital due to memes.

— Netflix US (@netflix) January 2, 2019