Το Mitsubishi Outlander Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV), το ‘Green SUV of the Year 2019’ από την εφημερίδα Green Car Journal στην Έκθεση Αυτοκινήτου του Λος Άντζελες, είναι τώρα διαθέσιμο με μηδενικό φόρο για τους εταιρικούς χρήστες στην Ελλάδα.

Σε συνέχεια των μεταρρυθμίσεων που αφορούν την φορολόγηση των εταιρικών χρηστών, το νέο Outlander PHEV, με εκπομπές CO2 μόλις 46g/km, είναι το μοναδικό τετρακίνητο SUV μεγάλης κατηγορίας της ελληνικής αγοράς που πληροί τις προϋποθέσεις μηδενικού φόρου για τους εταιρικούς χρήστες βάσει των παρακάτω στοιχείων που απορρέουν από το σχετικό ΦΕΚ:

• Μηδενικός εταιρικός φόρος για οχήματα των οποίων οι εκπομπές καυσαερίων είναι 0 εώς 50 g CO2/Km και με Λιανική Τιμή Προ Φόρων (ΛΤΠΦ) έως σαράντα χιλιάδες (40.000) ευρώ.

• Tα μισθώματα για τα επιβατικά ως 50 γρ/χλμ, με ΛΤΠΦ ως € 40.000, προσαυξάνονται ως έξοδα για το μισθωτή κατά +30% (=υπεραπόσβεση).

• Τα πάγια αυτοκίνητα με εκπομπές καυσαερίων 1 εώς 50 γρ/χλμ αποσβένονται ανεξαρτήτως αξίας ΛΤΠΦ με 20% ετησίως.







Η Mitsubishi Motors Corporation (MMC) ανακοίνωσε μέσα στο 2019 ότι το Outlander PHEV, πέτυχε ένα σημαντικό ορόσημο με 200.000 πωλήσεις σε όλο τον κόσμο από το 2013 που λανσαρίστηκε.

Το Outlander PHEV αποτελεί την τεχνολογική ναυαρχίδα της εταιρείας και η επιτυχία του δείχνει την κλίμακα ζήτησης των καταναλωτών για ηλεκτρικά οχήματα, καθώς στη βιομηχανία αυτοκινήτου συντελείται μία βαθιά τεχνολογική αλλαγή. Από τότε που έκανε το ντεμπούτο του στην Ιαπωνία, το Outlander PHEV έχει κυκλοφορήσει σε περισσότερες από 50 χώρες ανά τον κόσμο. Αναδείχτηκε παγκόσμιο best-seller στην κατηγορία plug-in υβριδικών μοντέλων στα τέλη Δεκεμβρίου 2018.

Outlander PHEV – συνδυασμός ηλεκτρικής απόδοσης EV και ικανοτήτων SUV

Βασισμένο στις αρχές λειτουργίας ενός ηλεκτρικού οχήματος, το Outlander PHEV υιοθετεί μία μοναδική αρχιτεκτονική με εμπρός ηλεκτροκινητήρα και πίσω ηλεκτροκινητήρα, χωρίς κιβώτιο ταχυτήτων. Αυτό προσφέρει στους πελάτες ενεργειακή απόδοση και απόλυτα ομαλή λειτουργία. Το Outlander PHEV έχει συγκεντρώσει ποικίλες διεθνείς διακρίσεις τα τελευταία έξι χρόνια, ανάμεσα στα οποία το βραβείο “2019 Best Plug-in Vehicle” του περιοδικού Company Car & Van στη Βρετανία, το “2019 Green SUV of the Year” του Green Car Journal στις ΗΠΑ και ο τίτλος “2013-2014 Japan Car of the Year Innovation Category” με το βραβείο “2014 RJC Technology of the Year Award”. Το τελευταίο μοντέλο 2019 Outlander PHEV παράγει λιγότερες εκπομπές CO2, 40 g/km (αναγωγή σε NEDC)/46 g/km (WLTP) με κατανάλωση μόλις 1,8 l/100km (αναγωγή σε NEDC)/2,0 l/100km (WLTP) και αυτονομία 54 km με μηδενικούς ρύπους (αναγωγή σε NEDC)/45 km (WLTP).







Το 2019 Outlander PHEV διαθέτει επίσης νέο σύστημα κίνησης και μηχανικές βελτιώσεις, όπως ο νέος βενζινοκινητήρας 2.4L. Εχει βελτιωθεί επίσης η χωρητικότητα της μπαταρίας (15%), η ισχύς της μπαταρίας (10%), και η ισχύς του πίσω ηλεκτροκινητήρα (17%). Τέλος, προσφέρει αναβαθμισμένη δυναμική συμπεριφορά, ενώ τα προφίλ οδήγησης περιλαμβάνουν επιπλέον τα Sport Mode και Snow Mode.