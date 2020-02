ΣΩΤΗΡΗΣ ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ

Μοιράσου το άρθρο μέσω: 0 Shares Facebook 0

Twitter

LinkedIn

Περισσότερα

Από το 6th Lycabettus Run, έναν από τους πιο όμορφους αγώνες στο μαγευτικό λόγο του Λυκαβηττού, δε θα μπορούσε να λείπει το ολοκαίνουργιο Nissan Juke που, με το ξεχωριστό στιλ του, θα δώσει ακόμα περισσότερο χρώμα σε αυτήν τη μοναδική εκδήλωση.

Το 6th Lycabettus Run θα διεξαχθεί την Κυριακή 23 Φεβρουαρίου, για 6η συνεχόμενη χρονιά, στο λόφο του Λυκαβηττού, με το νέο Nissan Juke να βρίσκεται στην εκκίνηση ως official course car. To νέο Juke θα λάβει εκκίνηση μαζί με τους δρομείς και θα προπορεύεται του πρώτου αθλητή.

Με την ολοκλήρωση του πρώτου γύρου του περιφερειακού Λυκαβηττού το Juke θα παραμείνει στο χώρο της εκκίνησης, ώστε όλοι οι δρομείς του 6th Lycabettus Run να μπορούν να το θαυμάσουν από κοντά.

Το νέο Nissan Juke επαναπροσδιορίζει την κατηγορία των compact crossovers με ισχυρή προσωπικότητα, καλύτερες επιδόσεις και πρωτοποριακές τεχνολογίες.

Έχοντας θέσει ψηλά τον πήχη στα compact crossovers, εδώ και σχεδόν μια δεκαετία, μέσω της ξεχωριστής προσωπικότητάς του, η επόμενη γενιά του Nissan Juke ήρθε για να «ταράξει» και πάλι τα νερά της κατηγορίας του. Απολαυστικό, όπως πάντα στην οδήγηση, το ολοκαίνουργιο Juke προσφέρει νέα επίπεδα από πλευράς επιδόσεων και τεχνολογιών, με το «μανδύα» ενός εντυπωσιακού και ακόμα πιο άνετου πλαισίου crossover.







Με σχεδόν 1 εκατομμύριο αυτοκίνητα να κυκλοφορούν στους ευρωπαϊκούς δρόμους, το Nissan Juke ανταποκρίθηκε στο έπακρο στις απαιτήσεις των Ευρωπαίων αγοραστών, χάρη στον ξεχωριστό σχεδιασμό του. Η επόμενη γενιά του Juke, έρχεται για να προσελκύσει εκείνους τους οδηγούς που εκτιμούν το σχεδιασμό, την τεχνολογία και τις επιδόσεις, σε συνδυασμό με την πρακτικότητα, στην κατηγορία των crossovers. Με το ProPILOT και την κορυφαία συνδεσιμότητα, το Juke φέρνει το Nissan Intelligent Mobility, το όραμα της Nissan για την αλλαγή του τρόπου με τον οποίο τα αυτοκίνητα κινούνται, οδηγούνται και ενσωματώνονται στην κοινωνία.

To Nissan Juke επιστρέφει με τη μοναδική ταυτότητά του, ακόμα περισσότερο χαρακτήρα, συναρπαστικές επιδόσεις και προηγμένη τεχνολογία που ανταποκρίνεται στις ανάγκες των οδηγών.