Νέο VW Golf με προηγμένο έλεγχο του αυτόματου συστήματος κλιματισμού

Το νέο Golf έχει πολύ υψηλό δείκτη ευφυίας και στον κλιματισμό. Διατίθεται προαιρετικά με αυτόματο σύστημα κλιματισμού 3 ζωνών, το “Air Care Climatronic”.

Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα ολοκληρωμένο και διαισθητικό στη χρήση σύστημα κλιματισμού, με τις ρυθμίσεις του να γίνονται είτε με συρόμενο διακόπτη αφής είτε με φωνητικές εντολές. Παράλληλα, αυτό το νέο σύστημα κλιματισμού διαθέτει ένα μενού Smart Climate που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ενεργοποίηση συγκεκριμένων ιδιαίτερων λειτουργιών όχι μόνο με το άγγιγμα στην οθόνη αφής, αλλά και με τη χρήση φωνητικού ελέγχου. Ο οδηγός και ο συνοδηγός έχουν πρόσβαση στο μενού του συστήματος κλιματισμού Air Care Climatronic με το αντιαλλεργικό φίλτρο και τις 3 ζώνες ελέγχου είτε μέσω της οθόνης του συστήματος Infotainment είτε μέσω των πλήκτρων αφής άμεσης πρόσβασης που βρίσκονται ακριβώς από κάτω. Το νέο μοντέλο είναι το πρώτο Golf που ανταποκρίνεται τόσο διαδραστικά στις επιθυμίες του οδηγού και του συνοδηγού.







Προκειμένου ο οδηγός ή ο συνοδηγός να αποκτήσει πρόσβαση σε συγκεκριμένες ρυθμίσεις του συστήματος κλιματισμού δεν είναι πλέον απαραίτητο να διαθέσει χρόνο ρυθμίζοντας διάφορες παραμέτρους. Μέσω του νέου μενού Smart Climate είναι δυνατή η ενεργοποίηση διαισθητικά προκαθορισμένων σεναρίων με ένα απλό άγγιγμα ή εναλλακτικά χρησιμοποιώντας φωνητικό έλεγχο.

Η Volkswagen έχει εντοπίσει τις πέντε συχνότερα χρησιμοποιούμενες επιλογές και τις έχει μεταφέρει στο μενού Smart Climate. Οι επιλογές αυτές είναι:

Clear view (ξεθαμπώνει το παρμπρίζ)

Warm feet (πιο ζεστός αέρας στα πόδια)

Warm hands (πιο ζεστός αέρας στους αεραγωγούς στο ταμπλό)

Cool feet (πιο κρύος αέρας στα πόδια)

Fresh air (φρέσκος αέρας στο εσωτερικό)

Το πραγματικά έξυπνο εδώ είναι πως οι λειτουργίες Smart Climate ενεργοποιούνται πάντοτε μόνο προσωρινά -βελτιώνουν γρήγορα προς το ευχάριστο την τρέχουσα κατάσταση και στη συνέχεια υπάρχει επιστροφή στις προγενέστερες ενεργές ρυθμίσεις του συστήματος αυτόματου κλιματισμού.

Παράλληλα, όσον αφορά στις φωνητικές εντολές, τα νέα ψηφιακά μικρόφωνα του Golf αναγνωρίζουν αν μιλά ο οδηγός ή ο συνοδηγός. Το μόνο που χρειάζεται είναι ο οδηγός ή ο συνοδηγός να πουν “I am cold” (Κρυώνω) ή “I am warm” και το Air Care Climatronic θα αλλάξει τη θερμοκρασία στην πλευρά του οδηγού ή του συνοδηγού ανάλογα για κάθε εντολή. Επιπλέον, το σύστημα είναι τόσο προηγμένο που αναγνωρίζει και εντολές της μορφής “Make it four degrees warmer” («κάνε το τέσσερις βαθμούς πιο ζεστό») για να αλλάξει τη θερμοκρασία ανάλογα. Εξίσου απλά και αποτελεσματικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη ρύθμιση του συστήματος αυτόματου κλιματισμού εκφράσεις όπως “There’s a draught” («κάνει ρεύμα») ή “It’s stuffy” («είναι αποπνικτικά»), με το αυτόματο σύστημα κλιματισμού να ανταποκρίνεται ανάλογα!

Ο προηγμένος έλεγχος του συστήματος κλιματισμού στο νέο Golf στο video: