Σαρωτικός και στα Grammy ο Μπράντλεϊ Κούπερ με 2 υποψηφιότητες

07/12/18 • 20:12

Μέσα στο 2019 ίσως ο Μπράντλεϊ Κούπερ να έχει στην αγκαλιά του ένα Όσκαρ και ένα Grammy για το A Star Is Born.

Αν επιχειρήσουμε να κοιτάξουμε στο μέλλον, σε μια δεκαετία από τώρα, είναι πιθανό ο Μπράντλεϊ Κούπερ να συγκαταλέγεται στους θρύλους του Χόλιγουντ και να έχει στην κατοχή του το περίφημο EGOT. Emmy, Grammy, Oscar, Tony. Τα δύο από τα τέσσερα ίσως τα κατακτήσει την επόμενη χρονιά.

Η ανακοίνωση των υποψηφιοτήτων για τις Χρυσές Σφαίρες τον έβαλε υποψήφιο στην κατηγορία σκηνοθεσίας και με το buzz που έχει εδώ και μήνες το A Star Is Born, δεν είναι απίθανο να το πάρει. Αλλά και να μην το πάρει, θα έχει ευκαιρίες. Το πιο πιθανό είναι να έχει δύο υποψηφιότητες στα Όσκαρ και άλλη μία για Best Picture με το A Star is Born. Οι πιθανότητες είναι με το μέρος του.

Μέσα στο 2019 ίσως ο Μπράντλεϊ Κούπερ να έχει στην κατοχή του και ένα Grammy, αφού η μουσική της ταινίας είναι από τις μεγάλες επιτυχίες της χρονιάς και το Shallow, το ντουέτο του με τη Lady Gaga, είναι υποψήφιο σε δύο κατηγορίες στα επερχόμενα Grammy της 10ης Φεβρουαρίου. Τραγούδι της Χρονιάς και Άλμπουμ της Χρονιάς.

Μάλιστα, το Shallow στάθηκε τυχερό γιατί είχε κυκλοφορήσει στις 27 Σεπτεμβρίου ως single album, δηλαδή μια βδομάδα πριν από την κυκλοφορία της ταινίας, άρα και όλων των κομματιών. Ένα από τα κριτήρια επιλογής ήταν να έχει κυκλοφορήσει κάτι μέχρι την 1η Οκτωβρίου.

Θα είναι άραγε ο Φεβρουάριος ο μήνας της απόλυτης επιτυχίας για τον Κούπερ;