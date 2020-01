Πάνος Ντάνος - Φωτογραφίες: Βασίλης Κωστάκος

H συνέντευξη με έναν πραγματικό «αυτοκινητάνθρωπο» έχει πάντα εξαιρετικό ενδιαφέρον. Ο Τάκης Θεοχαράκης, Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Νικ. Ι. Θεοχαράκης Α.Ε., μας μιλάει για την αγορά, τον «εξηλεκτρισμό» της αυτοκίνησης και, βεβαίως, για την Nissan, τόσο σε ελληνικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο.

– Αληθεύει ότι η πραγματικότητα της ελληνικής αγοράς, βρίσκεται μεταξύ των προ κρίσης 300.000 αυτοκινήτων (επιβατικών και φορτηγών) και των τωρινών 100.000 μονάδων; Πιστεύετε ότι η διόγκωση της αγοράς σε τέτοιο βαθμό (πλέον των διακοσίων χιλιάδων), ήταν μια «φούσκα»;

Ξεκινώντας από το τελευταίο σκέλος της ερώτησης, θέλω να ξεκαθαρίσω ότι η αγορά δεν ήταν ποτέ μια “φούσκα”. Αναλύοντας προσεκτικά τα μακροοικονομικά στοιχεία, η αγορά αυτοκινήτου, πριν από το 2008, βρισκόταν στον μέσο όρο της αντίστοιχης Ευρωπαϊκής, ακολουθώντας μια απόλυτα φυσιολογική πορεία. Βρεθήκαμε στα χαμηλά επίπεδα των 62 χιλιάδων την περίοδο 2012 -13 και εκτιμώ πως φέτος θα “κλείσουμε” στα 122 χιλιάδες νέα αυτοκίνητα (επιβατικά και φορτηγά). Σήμερα, παρά την μεγάλη πτώση του κατά κεφαλήν ΑΕΠ, πιστεύω πως η αγορά εξακολουθεί να βρίσκεται χαμηλά, καθώς τα εγχώρια μακροοικονομικά στοιχεία και οι αντίστοιχες αναλύσεις, “δείχνουν” τις 170 με 180 χιλιάδες πωλήσεις ως υγιή επίπεδα για τον κλάδο. Ασφαλώς, δεν μπορώ να παραβλέψω τις αθρόες εισαγωγές ανεξέλεγκτων, ρυπογόνων και ενίοτε κακό-συντηρημένων μεταχειρισμένων αυτοκινήτων, που δρουν ανασταλτικά στην ανάπτυξη της αγοράς.

– Τα τελευταία χρόνια η Nissan στην Ελλάδα βρίσκεται σταθερά στην πρώτη πεντάδα των πιο εμπορικών εταιριών. Θα θέλαμε να μας αναφέρετε συνοπτικά την πολιτική που έχετε ακολουθήσει.

Δουλεύοντας με προσεκτικό επιχειρηματικό σχεδιασμό, επιμονή και υπομονή και κοιτώντας στο μέλλον, δεν είχαμε ποτέ ως αυτοσκοπό την κορυφή της αγοράς, αλλά την παροχή κορυφαίων υπηρεσιών. Είναι μια μακροχρόνια στρατηγική, που χτίζει γερά θεμέλια στην σχέση μας με τους πελάτες μας. Παράλληλα δίνουμε έμφαση στην συνεχή και σταθερή βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών μας, της προβολής μας, καθώς και της εν γένει επικοινωνίας και της εικόνας της μάρκας Nissan. Έμπρακτη απόδειξη των παραπάνω αποτελεί η κατάκτηση της πρώτης θέσης για το 2018, σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, στην έρευνα του “μυστικού” επισκέπτη.







– Ποιες είναι οι σκέψεις σας για το γεγονός ότι ενώ η Nissan διαθέτει το πρώτο σε πωλήσεις πανευρωπαϊκά αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο, στη χώρα μας οι σχετικές υποδομές είναι ουσιαστικά ανύπαρκτες;

Το Nissan LEAF, εκτός από την πανευρωπαϊκή πρωτιά στις πωλήσεις, κατέχει και την αντίστοιχη παγκόσμια, καθώς από το 2011, όπου και λανσαρίστηκε το πρώτης γενιάς μοντέλο, έχει ξεπεράσει τις 430.000 πωληθέντα αυτοκίνητα. Σε ότι αφορά τις υποδομές στην χώρα μας, αυτές αποτελούν ένα από τα πολλά που πρέπει να γίνουν για να “περπατήσει” η ηλεκτροκίνηση. Ενθαρρυντικό είναι το γεγονός ότι η νέα κυβέρνηση κινείται με γρήγορους ρυθμούς, εστιάζοντας σε κίνητρα διευκόλυνσης στην απόκτηση ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου, είτε αυτά αφορούν την τιμή του, ή την φορολογική του μεταχείριση. Σε αυτή την κατεύθυνση, σημαντική πολιτική κίνηση είναι και η πρόσφατη εξαγγελία χρήσης ηλεκτρικών αυτοκινήτων από μέλη του Ελληνικού Κοινοβουλίου.

– Θεωρείτε ότι το μέλλον της αυτοκίνησης είναι ηλεκτρικό;

Οι νέοι Ευρωπαϊκοί κανονισμοί ρύπων, αναπόφευκτα θα μας οδηγήσουν ταχύτερα στην εποχή της ηλεκτροκίνησης. Αυτό συμβαδίζει απόλυτα με την ανάγκη για την προστασία του περιβάλλοντος και για πιο “καθαρές” μεταφορές, ειδικά στις πόλεις, καθιστώντας την ηλεκτροκίνηση βασικό “μοχλό” της αυτοκίνησης. Πολύτιμος σύμμαχος προς αυτή την κατεύθυνση είναι η τεχνολογική εξέλιξη των ηλεκτρικών οχημάτων και των μπαταριών τους, γεγονός που θα επιτρέψει την περαιτέρω διείσδυσή τους στην αγορά, στο εγγύς μέλλον.

– Αν μπορούσατε να γυρίσετε το χρόνο πίσω, θα «αφαιρούσατε» το Tiida από το lineup της μάρκας;

To Τiida ήταν ένα αυτοκίνητο ευρύχωρο, άνετο και αξιόπιστο, που απευθυνόταν στους παραδοσιακούς αγοραστές. Ήταν ένα “παγκόσμιο” μοντέλο της Nissan που με το λανσάρισμά του, εκείνη την εποχή, επιχείρησε να προσφέρει τους χώρους του Primera στις διαστάσεις του Almera, συμπληρώνοντας το ανάλογο κενό στην γκάμα μας. Αν και η εμφάνισή του ήταν συντηρητική, εντούτοις κατάφερε να κρατήσει μια ικανοποιητική πορεία πωλήσεων και στην Ελλάδα. Σίγουρα θα το θέλαμε διαφορετικό σε σχεδίαση.







– Μετά τη συμμαχία της εταιρίας με την Renault, μεταξύ των πολλών μοντέλων που παρουσίασε η Nissan ήταν και τα 350Ζ και GT-R, που διακρίθηκαν τόσο για τη σχεδίαση όσο και για την αποτελεσματικότητά τους. Θεωρείτε την Nissan, στο σύνολό της, μια οδηγοκεντρική εταιρία;

Η Νissan υπηρετεί πιστά το σύνθημα «Innovation that Excites», συνδυάζοντας με άριστο τρόπο τρία πράγματα: την υψηλή ποιότητα κατασκευής, την καινοτόμο τεχνολογία & και το πολύ καλό value for money. Η Nissan ανέκαθεν ήταν – και είναι – μια οδηγοκεντρική εταιρεία, δίνοντας απόλυτη προτεραιότητα στον οδηγό, προσφέροντάς του ταυτόχρονα καινοτόμες τεχνολογίες για άνετες, απολαυστικές και ασφαλείς μετακινήσεις. Με την τωρινή γκάμα της, η Nissan καταφέρνει και εξισορροπεί την οδηγική απόλαυση με την άνεση και την ασφάλεια στις μετακινήσεις, χωρίς να “στερεί” την χαρά της οδήγησης. Για αυτό το λόγο βλέπουμε πολλές νέες τεχνολογίες που μπαίνουν στα mainstream αυτοκίνητά μας, όπως το Safety Shield.

– Τα crossovers έχουν κατακλύσει την αγορά και τις επιμέρους κατηγορίες των μοντέλων. Με δεδομένη την εξειδίκευση και εμπειρία της, πιστεύετε ότι η Nissan έχει το στρατηγικό πλεονέκτημα»;

Η Nissan δεν έχει απλώς συνδέσει το όνομά της με τα crossovers, αλλά έχει δημιουργήσει αυτή την κατηγορία, τόσο με το λανσάρισμα της πρώτης γενιάς του QASHQAI, το 2007, όσο και με το πρώτης γενιάς JUKE το 2010 ! Την παράδοση αυτή συνεχίζει και το νέας γενιάς X-TRAIL, απευθυνόμενο σε όλους όσους επιθυμούν ένα ιδανικό αυτοκίνητο για οικογενειακές εξορμήσεις.

Τώρα, με την έλευση του ολοκαίνουργιου JUKE, η Nissan ενσωματώνει στο παρόν το όραμα του Nissan Intelligent Mobility, με το νέο μοντέλο να είναι το πιο συνδεδεμένο Nissan από ποτέ, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τον έλεγχο του οδηγού. Το νέο JUKE, έρχεται για να αλλάξει την αντίληψή μας για την κατηγορία των compact crossovers, διαθέτοντας ισχυρή προσωπικότητα και πρωτοποριακές τεχνολογίες

Μιλώντας για στρατηγικό πλεονέκτημα στην κατηγορία, η Nissan εδραιώνει την θέση της με την αποκάλυψη, στο πρόσφατο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Τόκιο, του Ariya Concept, ενός αμιγούς ηλεκτρικού EV crossover με δύο ηλεκτρικούς κινητήρες που προσφέρουν πανίσχυρη επιτάχυνση, βραβευμένη τεχνολογία υποστήριξης οδηγού και με μια εμφάνιση που σηματοδοτεί την ολική “επανεκκίνηση” στο σχεδιασμό της μάρκας. Αν και είναι ένα πρωτότυπο όχημα, το εντυπωσιακό στυλ του EV crossover και τα ασυνήθιστα εσωτερικά και εξωτερικά στοιχεία θα μπορούσαν να το κάνουν να φτάσει στο στάδιο της παραγωγής, στο εγγύς μέλλον.

– Ο Carlos Ghosn υπήρξε ένα από τα πλέον προβεβλημένα πρόσωπα της παγκόσμιας αυτοκινητοβιομηχανίας, ένας αδιαμφισβήτητα ικανότατος manager, αλλά και ο άνθρωπος που άλλαξε την εικόνα της Nissan την τελευταία 20ετία. Πως θα είναι η εταιρία την «επόμενη μέρα»;

Η Nissan ανέκαθεν υπήρξε μια πρωτοπόρος εταιρεία. Η πρόσφατη τοποθέτηση του νέου προέδρου, Macoto Uchida, σηματοδοτεί μια νέα αναπτυξιακή πορεία για τη Nissan, μέσα από νέα προϊόντα και την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών. Σε αυτή την πορεία, υπάγεται και η τελευταία ανακοίνωση της Nissan για μια σημαντική επένδυση σε προηγμένες τεχνολογίες και εξοπλισμό, για τα εργοστάσιά της σε όλο τον κόσμο.

Αυτές οι καινοτομίες θα συμβάλουν στην παραγωγή μιας νέας γενιάς ηλεκτρικών και ευφυών αυτοκινήτων, που ενσωματώνουν το όραμα του Nissan Intelligent Mobility της εταιρείας, ενώ παράλληλα καθιστούν τις παραγωγικές διαδικασίες πιο ευέλικτες, αποτελεσματικές και βιώσιμες. Μετά από μια αρχική επένδυση περίπου 33 δισ. γιεν στο εργοστάσιο Tochigi της εταιρείας στην Ιαπωνία, με εργασίες που θα ολοκληρωθούν το 2020, οι τεχνολογίες αυτές θα εφαρμοστούν σε όλα τα εργοστάσια της Nissan, παγκοσμίως.

Η επόμενη γενιά των αυτοκινήτων της Nissan θα είναι ηλεκτρική, ευφυής και συνδεδεμένη. Αυτό προσθέτει νέα πολυπλοκότητα στον σχεδιασμό και την κατασκευή, απαιτώντας σημαντικές εξελίξεις στη μηχανική της παραγωγής.







– Σε μια εποχή που όλες οι εταιρίες επιδίδονται σε έναν άνευ προηγουμένου αγώνα να περιορίσουν την κατανάλωση και τις εκπομπές ρύπων, υπάρχει χώρος για συναίσθημα τη στιγμή που η λογική επισκιάζει το πάθος για την αυτοκίνηση;

Όλες οι προσπάθειες που γίνονται, σε παγκόσμιο επίπεδο, για τον περιορισμό των ρύπων, έχουν να κάνουν με την φροντίδα για ένα καλύτερο περιβάλλον, αποτελώντας μια ουσιαστική παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές.

Για τον λόγο αυτό, οι αυτοκινητοβιομηχανίες είναι υποχρεωμένες να επενδύουν τεράστια ποσά, αφενός για να εξελίσσουν τους σημερινούς κινητήρες τους ώστε να εκπέμπουν όσο το δυνατόν χαμηλότερους ρύπους, αλλά παράλληλα να αναπτύσσουν νέες μορφές κινητήρων με πολύ χαμηλούς ή, στην περίπτωση των ηλεκτρικών αυτοκινήτων, μηδενικούς ρύπους. Στην κατεύθυνση αυτή, τα επόμενα χρόνια θα γίνουν κοσμογονικές αλλαγές όπου η κοινή χρήση αυτοκινήτων και η αυτόνομη οδήγηση θα κερδίζουν συνεχώς έδαφος. Τα αυτοκίνητα θα γίνονται ολοένα και πιο “έξυπνα”, με χαρακτηριστικά και λειτουργίες που θα απαλλάσσουν τον οδηγό από την ρουτίνα της καθημερινής οδήγησης, όπως για παράδειγμα το σημερινό σύστημα ημιαυτόνομης οδήγησης ProPILOT της Nissan. Ωστόσο, θεωρώ πως πάντα θα υπάρχει χώρος και χρόνος για πάθος και συναίσθημα στην αυτοκίνηση, για όσους αγαπούν την οδήγηση.

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ

Ο Τάκης Θεοχαράκης είναι Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Nissan – Νικ. Ι. Θεοχαράκης Α.Ε., καθώς επίσης και Διευθύνων Σύμβουλος και Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. των εταιρειών, Πράξις Α.Ε. και Θεοχαράκης Α.Ε., οι οποίες δραστηριοποιούνται στις επαγγελματικές μισθώσεις αυτοκινήτων, στην εισαγωγή και διανομή ελαστικών, τρακτέρ, θαλάσσιου εξοπλισμού, ανταλλακτικών, λιπαντικών και χημικών προσθέτων.

Είναι μηχανολόγος μηχανικός, απόφοιτος του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και πτυχιούχος του τμήματος Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων της Α.Σ.Ο.Ε.Ε.

Εκτός των παραπάνω, είναι μέλος του Γενικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Επιχειρήσεων & Βιομηχανιών (ΣΕΒ) και μέλος Δ.Σ. του Συνδέσμου Αντιπροσώπων Εισαγωγέων Αυτοκινήτων (ΣΕΑΑ). Eίναι παντρεμένος με την Νάντια Νικητέα – Θεοχαράκη και έχει 4 κόρες.