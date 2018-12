Η Έμμα Στόουν θα γίνει η επόμενη Κρουέλα ντε Βιλ

06/12/18 • 17:44 | UPD 06/12/18 • 17:44 Newsroom eleftherostypos.gr

Μετά την θρυλική ερμηνεία της Γκλεν Κλόουζ, η Έμμα Στόουν ετοιμάζεται για ακόμα έναν ρόλο-πρόκληση. Μια Κρουέλα ντε Βιλ αλλιώτικη από τις προηγούμενες.

Πριν τη δούμε στο Maniac του Netflix, δε θα μπορούσαμε με τίποτα να φανταστούμε την Έμμα Στόουν να κάνει αυτό το ρόλο. Μετά το Maniac όπου απέδειξε ότι είναι ένας χαμαιλέων, μπορούμε να φανταστούμε τα πάντα για εκείνη. Για τον συγκεκριμένο ρόλο βέβαια θα περιμένουμε μέχρι να δούμε τις πρώτες εικόνες.

Όπως και να το κάνουμε, μια κοπέλα που την έχουμε συνδέσει με ρόλους όπως το Birdman, το La La Land, το Battle of The Sexes και φυσικά το The Favourite του Λάνθιμου που της έφερε μια υποψηφιότητα για Χρυσή Σφαίρα, είναι κομματάκι δύσκολο να την φανταστούμε να κάνει την αδυσώπητη, την αδίστακτη Κρουέλα ντε Βιλ.

Η Disney είχε ανακοινώσει πριν μερικούς μήνες την πρόθεσή της να κάνει μια ταινία origin για μια από τις πιο χαρακτηριστικές villain των ταινιών της. Η Κρουέλα ντε Βιλ, η γυναίκα που ήθελε να κάνει γούνες με τα σκυλιά της Δαλματίας, δεν ήταν πάντα έτσι. Είχε φανεί και στην αντίστοιχη live action ταινία με την Γκλεν Κλόουζ. Την πιο θρυλική αποτύπωση του χαρακτήρα. Κι αυτό είναι ακόμα μια πρόκληση για την Έμμα Στόουν.

Όπως ανακοίνωσε η Disney, η Έμμα θα κληθεί να κάνει μια Κρουέλα πριν καταλήξει να γίνει αυτή η σκληρή γυναίκα που κυριαρχεί στους οίκους μόδας, αλλά έχει και αυτό το σκοτεινό μυστικό για το πως φτιάχνει τα παλτό της. Η ιστορία είναι τοποθετημένη στο 1980, στην εποχή της ανάδυσης του punk, με την Κρουέλα να έχει επηρεαστεί από την κουλτούρα της νέας ροκ. Το πότε θα ξεκινήσει η παραγωγή είναι ακόμα άγνωστο. Η Disney αναζητά τον σκηνοθέτη και πολύ πιθανό να είναι ο Γκρεγκ Γκιλέσπι, σκηνοθέτης των I, Tonya και Finest Hours.