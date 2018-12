Πέντε ταινίες για τη δουλεία που άφησαν εποχή [εικόνες & βίντεο]

06/12/18 • 15:50 | UPD 06/12/18 • 23:04 Newsroom eleftherostypos.gr

Στις 6 Δεκεμβρίου του 1865 οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής ενέκριναν την 13 Τροπολογία του Συντάγματος, η οποία καταργούσε την δουλείας, δίνοντας τέλος σε έναν φρικτό θεσμό που καταδυνάστευσε γενιές επί γενεών ανθρώπων.

Με αφορμή την επέτειο αυτή συγκεντρώσαμε τις 5 καλύτερες ταινίες που σχετίζονται με την δουλεία:

5. 13th (2016)

Η ταινία εξετάζει το σύστημα φυλακών στις ΗΠΑ και σταδιακά αποκαλύπτει την ιστορία του έθνους γύρω από την φυλετική ανισότητα μέσα από την οπτική πολλών ακαδημαϊκών και ιστορικών.

Ο τίτλος 13η παραπέμπει στην 13η τροπολογία του αμερικανικού συντάγματος το οποίο κατήργησε τη δουλεία. Η ταινία έχει χαρακτηριστεί ως ένα από τα καλύτερο και λεπτομερειακό ντοκιμαντέρ των τελευταίων χρόνων και προτάθηκε για βραβείο Όσκαρ για το καλύτερο ντοκιμαντέρ.

4. Όσα παίρνει ο άνεμος

Το Όσα Παίρνει ο Άνεμος είναι ιστορική ρομαντική ταινία του 1939, βασισμένη στο ομώνυμο μυθιστόρημα της Μάργκαρετ Μίτσελ του 1936 και σε σκηνοθεσία Βίκτορ Φλέμινγκ. Η επική αυτή ταινία είχε πρωταγωνιστές τη Βίβιαν Λι, τον Κλαρκ Γκέιμπλ, τον Λέσλι Χάουαρντ και την Ολίβια Ντε Χάβιλαντ και αποτελεί τη μεγαλύτερη εισπρακτική επιτυχία όλων των εποχών.

Η ιστορία λαμβάνει χώρα από την άνοιξη του 1861 μέχρι την περίοδο της Ανασυγκρότησης στον Αμερικανικό Νότο. Η ταινία βραβεύτηκε με 8 βραβεία Όσκαρ, ένα ρεκόρ που διατήρησε για είκοσι χρόνια. Το 1998 κατατάχθηκε τέταρτο στη λίστα του Αμερικανικού Ινστιτούτου Κινηματογράφου με τις 100 καλύτερες αμερικανικές ταινίες όλων των εποχών, αν και το 2007 μετακινήθηκε στην έκτη θέση.

3. Django: Ο Τιμωρός

Πρόκειται για ένα αμερικανικό γουέστερν, παραγωγής 2012 σε σκηνοθεσία και σενάριο του Κουέντιν Ταραντίνο. Ο τίτλος και η τοποθεσία της ταινίας είναι εμπνευσμένα από το σπαγγέτι γουέστερν Django: Ο Τρομοκράτης του Πάσο-Ντόμπλε (Django, 1966) και τις ανεπίσημες συνέχειες με πρωταγωνιστή τον Φράνκο Νέρο.[1] Πρωταγωνιστούν οι Τζέιμι Φοξ, Λεονάρντο Ντι Κάπριο, Κρίστοφ Βαλτς, Κέρι Γουάσινγκτον και Σάμιουελ Λ. Τζάκσον.

Η ταινία διαδραματίζεται στο Νότο δύο χρόνια πριν από την έναρξη του Αμερικανικού Εμφυλίου Πολέμου. Ο Τζάνγκο είναι ένας σκλάβος που ζει στο Νότο, χωριστά από τη σύζυγό του Μπρουμχίλντα. Όταν ο Τζάνγκο βρίσκεται σε έναν πλειστηριασμό σκλάβων, ο Δόκτωρ Κινγκ Σουλτζ, ένας κυνηγός επικηρυγμένων, ελευθερώνει τον Τζάνγκο από τους κακούς ιδιοκτήτες του και του δίνει την επιλογή να τον βοηθήσει να κυνηγήσουν και να σκοτώσουν τους Αδερφούς Μπριτλ, ένα τρίο αδίστακτων δολοφόνων, τους οποίους μόνο ο Τζάνγκο έχει δει. Για αντάλλαγμα, ο Σουλτζ θα ελευθερώσει τον Τζάνγκο από τη σκλαβιά και θα τον βοηθήσει να πάρει τη σύζυγό του πίσω από τον Κάλβιν Κάντι.

2. Lincoln (2012)

Λίνκολν είναι αμερικανική βιογραφική δραματική ταινία, που περιγράφει τους τελευταίους 4 μήνες της ζωής του αμερικάνου προέδρου. Την ταινία σκηνοθέτησε ο Στίβεν Σπίλμπεργκ και το σενάριο έγραψε ο Τόνι Κούσνερ και είναι βασισμένο στη βιογραφία Team of Rivals: The Political Genius of Abraham Lincoln της Ντόρις Κερνς Γκούντγουιν.

Πρωταγωνιστούν οι Ντάνιελ Ντέι-Λιούις ως Αβραάμ Λίνκολν, ο οποίος κέρδισε όσκαρ πρώτου ανδρικού ρόλου για την ερμηνεία του και Σάλι Φιλντ ως Μέρι Τοντ Λίνκολν.

1. 12 Χρόνια Σκλάβος (2013)

Η ταινία αποτελεί μια μυθιστορηματική προσαρμογή της αυτοβιογραφίας Twelve Years a Slave του Σόλομον Νόρθαπ, ενός ελεύθερου μαύρου άνδρα που απήχθη στη Γουάσινγκτον το 1841 και πουλήθηκε στη σκλαβιά.

Τον πρωταγωνιστικό ρόλο του Νόρθαπ υποδύεται ο Τσιούετελ Έτζιοφορ, ενώ συμμετέχουν οι Μάικλ Φασμπέντερ, Μπένεντικτ Κάμπερμπατς, Πολ Ντέινο, Πολ Τζιαμάτι, Λουπίτα Ναϊόνγκ’ο, Σάρα Πόλσον, Κουβενζανέ Γουόλις, Άλφρ Γούνταρντ και Μπραντ Πιτ.

Η ταινία κυκλοφόρησε στους κινηματογράφους σε περιορισμένο κύκλωμα αιθουσών στις 18 Οκτωβρίου 2013 και απέσπασε διθυραμβικά σχόλια από τους κριτικούς[21] και έλαβε 9 υποψηφιότητες για Όσκαρ μεταξύ των οποίων για Καλύτερη Ταινία, Σκηνοθεσία, Α΄ Ανδρικού Ρόλου για την ερμηνεία του Έτζιοφορ, Β΄ Ανδρικού Ρόλου για τον Φασμπέντερ, Β’ Γυναικείου Ρόλου για την Ναϊόνγκ’ο και Διασκευασμένου Σεναρίου, κερδίζοντας στις κατηγορίες Καλύτερης Ταινίας, Διασκευασμένου Σεναρίου και Β’ Γυναικείου Ρόλου. Έλαβε επίσης 11 υποψηφιότητες για BAFTA κερδίζοντας δύο στις κατηγορίες Καλύτερης Ταινίας και Α΄ Ανδρικού Ρόλου.