Το νέο Opel Corsa απέσπασε το “Connected Car Award”

Το νέο Opel Corsa απέσπασε ένα ακόμα βραβείο. Αυτή τη φορά, τα περιοδικά Auto Bild και Computer Bild απένειμαν το “Connected Car Award 2019” στο νέο μοντέλο της Opel.

Το Corsa προσφέρει την καλύτερη συνολική συνδεσιμότητα στην κατηγορία του. Οι αναγνώστες των δύο περιοδικών του «ειδικού τύπου» ψήφισαν και επέλεξαν την έκτη γενιά του bestseller της Opel ως νικητή στην κατηγορία μικρών και συμπαγών αυτοκινήτων. Ο CEO της Opel, Michael Lohscheller, παρέλαβε το βραβείο στο Adam Opel Haus (Rüsselsheim) από τον αναπληρωτή αρχισυντάκτη του Auto Bild, Tomas Hirschberger (κάτω, δεξιά).







«Το νέο Opel Corsa προσφέρει προηγμένες τεχνολογίες που σπάνια συναντά κάποιος σε αυτή την κατηγορία. Οι άριστες επιλογές συνδεσιμότητας και τα κορυφαία συστήματα infotainment, ασφαλώς, αποτελούν μέρος του πακέτου. Με τη νέα μας υπηρεσία OpelConnect, οι οδηγοί Corsa είναι πάντα ενημερωμένοι. Χαιρόμαστε που οι τεχνολογίες μας έπεισαν τους αναγνώστες των περιοδικών Auto Bild και Computer Bild, και που αναγνωρίστηκαν με το ‘Connected Car Award’», δήλωσε ο Michael Lohscheller.







Ήδη με τα Insignia, Vivaro και άλλα μοντέλα, η μάρκα έχει κερδίσει αρκετές εκδόσεις του “Connected Car Award” (κάτω) τα τελευταία χρόνια. Σχολιάζοντας την γκάμα συστημάτων infotainment και επιλογών συνδεσιμότητας, εκπρόσωπος του Auto Bild δήλωσε ότι «Το νέο Corsa περιλαμβάνει σύστημα κλήσης έκτακτης ανάγκης eCall, λειτουργία πλοήγησης και οθόνη αφής επτά ιντσών και λαμβάνει πληροφορίες κυκλοφορίας σε πραγματικό χρόνο μέσω της υπηρεσίας Live Navigation του OpelConnect.»







Από πέρυσι που έγινε η παγκόσμια πρεμιέρα τους, τα νέα Opel Corsa και Corsa-e έχουν διακριθεί πολλές φορές. Το Δεκέμβριο, η επιτροπή του AUTOBEST ψήφισε το Corsa ως “Best Buy Car of Europe 2020”. Στη Γερμανία αναδείχθηκε νικητής στη συμπαγή κατηγορία με τον τίτλο “Company Car of the Year”. Και στην Ισπανία, το νέο Corsa απέσπασε τον τίτλο “Premio Best Car Coche Global”. Το ηλεκτρικό Corsa-e, που ήδη διατίθεται για παραγγελία, θα κυκλοφορήσει την άνοιξη.