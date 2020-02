ΣΩΤΗΡΗΣ ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ

Τα μοντέλα υψηλών επιδόσεων της Hyundai i30 Fastback N και i30 N κατέκτησαν βραβεία από κορυφαία γερμανικά περιοδικά αυτοκινήτου.

Το i30 Fastback N έλαβε τον τίτλο “Auto Bild Sports Car of the Year” και το i30 N κατέκτησε το “Sport Auto Award” από το περιοδικό Sport Auto. Αξίζει να σημειωθεί ότι το i30 N ήταν ο νικητής του βραβείου “Auto Bild Sports Car of the Year” για το 2018.

Το i30 Fastback N κατακτά το βραβείο “Auto Bild Sports Car of the Year”

Το “Auto Bild Sports Cars” είναι το βραβείο επιλογής των αναγνωστών του γερμανικού περιοδικού αυτοκινήτων Auto Bild. Το 2019 110 αυτοκίνητα αγωνίστηκαν για τον 18ο ετήσιο τίτλο “Auto Bild Sports Cars of the Year”. Οι υποψήφιοι προήλθαν από τις οδηγικές δοκιμές των τελευταίων δώδεκα μηνών. Κάθε μοντέλο κατατάχθηκε σε πέντε κατηγορίες, με νικητές για τις υποκατηγορίες Series, Import και Tuning. Το Hyundai i30 Fastback N κατέκτησε το βραβείο στην κατηγορία Small & Compact Cars στην υποκατηγορία Import και αναδείχθηκε πρώτο ανάμεσα σε 13 άλλα αυτοκίνητα.







«Το βραβείο αυτό αποτελεί ακόμα μια απόδειξη ότι οι fan μας, οι N-thusiasts, αγαπούν τις επιδόσεις του i30 Fastback N», δήλωσε ο κ. Jürgen Keller, Managing Director της Hyundai Motor Deutschland GmbH. «Με το i30 Fastback N είμαστε περήφανοι που μπορούμε να προσφέρουμε ένα συμπαγές σπορ αυτοκίνητο υψηλών επιδόσεων που διαθέτει υψηλό επίπεδο αξιοπιστίας».

Το i30 N βραβεύεται με το “Sport Auto Award“

Το Hyundai i30 N κατέκτησε το βραβείο “Sport Auto Award”, το βραβείο επιλογής των αναγνωστών του περιοδικού Sport Auto. Το hot hatch κατέκτησε την κορυφή της κατηγορίας “Compact Cars μέχρι € 35.000” στην υποκατηγορία Import, ανταγωνιζόμενο 275 αυτοκίνητα συνολικά. Ένα από τα πιο δημοφιλή μοντέλα υψηλών επιδόσεων της Hyundai, το i30 N έχει πουλήσει πάνω από 4.500 οχήματα από την έναρξη της διάθεσής του το φθινόπωρο του 2017.

«Το Sport Auto Award αποδεικνύει για ακόμα μία φορά ότι η Hyundai διαθέτει τα σωστά προϊόντα για σπορ οδηγούς», δήλωσε ο κ. Jürgen Keller, Managing Director της Hyundai Motor Deutschland GmbH. «Η limited edition του i30 N Project C, που παρουσιάστηκε στην Έκθεση της Φρανκφούρτης, είναι επίσης ιδιαιτέρως περιζήτητη πριν από την κυκλοφορία της στην αγορά».

Το 2017 η Hyundai εντυπωσίασε για πρώτη φορά τους fan των σπορ αυτοκινήτων με το i30 N. Στο μεταξύ, οι επιδόσεις αυξήθηκαν από 184 kW/250 hp σε 202 kW/275 hp. Το πλαίσιο έχει βελτιστοποιηθεί περαιτέρω για δυναμική χρήση. Το Hyundai i30 N διαθέτει ζάντες 19 ιντσών και ηλεκτρονική κλειδαριά διαφορικού στον standard εξοπλισμό του.

Υψηλή απόδοση σε ελκυστικές τιμές

Το Hyundai i30 N δεν είναι μόνο ένα εξαιρετικά ευέλικτο, συμπαγές αυτοκίνητο, κερδίζει επίσης τους οδηγούς με τα μοναδικά χαρακτηριστικά του. Μια οδηγική δοκιμή του “Sport Auto” μέσα στο 2019 το επιβεβαίωσε με την εξής δήλωση, «το δίλιτρο είναι ένα από τα καλύτερα στο είδος του». Εν τω μεταξύ, ο χειρισμός του περιγράφηκε ως «τίποτα λιγότερο από ένα αριστούργημα».

Μια επιτυχημένη σειρά για τη Hyundai

Τα Hyundai i30 Fastback N και i30 N έχουν κατακτήσει το μερίδιό τους στις βραβεύσεις από την έναρξη της διάθεσής τους. Το 2018 το i30 N κατέκτησε το “Auto Bild Sports Car of the Year” στην κατηγορία Small & Compact Cars, επικρατώντας ανάμεσα σε επτά καθιερωμένους ανταγωνιστές του. Έλαβε επίσης θετικές κριτικές στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Παρισιού και περιγράφηκε ως “game changer” στα Autocar Awards του 2018.

Το 2018, επίσης, η Hyundai βραβεύτηκε ως Κατασκευαστής της Χρονιάς από το BBC TopGear Magazine.