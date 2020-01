Μία ακόμη χρονιά επιτυχιών για τη Daimler και τη Mercedes-Benz Ελλάς

Newsroom eleftherostypos.gr

Για έκτη συνεχή χρονιά η Mercedes-Benz κατακτά την πρώτη θέση στην κατηγορία των premium αυτοκινήτων στη χώρα μας

Συνολικά στην Ελλάδα ταξινομήθηκαν 6.122 οχήματα του Ομίλου της Daimler και συγκεκριμένα 5.290 επιβατικά οχήματα Mercedes-Benz & smart (4.524 οχήματα Mercedes-Benz και 766 smart, 429 ελαφρά επαγγελματικά οχήματα (κάτω των 3,5 τόνων), 191 επαγγελματικά οχήματα (άνω των 3,5 τόνων) και 212 λεωφορεία Μercedes-Benz & Setra (πηγή: ΣΕΑΑ). Τόσο στα φορτηγά (από 3,5 τόνους) όσο και στα λεωφορεία, η Mercedes-Benz Ελλάς κατετάγη επίσης 1η στις πωλήσεις.

To μερίδιο αγοράς στα επιβατικά ανέρχεται στο 4,7%, εκ του οποίου το 4,0% ανήκει στα μοντέλα της Mercedes-Benz. Στα ελαφρά επαγγελματικά οχήματα στο 5,4%, στα επαγγελματικά οχήματα άνω των 3,5 τόνων στο 57,3% και στα βαρέα επαγγελματικά οχήματα άνω των 8 τόνων στο 41,9%. Στα λεωφορεία δε, το μερίδιο αγοράς υπερβαίνει το 58% (58,2%).

Ο Ι. Καλλίγερος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της Mercedes-Benz Ελλάς δήλωσε: «To 2019 ήταν ακόμη μία απαιτητική χρονιά, όμως η πορεία που καταγράψαμε, τόσο στην Ελλάδα όσο και παγκοσμίως, ήταν εξαιρετική. Η χαρά και η περηφάνια όλων μας είναι μεγάλη, γιατί αποδεικνύεται ότι το αγοραστικό κοινό αναγνωρίζει και εκτιμά την θέση της μάρκας στον πυρήνα των εξελίξεων της αυτοκίνησης. Χωρίς να απεμπολήσει ούτε μία από τις παραδοσιακές της αξίες, η Mercedes-Benz καταφέρνει να συνδυάζει αρμονικά την ασφάλεια με την εξαιρετική αισθητική, την άνεση με τις επιδόσεις και την αξιοπιστία με τις νέες τεχνολογίες πάντοτε με απόλυτο σεβασμό στον Πελάτη.

Θέλω να ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου όλους όσοι μας τιμούν με την εμπιστοσύνη τους και μας φέρνουν για έξι συνεχόμενα έτη στην πρώτη θέση των πωλήσεων στη χώρα μας. Εργαζόμενοι και Εξουσιοδοτημένο Δίκτυο της Mercedes-Benz Ελλάς, δεσμευόμαστε ότι θα συνεχίσουμε την προσπάθεια να εκπλήσσουμε και να ενθουσιάζουμε, ώστε να προσφέρουμε με την ίδια ένταση και το ίδιο πάθος μόνο το καλύτερο ή τίποτα: The best or nothing. Eίτε πρόκειται για εντυπωσιακά νέα μοντέλα, είτε για νέα προγράμματα και υπηρεσίες».

Η Mercedes-Benz παγκοσμίως

Η Mercedes-Benz συνεχίζει για 4η συνεχή χρονιά να ηγείται στην κατηγορία των premium κατασκευαστών όσον αφορά στις πωλήσεις. Σε μία χρονιά που σημαδεύτηκε από πολλές προκλήσεις, το «αστέρι» αύξησε τις πωλήσεις του παγκοσμίως σε 2.339.562 (+1,3%) το 2019, παρουσιάζοντας αποτελέσματα – ρεκόρ για ένατη συνεχόμενη χρονιά. Συνολικά, 2.456.343 αυτοκίνητα Mercedes-Benz & smart πωλήθηκαν ανά τον κόσμο. Η Κίνα, μία εκ των τριών σημαντικών αγορών της μάρκας, συνέχισε την επιτυχημένη πορεία της παρουσιάζοντας αύξηση των πωλήσεων σε ποσοστό 6,2%, σπάζοντας ακόμη ένα ρεκόρ!

Eκτός από τη χώρα μας, το 2019 η Mercedes-Benz διατήρησε την πρώτη θέση ανάμεσα στις premium μάρκες σε πωλήσεις σε πολλές χώρες όπως η Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, η Ισπανία, η Πολωνία, το Βέλγιο, η Ν. Κορέα, η Ιαπωνία, η Αυστραλία, η Ταϊλάνδη, ο Καναδάς, η Ν. Αφρική κ.α. Παγκοσμίως, τα μοντέλα της κατηγορίας των SUVs και των Compact Cars ήταν αυτά που έδωσαν σημαντική ώθηση στις πωλήσεις το 2019.

Κάθε τρίτο αυτοκίνητο Mercedes-Benz που πωλήθηκε ανήκε στην κατηγορία των SUV, ενώ κάθε τέταρτο στην κατηγορία των compact!

Με τις πωλήσεις των GLA, GLB, GLC, GLC Coupe, EQC, GLE, GLE Coupe, GLS & G-Class να υπερβαίνουν τις 783.700 μονάδες, η κατηγορία των SUV αποτέλεσε την πιο δυνατή κατηγορία το 2019. Από τον Αύγουστο του 2019 οι πωλήσεις αυξάνονταν σταθερά κάθε μήνα, με οδηγό τις GLC & GLE.

Όσον αφορά στα Compact Cars, περισσότεροι από 667.000 πελάτες της μάρκας παγκοσμίως παρέλαβαν τις νέες τους A-Class, B-Class, CLA, CLA Shooting Brake, GLA & GLB (+9,5%). Αυτό σημαίνει, ότι κάθε τέταρτο αυτοκίνητο που πούλησε η Mercedes-Benz το 2019 ανήκε στην compact κατηγορία. Η A-Class κατέγραψε παγκόσμια αύξηση της τάξης του 12,3% το 2019, ενώ οι A-Class Sedan, η CLA Coupe και η B-Class συνέβαλαν καθοριστικά στην ανάπτυξη της συγκεκριμένης κατηγορίας. Τέλος, με την έλευση της νέας GLB, η οικογένεια των Compact Cars της Mercedes-Benz αποτελείται πλέον από 8 μέλη.

Αυξημένες πωλήσεις για τη V-Class & την X-Class το 2019

Νέο ρεκόρ πωλήσεων κατέγραψαν οι πωλήσεις της V-Class: περί τις 63.500 μονάδες (+1.2%) του μοντέλου που ανανεώθηκε τον Ιανουάριο του 2019 παραδόθηκαν στους αγοραστές τους, με τη Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Ρωσία και την Ελβετία να αποτελούν – μαζί με την Κίνα – τις κυριότερες αγορές για το συγκεκριμένο μοντέλο. Αντίστοιχα, περί τις 15.300 μονάδες της X-Class πωλήθηκαν ανά τον κόσμο με τις Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Αυστραλία και Ν. Αφρική να αποτελούν τις μεγαλύτερες αγορές για το συγκεκριμένο μοντέλο.

Mercedes-AMG: το ένα ρεκόρ διαδέχεται το άλλο!

Ποτέ η Mercedes-AMG δεν ήταν τόσο επιτυχημένη: η μάρκα επιδόσεων παρουσίασε αύξηση πωλήσεων της τάξεως του 11,8% με πωλήσεις άνω των 132.000 οχημάτων. Η εταιρεία με βάση το Affalterbach πέτυχε ρεκόρ επιδόσεων στο Ηνωμένο Βασίλειο αλλά και την Ιαπωνία. Ο χρόνος που πέρασε χαρακτηρίστηκε από τη συνεχή επέκταση και ανανέωση της γκάμας των μοντέλων της Mercedes-AMG. Με 13 διαφορετικές εκδόσεις στην κατηγορία των compact cars και διάφορα επίπεδα επιδόσεων, τις εκδόσεις «35» και «45» κάλυψε πλήρως την παλέτα των μονέλων αυτών. Επιπλέον, οι κινητήρες των μοντέλων «45» ανανεώθηκαν με αποτέλεσμα ο 2λιτρος, τετρακύλινδρος υπερτροφοδοτούμενος κινητήρας να αποτελεί τον πιο ισχυρό κινητήρα που έχει κατασκευαστεί για οχήματα παραγωγής. Επιπλέον, η Mercedes-AMG παρουσίασε εξηλεκτρισμένα μοντέλα SUV, εφοδιασμένα με τεχνολογία EQ Boost. Η ισχυρή γεννήρια 16kW (22hp) τροφοδοτεί τη μπαταρία των 48 βολτ, υποστηρίζοντας τον κινητήρα εσωτερικής καύσης με τη λειτουργία ώθησης σε χαμηλές ταχύτητες, εξασφαλίζοντας αυξημένες επιδόσεις.

Tο μέλλον θα είναι ηλεκτρικό: νέα plug-in hybrid και αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα

Με το πρόγραμμα “Ambition 2039” που ανακοινώθηκε πέρσι, η Mercedes-Benz Cars έχει μπει σε τροχιά επίτευξης του στόχου εκπομπής μηδενικών ρύπων CO2 εντός 20 ετών. Για την Ευρώπη, υπολογίζεται ότι πάνω από το 40% των οχημάτων της Mercedes-Benz θα μπορούσε ήδη να παραδοθεί στους καταναλωτές ως xEVs (plug-in hybrid και αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα) έως το 2025, ενώ έως το 2030 η εταιρεία σκοπεύει τα ηλεκτροκίνητα μοντέλα της (plug-in hybrid και αμιγώς ηλεκτρικά) να αποτελούν τουλάχιστον το 50% των συνολικών παγκόσμιων πωλήσεών της.

Η Mercedes-Benz Cars αναμένει ότι οι πωλήσεις των ηλεκτρικών της μοντέλων θα αποτελούν το 15-20% των συνολικών της πωλήσεων έως το 2025. Το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό SUV της Mercedes-Benz, η EQC (κατ. ρεύματος: 25.0-22.3 kWh/100 km (σε μεικτό κύκλο); εκπομπές CO2: 0 g/km (σε μεικτό κύκλο), έκανε το ντεμπούτο της πρώτα στην Ευρώπη και στη συνέχει στην Κίνα και την περιοχή της Ασίας-Ειρηνικού το 2019. Το επόμενο μοντέλο που θα υποδεχτεί στη γκάμα της η Mercedes EQ θα είναι η EQV (κατ. ρεύματος: 27 kWh/100 km (σε μεικτό κύκλο); εκπομπές CO2: 0 g/km (σε μεικτό κύκλο), το πρώτο ηλεκτροκίνητο μοντέλο πολλαπλών χρήσεων της Mercedes-Benz που θα συνδυάζει την μηδενική εκπομπή ρύπων με την αποδοτικότητα, την υψηλή λειτουργικότητα και τον όμορφο σχεδιασμό. Επιπλέον, η ανανεωμένη, αμιγώς ηλεκτρική γενιά των smart είναι ήδη έτοιμη για παραγγελίες και σηματοδοτεί την πλήρη μετατροπή της smart σε εταιρεία αμιγώς ηλεκτρικών μοντέλων, ούσα πρωτοπόρος στις αστικές μετακινήσεις.

Έως το τέλος του 2020, συνολικά 5 πλήρως ηλεκτρικά μοντέλα και περισσότερες από 20 εκδόσεις μοντέλων plug-in hybrid θα ενταχθούν στην παγκόσμια γκάμα οχημάτων της Mercedes-Benz.