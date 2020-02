ΣΩΤΗΡΗΣ ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ

Διπλή επιτυχία για την Opel στο AUTOBEST: στην τελετή απονομής στο Mainz, ο Michael Lohscheller, CEO της Opel, παρέλαβε το βραβείο“MANBEST” ως ο καλύτερος manager της χρονιάς 2019. Επιπλέον, το αφεντικό της Opel παρέλαβε το βραβείο “Best Buy Car 2020” για το νέο Opel Corsa.

Η επιτροπή του AUTOBEST, που αποτελείται από έγκριτους εκπροσώπους του ειδικού Τύπου από 31 χώρες, επέλεξε το νέο Opel ως νικητή, που σημαίνει ότι το αυτοκίνητο προσφέρει την καλύτερη σχέση αξίας/τιμής. Με τη νέα διάκριση, το νέο Opel Corsa πέτυχε ένα hat-trick στο AUTOBEST: κανένα άλλο μοντέλο δεν έχει κερδίσει τον τίτλο “Best Buy Car of Europe” επί τρεις διαδοχικές γενιές. Μεταξύ των προσκεκλημένων του γκαλά που πραγματοποιήθηκε στο Mainz ήταν ο διευθύνων σύμβουλος Μάρκετινγκ και Πωλήσεων, Xavier Duchemin, ο διευθύνων σύμβουλος τομέα Μηχανολογίας, Christian Müller και ο αντιπρόεδρος επικοινωνίας, Harald Hamprecht.







«Το νέο Opel Corsa είναι ένα αυτοκίνητο προσανατολισμένο στο μέλλον – προηγμένο με εξαιρετική οδική συμπεριφορά και ηλεκτρικό. Προσφέρει κορυφαίες τεχνολογίες σε προσιτές τιμές. Αυτό έπεισε και την επιτροπή του AUTOBEST» δήλωσε ο Michael Lohscheller στο Mainz. «Το βραβείο ‘MANBEST’ είναι μία μεγάλη προσωπική τιμή για μένα. Ένας τίτλος που συμβολίζει την επιτυχία ολόκληρης της ομάδας μας, όλων των εργαζομένων της Opel. Έχουμε επαναφέρει την Opel στο δρόμο για την επιτυχία – και έτσι θα παραμείνει, υποσχέθηκε ο manager της χρονιάς 2019.

Από τότε που η Opel εντάχθηκε στον Όμιλο PSA το 2017, ο Michael Lohscheller και η ομάδα του ανέπτυξαν και εφάρμοσαν το ολοκληρωμένο στρατηγικό σχέδιο “PACE!”, που θα καταστήσει την Opel σταθερά κερδοφόρα, παγκόσμια και ηλεκτρική. Το νέο Corsa-e ξεκίνησε μία μεγάλη επέλαση ηλεκτροκίνητων μοντέλων με την παγκόσμια πρεμιέρα του το περασμένο καλοκαίρι. Το Corsa-e συνδυάζει τις πρακτικές αρετές του Corsa με λειτουργία μηδενικών εκπομπών CO 2 και ηλεκτρική αυτονομία έως 337 km (σύμφωνα με το WLTP). Τόσο το 2007, όσο και το 2015, η τέταρτη και πέμπτη γενιά Corsa αντίστοιχα επικράτησαν στην πρώτη θέση του θεσμού AUTOBEST. Το νέο Corsa και Corsa-e συνεχίζουν αυτή τη παράδοση με τον τρίτο τίτλο AUTOBEST.







Βραβεία από κοινό και ειδικούς: ενθουσιασμός για τα μοντέλα Opel

Η νέα γενιά Corsa έκανε ένα πολύ δυνατό ξεκίνημα. Στη Γερμανία, για παράδειγμα, απέσπασε ήδη τον τίτλο “Company Car of the Year” και πριν από μερικές ημέρες, βραβεύτηκε με το “Connected Car Award” από το Auto Bild Group. Στην Ισπανία το νέο Corsa κατέκτησε τον τίτλο “Premio Best Car Coche Global”. Η ναυαρχίδα της Opel, Insignia, σημειώνει επίσης επιτυχίες σε όλη την Ευρώπη. Στη Μ. Βρετανία, πρόσφατα ονομάστηκε “Upper Medium Car of the Year” για τρίτη συνεχή χρονιά. Λόγω της υψηλής ποιότητάς του είναι επίσης υποψήφιο για τον τίτλο “Most reliable Midsize Car” της J.D. Power. Στη Γερμανία χάρη στο προηγμένο σύστημα τετρακίνησης Twinster με έλεγχο κατανομής ροπής (torque vectoring), το Insignia κέρδισε τις διακρίσεις “All-Wheel Drive Car of The Year” και “Auto Test Award” και είναι κάτοχος του τίτλου “J.D. Power Award”. Τα συμπαγή SUV Mokka X και Crossland X ολοκληρώνουν το σερί διακρίσεων της Opel ως “Most Reliable Small SUV” στη Μ. Βρετανία και “Best Family Car” στην Ολλανδία.

Τα ελαφρά επαγγελματικά οχήματα (LCV) της αδελφής μάρκας, Vauxhall, είναι επίσης ιδιαίτερα δημοφιλή στη Μ. Βρετανία. Τα Combo Cargo, Vivaro και Movano απέσπασαν πολυάριθμα βραβεία από το “Small/Light/Medium Van of the Year” μέχρι το “Light Commercial Vehicle of the Year” και το “TVD Best Trader’s Choice Award”. Το νέο Vivaro κέρδισε επίσης το “TVD Best Newcomer Award”. Η Opel αναδείχτηκε “Brand of the Year” το 2019 εκτός Ευρώπης.