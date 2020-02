Η CUPRA ανοίγει τις πόρτες του νέου αρχηγείου της με το ντεμπούτο του πρώτου CUPRA Leon

ΣΩΤΗΡΗΣ ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ

Συμπίπτοντας με τη δεύτερη επέτειο λειτουργίας της, η CUPRA εγκαινιάζει τα νέα κεντρικά της γραφεία, το CUPRA Garage, το οποίο βρίσκεται δίπλα στα κεντρικά γραφεία της SEAT.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, για πρώτη φορά και σε παγκόσμια κλίμακα, η μάρκα παρουσίασε τη γκάμα του πρώτου CUPRA Leon, των νέων αγωνιστικών της μοντέλων καθώς και την έναρξη του ταξιδιού προς τον εξηλεκτρισμό της με το πρώτο υβριδικό μοντέλο.







Μετά από το κλείσιμο του 2019 με αύξηση 71,8% σε σχέση με το προηγούμενο έτος και σχεδόν 24.700 πωλήσεις, η CUPRA ξεκίνησε το 2020 με ένα πλήρες πρόγραμμα καινοτομίας. Εκτός από το άνοιγμα των νέων κεντρικών της γραφείων, ένα κτίριο οικολογικής απόδοσης 2.400 τετραγωνικών μέτρων, του οποίου η σχεδίαση θυμίζει αγωνιστικό ιστιοφόρο, η μάρκα αναδιαμορφώνει το εργαστήρι των αγωνιστικών της αυτοκινήτων, το CUPRA Racing Factory. Η CUPRA επένδυσε 5,3 εκατομμύρια ευρώ στις νέες εγκαταστάσεις της, οι οποίες διαθέτουν αρκετό χώρο για προσωπικό 200 ατόμων.







«Η απόφαση να εδραιωθεί η CUPRA ως ανεξάρτητη μάρκα πριν από δύο χρόνια δεν θα μπορούσε να έχει αποδειχθεί καλύτερη, αφού μέσα σε αυτό το σύντομο χρονικό διάστημα έχει γίνει η πιο κερδοφόρα επιχειρηματική μας μονάδα. Η CUPRA δίνει στην SEAT την ευκαιρία να παράγει πιο κερδοφόρα μοντέλα και να φτάσει σε νέους πελάτες, ενώ και οι δύο μάρκες μαζί, μας δίνουν τους πόρους και την επιχειρησιακή βάση για να συνεχίσουμε να μεγαλώνουμε. Τώρα αποφασίσαμε να ενισχύσουμε τη μάρκα κατασκευάζοντας τα δικό της κεντρικά γραφεία», δήλωσε ο Carsten Isensee, SEAT Acting President and Executive Vice-president of Finance and IT, στη συνέντευξη Τύπου για το λανσάρισμα του CUPRA Leon.