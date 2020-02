Μοιράσου το άρθρο μέσω: 0 Shares Facebook 0

Η τελευταία χρονιά της δεκαετίας που μας πέρασε (2010-2019) έκλεισε στις 114.109 μονάδες, επίδοση βελτιωμένη κατά 10,3% σε σχέση με την αντίστοιχη του 2018 (103.431 ταξινομήσεις). Αυτή είναι η 7η συνεχόμενη χρονιά με θετικό πρόσημο στην ελληνική αγορά αυτοκινήτου από το ιστορικό χαμηλό των 58.482 πωλήσεων το 2012.

Γράφει ο Μιχάλης Μάρκου*

Την χρονιά που μας πέρασε, το μεγαλύτερο μερίδιο στις πωλήσεις, το είχαν οι εταιρικές πωλήσεις φτάνοντας τις 52.279 μονάδες (52%) σε σχέση με τις λιανικές πωλήσεις. Αρκετές εταιρείες είδαν μερικά από τα μοντέλα τους να έχουν ποσοστά πάνω από το 80% στις εταιρικές πωλήσεις, οι οποίες αφορούν, είτε προς εταιρείες βραχυχρόνιας μίσθωσης (car rental), είτε προς μακροχρόνιας μίσθωσης (leasing).

Η κατηγορία των SUV απέσπασε το 2019 το 35,5% της εγχώριας αγοράς επιβατικών, ενισχυμένη σε σύγκριση με το 2018 κατά 6,3%, ενώ ως καύσιμο προτιμήθηκε η βενζίνη έναντι των πετρελαίου. Έτσι, το 2019 το 65,1% των νέων επιβατικών που πωλήθηκαν χρησιμοποιούν ως καύσιμο τη βενζίνη, έναντι 59,3% το 2018. Πετρέλαιο χρησιμοποιεί το 26,6% των καινούργιων επιβατικών που πωλήθηκαν στη διάρκεια του 2019 από 35,7% το 2018. Αυξημένο είναι το μερίδιο των υβριδικών, που από το 3,8% του 2018, ανέβηκαν στο 5,8% το 2019.

Τέλος, αξιοσημείωτο είναι η επανεμφάνιση της Mazda στην ελληνική αγορά, το πολύ χαμηλό ποσοστό (κάτω της μονάδας) των ηλεκτρικών αυτοκινήτων (επαναφορτιζόμενα plug-in και με συσσωρευτές), στο 0,4% το 2019 από 0,3% το 2018, και η ταξινόμηση 2 Maserati και 2 Tesla αυτοκινήτων μέσα στο 2019.

Πώς έκλεισε η αγορά το 2019

Η Toyota διατήρησε την πρώτη θέση για ακόμα μια χρονιά με 12.581 πωλήσεις και μερίδιο αγοράς 11,03%. H Peugeot ανέβηκε άλλη μια θέση σε σχέση με πέρσι, καταλαμβάνοντας τη 2η θέση με 9.827 πωλήσεις και μερίδιο 8,61 %. Η VW έπεσε μια θέση (σε σχέση με πέρσι) και ήρθε 3η με 9.463 πωλήσεις και μερίδιο αγοράς 8,29%. Η κερδισμένη του 2019 ήταν η Hyundai που ήρθε 4η στις πωλήσεις με 7.921 αυτοκίνητα (με μια εντυπωσιακή άνοδο +38,4% σε σχέση με το 2018) και μερίδιο αγοράς 6,94%, ενώ η Opel ήρθε 5η με 7.413 πωλήσεις και μερίδιο αγοράς 6,50%. Η Fiat έπεσε μια θέση και κατέλαβε το 2019 την 6η θέση με 7.319 αυτοκίνητα και μερίδιο 6,41 % της αγοράς, ενώ η Citroen ανέβηκε 2 θέσεις και ήρθε 7η με 6.963 πωλήσεις και μερίδιο 6,10 %. Στην 8η θέση βρίσκεται η Suzuki με 6.504 πωλήσεις και μερίδιο 5,7%, ενώ στην 9η θέση έπεσε η Nissan (από την 4η θέση του 2018) με 6.322 πωλήσεις και μερίδιο 5,54 %. Την δεκάδα κλείνει η Mercedes η οποία επέστρεψε ξανά στο τοπ 10 (από το 2017) καταγράφοντας 4.524 ταξινομήσεις και μερίδιο 3,96 %.

Πίνακας 1. Top 10 εταιρειών σε ταξινομήσεις στην Ελληνική Αγορά για το 2019

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ 2019 ΜΕΡΙΔΙΟ ΑΓΟΡΑΣ 2019 ΠΩΛΗΣΕΙΣ 2018 Δ% 2019 vs 2018 1 Toyota 12.581 11,03% 11.756 7,0% 2 Peugeot 9.827 8,61% 8.371 17,4% 3 Volkswagen 9.463 8,29% 9.023 4,9% 4 Hyundai 7.921 6,94% 5.722 38,4% 5 Opel 7.413 6,50% 6.931 7,0% 6 Fiat 7.319 6,41% 7.092 3,2% 7 Citroen 6.963 6,10% 5.387 29,3% 8 Suzuki 6.504 5,70% 5.905 10,1% 9 Nissan 6.322 5,54% 7.894 -19,9% 10 Mercedes 4.524 3,96% 3.785 19,5%

Πηγή: www.seaa.gr

Αξιοπρόσεκτη επίσης, είναι η άνοδος της Audi το 2019 με 4.020 πωλήσεις (αύξηση +51% σε σχέση με το 2018), η άνοδος της Land Rover με 319 ταξινομήσεις (αύξηση +74,3% σε σχέση με το 2018) και η άνοδος της Mitsubishi με 505 μονάδες και αύξηση 72,9 % σε σχέση με το 2018. Εξωπραγματικό θεωρείται και το ποσοστό αύξησης που κατέγραψε η Mazda το 2019 με αύξηση 16.100%!!! Αυτό συμβαίνει διότι βάση των στοιχείων του ΣΕΑΑ, η Mazda κατέγραψε 2 ταξινομήσεις το 2018 (παρόλο που επίσημα σαν εισαγωγική εταιρεία δεν δραστηριοποιούταν στην ελληνική αγορά), οπότε το 2019, όπου ξανά λειτούργησε η μάρκα στην ελληνική αγορά (κάτω από την ομπρέλα του ομίλου Συγγελίδη), κατέγραψε 324 πωλήσεις το 2019.

Αντίθετα, οι μάρκες που κατέγραψαν σημαντικές απώλειες στην αγορά το 2019, ήταν η SsangYong (-50%), η Jeep (-48,8%) και η Alfa Romeo (-42,2%) σε σχέση με το 2018.

Για ακόμα μία χρονιά, το Toyota Yaris βρέθηκε στην πρώτη θέση των ταξινομήσεων καινούργιων αυτοκινήτων στην Ελλάδα. Να υπενθυμίσουμε, ότι είναι Νο1 στην Ελλάδα συνεχόμενα, από το 2013 έως το 2019. Το δημοφιλές μικρό ιαπωνικό αυτοκίνητο έφτασε το 2019 τις 6.992 ταξινομήσεις, πολύ μπροστά από το δεύτερο Corsa (3.891). Στην τρίτη θέση τερμάτισε το VW Polo (3.822), ενώ τις ίδιες ακριβώς ταξινομήσεις σημείωσαν το Citroen C3 και το Fiat Panda (3.764 έκαστο). Το Peugeot 208 πραγματοποίησε 3.508 ταξινομήσεις, ενώ 7ο ήρθε το best seller της Nissan (το Qashqai) με 3.442 ταξινομήσεις. Στην 8η θέση βλέπουμε το Renault Clio με 3.000 πωλήσεις, ενώ 2 μοντέλα της Hyundai καταλαμβάνουν την 9η και 10η θέση με 2.476 και 2.459 πωλήσεις αντίστοιχα.

Πίνακας 2. Τα πρώτα 10 μοντέλα αυτοκινήτων σε ταξινομήσεις στην Ελληνική Αγορά για το 2019

Θέση Μοντέλο Πωλήσεις 1 Toyota Yaris 6.992 2 Opel Corsa 3.891 3 VW Polo 3.822 4 Citroen C3 3.764 5 Fiat Panda 3.764 6 Peugeot 208 3.508 7 Nissan Qashqai 3.442 8 Renault Clio 3.000 9 Hyundai i20 2.476 10 Hyundai i10 2.459

Πηγή: www.seaa.gr

Πίνακας 3. Τα best sellers αυτοκίνητα στην Ελλάδα το 2019 ανά κατηγορία

Θέση Κατηγορία Μοντέλο Πωλήσεις 1 Μίνι Fiat Panda 3.764 2 Μικρά Toyota Yaris 6.992 3 Μικρά SUV VW T-Roc 1.699 4 Μικρομεσαία Mercedes A-Class 1.992 5 Μικρομεσαία SUV Nissan Qashqai 3.442 6 Μεσαία Skoda Octavia 603 7 Μεσαία SUV Skoda Kodiaq 731 8 Μεγάλα Mercedes E-Class 84 9 Μεγάλα SUV Volvo XC90 123

Πηγή: www.seaa.gr

Σε θέματα αμαξώματος, το 2019, οι αγοραστές επέλεξαν τα μικρά αυτοκίνητα, αλλά και τα SUV, ακολουθώντας την Ευρωπαϊκή τάση. Η κατηγορία Β (Toyota Yaris, VW Polo, Ford Fiesta, κοκ) είχε το μεγαλύτερο ποσοστό από όλα τα segments φτάνοντας το 32,90 % της αγοράς, τα δε SUV συνολικά (A-SUV, B-SUV, C-SUV, D-SUV, E-SUV και F-G-SUV) κατέλαβαν ένα μερίδιο της τάξης του 35,5%. Η κατηγορία Α, είχε ένα ποσοστό 14,10 %, ενώ διατήρησε της δυνάμεις της η C κατηγορία (Mercedes-Benz A-Class, Ford Focus, Toyota Corolla, κοκ) με ποσοστό 13,50%.

Ως καύσιμο, προτιμήθηκε η βενζίνη έναντι των πετρελαίου, έτσι το 2019 το 65,1% των νέων επιβατικών που πουλήθηκαν χρησιμοποιούν ως καύσιμο τη βενζίνη, έναντι 59,3% το 2018. Πετρέλαιο χρησιμοποιεί το 26,6% των καινούργιων επιβατικών που πωλήθηκαν στη διάρκεια του 2019 από 35,7% το 2018. Αυξημένο είναι και το μερίδιο των υβριδικών, που από το 3,8% του 2018, ανέβηκαν στο 5,8% το 2019.

Η αγορά του αυτοκινήτου την τελευταία 10ετία (2010-2019)

Η δεκαετία 2010-2019 είναι συνυφασμένη με την μεγαλύτερη οικονομική κρίση της Ελλάδας μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Μέσα σε αυτή την κρίση, κανένας κλάδος δεν έμεινε ανεπηρέαστος, όπως ακριβώς συνέβη και με τον κλάδο του αυτοκινήτου, όπου η οικονομική κρίση και η ύφεση επηρέασαν τις πωλήσεις νέων αυτοκινήτων, οι οποίες βρέθηκαν στο ναδίρ. Χαρακτηριστικά, το 2010 πουλήθηκαν 141.499 μονάδες, όταν ο μέσος όρος τις χρονιές 2004-2009 ήταν 265.796 μονάδες. Το 2012 ήταν η χρονιά αρνητικό ορόσημο στην ελληνική αγορά αυτοκινήτου, καθώς έφθασε στο ναδίρ με 58.482 μονάδες.

Κάνοντας μια μικρή ιστορική αναδρομή, τη δεκαετία 1990-1999, η αγορά είχε πάνω από 160.000 πωλήσεις (M.O.) ετησίως, φτάνοντας τις 1.605.292 πωλήσεις, ενώ το 2000 σημειώνεται αύξηση ταξινομήσεων πραγματοποιώντας 290.225 πωλήσεις την συγκεκριμένη χρονιά. Έχοντας σαν παρακαταθήκη την καλύτερη επίδοση όλων των εποχών στην ελληνική αγορά αυτοκινήτου, η δεκαετία (2000-2009) ξεκίνησε δυναμικά και βίωσε απίστευτη ανάπτυξη φτάνοντας το ιστορικό ρεκόρ των 2.691.078 πωλήσεων, με μέσο όρο ανά έτος τα 269.000 περίπου αυτοκίνητα. Δυστυχώς, το 2010 ήρθαν οι πρώτες ενδείξεις για την ύφεση που θα επακολουθούσε τις επόμενες χρονιές στον κλάδο του αυτοκινήτου, λόγω της οικονομικής ύφεσης και κρίσης που θα βίωνε η χώρα μας.

Στην τελευταία δεκαετία (2010-2019) είχαμε 7 συνεχόμενες χρονιές κάτω από το ψυχολογικό φράγμα των 100.000 πωλήσεων, επιστρέφοντας σε εποχές της δεκαετίας του 1970. Μέσα σε ένα διάστημα 2 ετών η αγορά είχε μια εντυπωσιακή πτώση -58,6% και από το 2013 και μετά η αγορά ανέκαμψε επιδεικνύοντας άνοδο της τάξης του 95,1%. To 2018 επιστρέψαμε σε εξαψήφια νούμερα πωλήσεων και το 2019 αυξήθηκαν περαιτέρω οι πωλήσεις κατά 10.678 μονάδες (+10,3%). Πάντως, οι συνολικές πωλήσεις αυτή την δεκαετία δεν ξεπέρασαν το φράγμα του 1.000.000, μένοντας στις 887.876 πωλήσεις.

Η διαφοροποίηση των πωλήσεων των αυτοκινήτων μέσα στην δεκαετία δεν είναι μόνο ποσοτική, αλλά και ποιοτική, αντανακλώντας τις αλλαγές που επήλθαν στις καταναλωτικές συνήθειες των αγοραστών, λόγω της κρίσης. Το 2019 το μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς στα επιβατικά αυτοκίνητα κατέλαβε η κατηγορία Β (σούπερ μίνι) με 32,9%. Το αντίστοιχο μερίδιο της κατηγορίας αυτής το 2009 ήταν 25,4%, με την κατηγορία C (μικρά οικογενειακά), να είναι στο 28,3%. Ακόμη μεγαλύτερες είναι οι αποκλίσεις στις πιο ακριβές κατηγορίες. Το 2019 το μερίδιο της κατηγορίας D (μεγάλα οικογενειακά) ήταν μόλις 1,5% έναντι 12% το 2009.

Χαρακτηριστικά, το 2010 το Opel Insignia πούλησε 2.419 μονάδες, ενώ ακολούθησε το Toyota Avensis με 1.303 αυτοκίνητα. Τώρα, το 2019, το πρώτο σε πωλήσεις είναι η Skoda Octavia με 603 μονάδες και ακολουθεί η Mercedes C-Class με 284 μονάδες. Στα MPV το Fiat 500L που είναι πρώτο στην κατηγορία του, πουλά 144 μονάδες και το VW Touran που είναι δεύτερο, μόλις 51. Πιθανόν, αυτή η κατηγορία πρόκειται να εξαφανιστεί, όπως και αυτή των Coupe, που πλέον έχουν γίνει sports κατηγορία. Η νέα τάση στα αμαξώματα πλέον, είναι η κατηγορία των SUV – Crossover, που αναμένεται τα επόμενα χρόνια να αναδειχθεί σε κυρίαρχη της αγοράς.

Πρωταθλήτρια πωλήσεων την τελευταία δεκαετία αναδεικνύεται η Toyota κάνοντας μάλιστα και το double-double, μιας και κορυφαίο αυτοκίνητο σε πωλήσεις την ίδια περίοδο, είναι το Toyota Yaris με 50.733 μονάδες. Η Toyota έχει πραγματοποιήσει 88.299 πωλήσεις αυτή την περίοδο και το μερίδιο που της αναλογεί είναι στο 9,94% (η μοναδική εταιρεία που είναι κοντά σε διψήφιο αριθμό market share). Οι θέσεις που έχει καταλάβει η εταιρεία περιλαμβάνουν 9 πρωτιές και μια 3η θέση (1η 2013-2019 & 2010-2011 και 3η το 2012). Βέβαια οι πωλήσεις της στο τέλος της δεκαετίας έχουν πτώση -24,53% σε σχέση με το 2010.

Πίνακας 5. Top 20 εταιρειών σε σύνολο ταξινομήσεων την τελευταία δεκαετία στην Ελληνική Αγορά

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΟ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΟ ΑΓΟΡΑΣ 1. TOYOTA 88.299 9,94% 11. SKODA 31.001 3,49% 2. VOLKSWAGEN 69.576 7,84% 12. MERCEDES 26.698 3,01% 3. OPEL 68.979 7,77% 13. BMW 23.686 2,67% 4. NISSAN 53.493 6,02% 14. RENAULT 22.672 2,55% 5. FIAT 47.597 5,36% 15. AUDI 22.542 2,54% 6. FORD 40.951 4,61% 16. SEAT 19.820 2,23% 7. PEUGEOT 38.892 4,38% 17. KIA 14.639 1,65% 8. HYUNDAI 38.220 4,30% 18. VOLVO 13.464 1,52% 9. CITROEN 37.591 4,23% 19. MINI 9.722 1,09% 10.SUZUKI 36.551 4,12% 20. HONDA 8.006 0,90%

Πηγή: www.seaa.gr

Πίνακας 6. H κατάταξη των Top 20 εταιρειών την τελευταία δεκαετία (2010-2019) στην Ελληνική Αγορά

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 TOYOTA 1η 1η 3η 1η 1η 1η 1η 1η 1η 1η PEUGEOT 11η 10η 10η 16η 16η 5η 5η 5η 3η 2η VOLKSWAGEN 3η 3η 2η 2η 2η 2η 4η 3η 2η 3η HYUNDAI 5η 7η 9η 4η 6η 11η 18η 9η 8η 4η OPEL 2η 2η 1η 3η 3η 4η 3η 4η 6η 5η FIAT 6η 5η 5η 5η 5η 8η 6η 6η 5η 6η CITROEN 10η 9η 4η 7η 8η 7η 10η 8η 9η 7η SUZUKI 9η 11η 11η 10η 9η 6η 8η 7η 7η 8η NISSAN 8η 6η 6η 6η 4η 3η 2η 2η 4η 9η MERCEDES 13η 15η 16η 13η 11η 9η 7η 10η 12η 10η RENAULT 20η 19η 18η 17η 13η 13η 12η 12η 10η 11η AUDI 14η 13η 12η 12η 14η 14η 13η 15η 17η 12η SKODA 7η 8η 8η 8η 10η 15η 17η 14η 13η 13η FORD 4η 4η 7η 9η 7η 10η 11η 11η 11η 14η BMW 17η 16η 15η 14η 12η 12η 9η 13η 14η 15η KIA 19η 14η 13η 18η 18η 18η 19η 19η 15η 16η SEAT 12η 12η 17η 11η 15η 17η 14η 16η 16η 17η VOLVO 25η 21η 14η 15η 17η 16η 16η 18η 18η 18η MINI 26η 24η 19η 19η 19η 19η 15η 17η 19η 20η HONDA 18η 23η 20η 20η 20η 20η 20η 20η 20η 22η

Πηγή: www.seaa.gr

Στην 2η θέση είναι η VW με 69.576 πωλήσεις και μερίδιο αγοράς 7,84%, έχοντας και αυτή καταγράψει απώλειες στις πωλήσεις της κατά -26,72% (2019 vs 2010). Οι θέσεις που έχει καταλάβει η εταιρεία είναι μια 3η το 2010 & 2011, τέσσερις συνεχόμενες δεύτερες θέσεις το 2012-2015, μια 4η θέση το 2016, μια 3η το 2017, μια 2η θέση το 2018 και τέλος, μια 3η θέση το 2019.

Η Opel με 68.979 πωλήσεις και 7,77% μερίδιο αγοράς καταλαμβάνει την 3η θέση, έχοντας απώλειες στις πωλήσεις της κατά -42,97 % (2019 vs 2010). Οι θέσεις που έχει καταλάβει η εταιρεία είναι μια 2η θέση το 2010 & 2011, μια 1η θέση (η καλύτερη μέσα στην δεκαετία) το 2012, μια 3η θέση το 2013 & 2014, μια 4η θέση το 2015, μια 3η θέση το 2016, μια 4η θέση το 2017, μια 6η θέση (η χαμηλότερη μέσα στην δεκαετία) το 2018, και μια 5η θέση το 2019.

H Nissan βρίσκεται στην 4η θέση με 53.493 πωλήσεις και 6,02% μερίδιο αγοράς, καταγράφοντας μικρές απώλειες στις πωλήσεις της κατά -5,09% (2019 vs 2010). Οι θέσεις που έχει καταλάβει η εταιρεία είναι μια 8η θέση το 2010, μια 6η θέση τις χρονιές 2011-2013, μια 4η το 2014, μια 3η το 2015, μια 2η το 2016 & 2017, μια 4η το 2018 και μια 9η θέση (η χαμηλότερη μέσα στην δεκαετία) το 2019.

Στην 5η θέση βρίσκεται η Fiat με 47.597 πωλήσεις και 5,36% μερίδιο αγοράς. Οι πωλήσεις της μειωθήκαν κατά -20,68% (2019 vs 2010), ενώ οι θέσεις που έχει καταλάβει η εταιρεία είναι μια 6η θέση το 2010, μια 5η θέση το 2011-2014, μια 8η (η χαμηλότερη μέσα στην δεκαετία) το 2015, μια 6η το 2016 και 2017, μια 5η το 2018 και μια 6η το 2019.

Στην 6η θέση βρίσκεται η Ford με 40.951 πωλήσεις και μερίδιο αγοράς 4,61%, ενώ οι απώλειες της έφτασαν στο -61,32% (2019 vs 2010). Από τις υψηλές θέσεις του 2010 και του 2011 (4η και τις 2 χρονιές), η Ford ακολούθησε καθοδική πορεία κατά την διάρκεια του 2010. Το 2012 κατέλαβε την 7η θέση, το 2013 πήρε την 9η θέση, το 2014 την 7η θέση, το 2015 πήρε την 10η θέση (ήταν και η τελευταία χρονιά μέσα στο τοπ 10), το 2016-2018 έπεσε στην 11η θέση και το 2019 κατέλαβε την 14η θέση (η χαμηλότερη μέσα στην δεκαετία).

Στην 7η θέση βρίσκεται η Peugeot με 38.892 πωλήσεις και 4,38% μερίδιο αγοράς. Είναι η μοναδική εταιρεία του τοπ 10 που είδε τις πωλήσεις της να σημειώνουν εκπληκτική άνοδο της τάξεως του 94,06 % από το 2010 στο 2019. Η ανοδική πορεία της την τελευταία 10ετία είναι αξιοθαύμαστη μιας και το 2010 βρισκόταν στην 11η θέση, και στο τέλος του 2019 φιγουράρει στην 2η θέση. Το 2011 & 2012 κατέλαβε την 10η θέση, το 2013 έπεσε στην 16η θέση όπου έμεινε και την επόμενη χρονιά (2014), από όπου ξεκίνησε μετά την εντυπωσιακή της πορεία, φτάνοντας στην 5η θέση για 3 συνεχόμενες χρονιές (2015-2017). Το 2018 ανέβηκε άλλες 2 θέσεις, καταλαμβάνοντας την 3η θέση και το 2019 πήρε την 2η θέση (η καλύτερη μέσα στην δεκαετία).

Η Hyundai βρίσκεται στην 8η θέση για την δεκαετία που μας πέρασε σε όγκο πωλήσεων, πραγματοποιώντας 38.220 πωλήσεις και αποκτώντας ένα μερίδιο αγοράς της τάξης του 4,30 %. Η κρίση επηρέασε τις πωλήσεις της, μειώνοντας κατά 14,53 % τις ταξινομήσεις της (2019 vs 2019). Οι θέσεις που κατέβαλε η εταιρεία είναι μια 5η θέση το 2010, μια 7η θέση το 2011, μια 9η θέση το 2012, μια 4η το 2013, μια 6η το 2014, μια 11η το 2015, μια 18η (η χαμηλότερη μέσα στην δεκαετία) το 2016, μια 9η το 2017, μια 8η το 2018 και μια 4η το 2019 (η καλύτερη θέση μέσα στην δεκαετία μαζί με εκείνη του 2013).

Στην 9η θέση βρίσκεται η Citroen με 37.591 πωλήσεις και 4,23 % μερίδιο αγοράς. Η εταιρεία πραγματοποίησε αύξηση των πωλήσεων της κατά 25,55% συγκρίνοντας τις πωλήσεις της το 2019 με αυτές του 2010. Οι θέσεις που έχει καταλάβει η εταιρεία είναι μια 10η θέση το 2010, μια 9η το 2011, μια 4η θέση το 2012 (η υψηλότερη μέσα στην δεκαετία), μια 7η το 2013, μια 8η το 2014, μια 7η το 2015, μια 10η το 2016, μια 8η θέση το 2017, μια 9η θέση το 2018, και μια 7η θέση το 2019.

Την δεκάδα με τις περισσότερες πωλήσεις μέσα στην δεκαετία κλείνει η Suzuki με 36.551 πωλήσεις και 4,12% μερίδιο αγοράς. Η εταιρεία δεν βίωσε σχεδόν καμιά απώλεια στις πωλήσεις της, πραγματοποιώντας μια πολύ μικρή άνοδο της τάξης του 0,76% (2019 vs 2010). Οι θέσεις που έχει καταλάβει η εταιρεία είναι μια 9η θέση το 2010, μια 11η θέση το 2011 & 2012, μια 10η το 2013, μια 9η το 2014, μια 6η το 2015 (η υψηλότερη μέσα στην δεκαετία), μια 8η το 2016, μια 7η το 2017 & 2018 και μια 8η το 2019.

Συνοπτικά, μόνο 6 εταιρείες έχουν συνεχόμενη παρουσία στο τοπ 10 των ταξινομήσεων στην ελληνική αγορά την τελευταία δεκαετία: η Toyota, η Opel, η Nissan, η VW, η Fiat και η Citroen. Τέλος, αξιοπρόσεκτες είναι οι αυξήσεις που πέτυχαν μέσα στην δεκαετία, μάρκες όπως η Land Rover (με ποσοστό ανάπτυξης 513,46 % το 2019 σε σχέση με το 2010), η Dacia που κατέγραψε αύξηση κατά 189,67% στις πωλήσεις της (2019 vs 2010), η Mini που κατέγραψε αύξηση κατά 116,51% (2019 vs 2010) και η Mercedes, που είδε τις πωλήσεις της να αυξάνονται κατά 81,68 % (2019 vs 2010). Αντίθετα, εταιρείες όπως η Skoda, η Subaru και η Alfa Romeo κατέγραψαν σημαντικές απώλειες μέσα στην δεκαετία, καταγράφοντας μειωμένες πωλήσεις κατά -42,78% για την Skoda, -80,57% για την Alfa Romeo και -88,26% για την Subaru (2019 vs 2010).

Όσον αφορά τα κορυφαία μοντέλα με τις περισσότερες πωλήσεις την τελευταία 10ετία, το Τoyota Yaris κατέχει την πρωτιά με 50.733 πωλήσεις, ακολουθεί το Opel Corsa με 40.168 πωλήσεις, 3ο σε πωλήσεις είναι το VW Polo με 32.000 πωλήσεις, 4ο είναι το Fiat Panda με 26.879 ταξινομήσεις, ενώ 5ο είναι το Ford Fiesta με 23.107 πωλήσεις. Στην 6η θέση βρίσκεται το Nissan Micra με 22.311 πωλήσεις, στην 7η θέση βρίσκεται το Nissan Qashqai με 21.987 ταξινομήσεις, στην 8η θέση είναι το Citroen C3 με 21.624 πωλήσεις, στην 9η θέση είναι το Opel Astra με 20.787 πωλήσεις, ενώ την δεκάδα κλείνει το μικρομεσαίο μοντέλο της Hyundai το i20 με 19.518 πωλήσεις.

Αξιοπρόσεκτο είναι το γεγονός ότι η Nissan και η Opel είναι οι μόνες εταιρίες που κατάφεραν να εμφανίσουν 2 μοντέλα τους στο τοπ 10 των πωλήσεων αυτή την δεκαετία. Η Nissan το κατάφερε με το Micra και το Qashqai, ενώ η Opel, με το Corsa και το Astra.

Σε θέματα αμαξώματος, την μερίδα του λέοντος την έχουν τα μικρομεσαία (Β και C) με συνδυασμένο ποσοστό που φτάνει κοντά στο 53 % (52,89%). Πιο συγκεκριμένα, τα αυτοκίνητα της κατηγορίας Α (μικρά πόλης) έχουν πουλήσει συνολικά 136.164 μονάδες και καταλαμβάνουν ένα ποσοστό της τάξης του 15,34 %, τα αυτοκίνητα της B κατηγορίας από μόνα τους έχουν το μεγαλύτερο μερίδιο από όλα τα υπόλοιπα segments με 37,55% (και 333.368 συνολικές πωλήσεις) ενώ η C κατηγορία από μόνη της έχει ποσοστό 22,88 % και 203.162 συνολικές πωλήσεις.

Αξιοπρόσεκτο της δεκαετίας είναι η θεαματική άνοδος των SUV κατά 229 % (2019 vs 2010) και καταλαμβάνουν ένα ποσοστό της τάξης του 15,14 % και η συνεχόμενη πτώση που σημειώνει χρόνο με το χρόνο η sports κατηγορία (πτώση κατά 94%).

Πίνακας 6. Συνολικές πωλήσεις αυτοκινήτων ανά segment την περίοδο 2010-2019 στην Ελληνική αγορά

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 TOTAL % A 16078 15313 12905 11885 11644 9913 8654 9326 17045 23401 136.164 15,34% B 37598 36900 31875 29130 30252 30898 26183 25981 37262 47289 333.368 37,55% C 15816 16056 16182 22613 21798 19252 15666 13669 24299 37811 203.162 22,88% D 1726 2014 2730 4047 3465 3819 3297 3243 6534 10774 41.649 4,69% E 265 344 409 221 188 263 204 216 482 912 3.504 0,39% F-G 55 39 66 78 27 64 17 10 62 98 516 0,06% SUV 40092 30228 21353 8170 5766 3945 2811 3497 6355 12172 134.389 15,14% MPV 277 313 654 1182 1404 1987 1092 1670 3849 4718 17.146 1,93% MPV-M/COMBI 1987 2052 1689 1304 1137 967 552 284 528 811 11.311 1,27% SPORTS 212 162 210 239 108 86 156 294 1238 3411 6.116 0,69%

Πηγή: www.seaa.gr

Τέλος, σε θέματα κινητήρων, οι κινητήρες από 1.000 έως 1.600 κυβικά εκατοστά έχουν τις περισσότερες ταξινομήσεις την περίοδο αυτή, ενώ στον τομέα των καυσίμων διαπιστώνεται μια επιβράδυνση στην αγορά πετρελαιοκινήτων αυτοκινήτων (και αντίστοιχη αύξηση των βενζινοκινητήρων). Τα μικρά μοντέλα, τόσο σε αμάξωμα όσο και σε κινητήρες, είχαν την τιμητική τους, την δεκαετία που ολοκληρώθηκε, ωστόσο, η τάση στην αγορά έχει μεταβληθεί, προς τα SUV – Crossover αμαξώματα (με μικρούς κινητήρες), τα οποία αναδεικνύονται στα πιο δημοφιλή σε πωλήσεις, και θα κυριαρχήσουν την επόμενη δεκαετία (2020-2029).

Πως προβλέπεται το μέλλον του αυτοκινήτου στην Ελλάδα της επόμενης 10ετίας;

Οποιαδήποτε πρόβλεψη για οποιοδήποτε κλάδο, εμπεριέχει το ρίσκο της αβεβαιότητας, ειδικά αν μιλάμε για την Ελλάδα, όπου από το 2010 έως το 2019 πραγματοποιήθηκαν 6 (!) εκλογικές αναμετρήσεις και επιβλήθηκαν 3 (!) μνημόνια, αναδεικνύοντας το ιδιαίτερα ασταθές και απρόβλεπτο πολιτικό (και οικονομικό) περιβάλλον της χώρας.

Βασική προϋπόθεση για να πάει μπροστά ο κλάδος του αυτοκινήτου, είναι η σταθερότητα στα μακροοικονομικά δεδομένα της χώρας, με κυριότερα την σταθερότητα σε οικονομικό και πολιτικό επίπεδο. Μέσα στην επομένη δεκαετία, αναμένονται (βάση λογικής) 2 εκλογικές αναμετρήσεις (2023 και 2027), όμως, το πολύ πρόσφατο παρελθόν, μας έχει δείξει ότι προσφεύγουμε στις κάλπες συχνότερα του προβλεπόμενου χρονοδιαγράμματος που ορίζεται από το Σύνταγμα (κάθε 4 χρόνια).

Το μεγαλύτερο στοίχημα για τον κλάδο του αυτοκινήτου την επόμενη δεκαετία είναι η επιτυχής μετάβαση της αγοράς στην νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Η τωρινή κυβέρνηση της ΝΔ, έθεσε σαν στόχο, το 2030, 1 στα 3 αυτοκίνητα που θα τίθενται σε κυκλοφορία, να είναι ηλεκτρικά. Η κυβέρνηση θέλει να προωθήσει την ηλεκτροκίνηση και θα κινηθεί σε 5 πυλώνες αυτή η στρατηγική:

Tη διεύρυνση της «αγοραστικής βάσης» της ελληνικής αγοράς, μέσω της διαφοροποίησης της καταναλωτικής ταυτότητας (προφίλ).

Την αντικατάσταση παλαιότερων οχημάτων με «καθαρά» οχήματα υβριδικής και αμιγώς ηλεκτρικής τεχνολογίας.

Την αύξηση του υφιστάμενου 0,3% μεριδίου των ηλεκτρικών οχημάτων στην ελληνική αγορά σε 6,6% επί των ταξινομήσεων εντός χρονικού διαστήματος 5 ετών (2020-2024).

Την ανάπτυξη νέου «περιβάλλοντος χρήσης» τόσο από πλευράς υποδομών όσο και παροχών (κινήτρων).

Την ενημέρωση του κοινού μέσω της προώθησης επικοινωνιακών προγραμμάτων.

Η ηλεκτροκίνηση (μαζί με την αυτόνομη οδήγηση) θεωρούνται τα next big things στον χώρο της αυτοκινητοβιομηχανίας. Το χαμηλότερο λειτουργικό κόστος, η οικονομία στα τέλη κυκλοφορίας, η ελευθερία κίνησης μέσα στον δακτύλιο μεγάλων πόλεων και η φιλική προς το περιβάλλον τεχνολογία στρέφουν όλο και περισσότερο τις αυτοκινητοβιομηχανίες, τα κράτη και τους καταναλωτές προς αυτή την κατεύθυνση. Βέβαια σημαντική παράμετρος προς αυτή την κατεύθυνση είναι η πολιτική της Ε.Ε. για την κλιματική αλλαγή, που έχει θέσει ως στόχο τη δραστική μείωση των εκπομπών καυσαερίων των αυτοκινήτων έως το 2030.

Στο εξωτερικό, η ηλεκτροκίνηση βρίσκεται σε πολύ καλό επίπεδο, ακολουθώντας ανοδική πορεία. Στην Ελλάδα -ακόμη- βρίσκεται σε νηπιακό στάδιο μιας και από την μια μεριά το αρχικό κόστος απόκτησης ενός ηλεκτροκίνητου μοντέλου παραμένει ακριβό, χωρίς προς το παρόν να έχουν δοθεί ιδιαίτερα κίνητρα για την αγορά τους και κατά δεύτερο λόγο στη μη ύπαρξη υποδομής υποστήριξης της ηλεκτροκίνησης σε εθνικό επίπεδο με δίκτυο ταχυφορτιστών. Σε αντίθεση, με πολλές χώρες της ΕΕ που επιδοτούν την αγορά ηλεκτροκίνητων οχημάτων προκειμένου να μειώσουν το υψηλό αρχικό κόστος απόκτησης κάτι που για τους περισσότερους καταναλωτές αποτελεί ένα ισχυρό κίνητρο για την απόκτηση ενός ηλεκτροκίνητου μοντέλου.

Πρόσφατες εξαγγελίες και φορολογικές ρυθμίσεις της κυβέρνησης, δείχνουν την βούληση της να εφαρμόσει πολιτικές που θα τονώσουν την αγορά. Ο παραγωγικός κλάδος του αυτοκινήτου στην Ελλάδα, επιθυμεί από το κράτος να δει με καλύτερο μάτι και ορθολογιστικά τον κλάδο του αυτοκινήτου, εφαρμόζοντας φορολογικές πολιτικές που δεν θα μεταβάλλονται συνεχώς, ώστε να μην νιώθει ο καταναλωτής ανασφάλεια στην επιλογή του αυτοκινήτου του και οι επιχειρήσεις του κλάδου να μην αισθάνονται αβεβαιότητα για το τι μέλλει γενέσθαι την επομένη ημέρα.

Συνοψίζοντας, η κρίση επηρέασε τις καταναλωτικές προτιμήσεις των αγοραστών την τελευταία 10ετία όσον αφορά τα χαρακτηριστικά τους, όπως είναι: το μέγεθός τους, η ποιότητά τους, η αξιοπιστία τους, η τεχνολογία κίνησης που αυτά χρησιμοποιούν και η μέση κατανάλωση καυσίμου που απαιτείται για την κίνησή τους. Επίσης, δόθηκε ένα γερό πλήγμα στην καταναλωτική πίστη, επηρεάζοντας δραματικά τις λιανικές πωλήσεις. Παρόλο όμως τις αντιξοότητες, η αγορά κινήθηκε για έβδομη συνεχόμενη χρονιά ανοδικά και δείχνει σημάδια ανάκαμψης. Προσδοκία όλων των επιχειρήσεων της αγοράς είναι η αγορά να ανακάμψει ακόμα περισσότερο και αρκετοί αισιοδοξούν να φτάσει (προς το τέλος της δεκαετίας) τις 200.000 ετήσιες πωλήσεις, μιας και οι προοπτικές ανάπτυξης της αγοράς βάσει των νέων δεδομένων (πχ. ηλεκτροκίνηση, car sharing, απόσυρση ρυπογόνων οχημάτων, φορολογικά κίνητρα, κτλ) που έχουν δημιουργηθεί στην οικονομία ρέπουν προς τα εκεί.

Ευκαιρίες που θα πρέπει να εκμεταλλευτεί την επόμενη δεκαετία, η ελληνική αγορά του αυτοκινήτου είναι, η ηλεκτροκίνηση, το car sharing, το Leasing ιδιωτών, η αύξηση της λιανικής πώλησης, και η απόσυρση των πολύ παλαιών και ρυπογόνων αυτοκινήτων. Αυτά, σε συνδυασμό με τις πολλές προσφορές που υλοποιούν οι εισαγωγικές εταιρείες, τα πολλά νέα μοντέλα αυτοκινήτων που έρχονται και τα νέα χρηματοδοτικά προγράμματα που προσφέρουν (προσαρμοσμένα στα τωρινά δεδομένα και ανάγκες των καταναλωτών), προμηνύουν ένα ευοίωνο μέλλον στον δοκιμαζόμενο κλάδο του αυτοκινήτου στην Ελλάδα.

* Μιχάλης Μάρκου

Ο κος Μιχάλης Μάρκου, είναι Σύμβουλος/Επιστημονικός Συνεργάτης του ομίλου FCA (FCA Capital-FCA Bank) έχοντας 19 χρόνια στον χώρο του αυτοκινήτου/χρηματοδοτικών υπηρεσιών σε διάφορες διευθυντικές θέσεις, είτε στον Όμιλο της FIAT (Fiat Credit/FGA Capital Hellas/FCA Capital Hellas) είτε στον Όμιλο της CREDIT AGRICOLE (Emporiki Rent).