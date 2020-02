Newsroom eleftherostypos.gr

Όπως κάθε χρόνο, στις αρχές του έτους, ο Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη επιβραβεύει τους εργαζομένους τους απονέμοντας βραβεία σε όσους διακρίθηκαν την περασμένη χρονιά σε συγκεκριμένους τομείς.

Ακολουθώντας μία διαδικασία που την διακρίνει η αξιοκρατία και η απόλυτη διαφάνεια, το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού σε συνεργασία με τους επικεφαλής όλων των επιμέρους τμημάτων και με την τελική έγκριση της Διοίκησης, διενεργούν έρευνα και ψηφοφορία προκειμένου να ανακυρηχθούν οι νικητές στους εξής τομείς:

– Πρεσβευτής Εταιρικών Αξιών/Corporate Values Ambassador

– Βραβείο Εξαιρετικής Απόδοσης/High Performance Award

– Βραβείο Best Support Team που προκύπτει από την έρευνα εσωτερικής ικανοποίησης

Φέτος, για πρώτη φορά, θεσπίστηκε και το βραβείο Συνολικής Προσφοράς στον Όμιλο Επιχειρήσεων Σαρακάκη “Saracakis Honorary Award” το οποίο θα απονέμεται σε εξαιρετικές περιπτώσεις εργαζομένων που έχουν υπηρετήσει πιστά επί σειρά ετών τις αξίες και το όραμα του οργανισμού που μετρά περίπου έναν αιώνα ζωής.

Με σκοπό την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση σε θέματα κυκλικής οικονομίας, προστασίας του περιβάλλοντος, κατάργησης του πλαστικού μίας χρήσης και επαναχρησιμοποίησης των πλαστικών συσκευασιών μέσα από συστήματα δημιουργικής ανακύκλωσης, ο Όμιλος Επιχειρήσεων Σαράκακη επέλεξε το βραβείο να είναι από ανακυκλωμένες πλαστικές συσκευασίες.

Το σχεδιασμό και την κατασκευή του βραβείου την ανέλαβε το The New Raw, ένα δημιουργικό γραφείο Research & Design που ιδρύθηκε το 2015 στο Ρότερνταμ, από τους αρχιτέκτονες Φωτεινή Σετάκη και Πάνο Σακκά.

Οι δραστηριότητες του The New Raw αποσκοπούν στην ανάδειξη ενός νέου τρόπου σκέψης με τη δημιουργία προϊόντων που αντικατοπτρίζουν τις αρχές της κυκλικής οικονομίας, μέσα από το σχεδιασμό, τη χρήση νέων τεχνολογιών και την επαναχρησιμοποίηση των υλικών. Η έρευνα του The New Raw επικεντρώνεται στην ανακύκλωση πλαστικών απορριμμάτων με τη χρήση τρισδιάστατης εκτύπωσης.