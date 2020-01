Σύστημα τεχνητής νοημοσύνης ενάντια στον εκνευρισμό των οδηγών

ΣΩΤΗΡΗΣ ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ

Το επιστημονικό project “F-Relacs” (Frustration Real-time Recognition for an Adaptive in-Car System) θα αναγνωρίζει απογοητευμένους και επιθετικούς οδηγούς, τους οποίους θα επαναφέρει στην καλή, σωστή πλευρά. Επομένως, ηρεμία, αγάπη και οδηγική απόλαυση μέσω τεχνητής νοημοσύνης στο αυτοκίνητο.

«Κανένας δε σου έχει πει ότι το γκάζι είναι αυτό στο δεξί πόδι σου; Πάτα το, πια!» Ναι, υπάρχουν αυτοί, που… βόσκουν στη μεσαία λωρίδα, αυτοί που κάνουν δίαιτα σε ό,τι αφορά τη χρήση του φλας, αλλά και η πάντα αναμενόμενη κίνηση, την ώρα που ο κόσμος σχολάει από τις δουλειές του. Σε καθημερινή βάση μουρμουρίζουμε καθ’ οδόν με αποδέκτη το… παρμπρίζ μπροστά, χτυπώντας ενδεχομένως και το τιμόνι. Χειρονομώντας έντονα εκστομίζουμε βρισιές και κατάρες, διατηρώντας δυστυχώς την οργή και την απογοήτευση μέσα μας. Από αυτά τα στοιχεία υποφέρει στη συνέχεια η συγκέντρωσή μας και, ως εκ τούτου, και η ασφάλεια της κίνησης γύρω μας. Έτσι, οι ερευνητές του project “F-Relacs” βλέπουν αφορμή για ανάληψη δράσης.

Ενεργά ενάντια στο ψυχοπλάκωμα στο αυτοκίνητο

Ένα ευαίσθητο στα συναισθήματα σύστημα, με το όνομα MUsE (my user Experience) καλείται μέσω καμερών και αισθητήρων να αναγνωρίζει τα αρνητικά συναισθήματα του οδηγού, καθώς και την αιτία πρόκλησής τους. Εδώ, λοιπόν, αξιολογούνται βιντεοσκοπήσεις του προσώπου και σήματα, όπως οι παλμοί της καρδιάς και το μέγεθος της κόρης των ματιών. Στο τέλος, ένα ψηφιακό σύστημα υποβοήθησης θα αναλάβει να μειώσει το επίπεδο του άγχους. Στο test λαμβάνονται προς το παρόν υπόψη οι επιρροές των χρωμάτων των φώτων, οι οσμές, η μουσική, καθώς και ενός ψεύτικου συνοδηγού, ο οποίος παρακολουθεί την υποτιθέμενη κουβέντα ενεργά. Μην πείτε πως δεν μπήκατε ποτέ στον πειρασμό να μιλήσετε για τα προβλήματά σας με την… Google! Σαφώς, αυτός ο διάλογος δεν είναι πραγματικά χαλαρωτικός, αλλά οι φωνητικές λειτουργίες του όποιου συστήματος δεν είναι εκπαιδευμένες να φέρνουν τελικά την αποκλιμάκωση της κατάστασης.

Η ομάδα των ερευνητών έχει σχεδόν ένα χρόνο ακόμη, ώστε να πλαισιώσει το σύστημα με μία στήριξη ύψους 1,22 εκατ. ευρώ. Στην πρόταση του γερμανικού υπουργείου εκπαίδευσης και έρευνας συμμετέχουν τρεις εταιρείες: η TWT Science & Innovation, η Sound Reply και το Γερμανικό Κέντρο για την Κίνηση στον Αέρα και το Διάστημα! Τα αποτελέσματα θα παρουσιαστούν στα τέλη του 2020 σε μία τελική εκδήλωση στο Braunschweig.