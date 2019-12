Newsroom eleftherostypos.gr

Το Opel Corsa είναι ένα απόλυτα ολοκληρωμένο μοντέλο: το Σεπτέμβριο, η έκτη γενιά γιόρτασε την παγκόσμια πρεμιέρα της στο Σαλόνι Αυτοκινήτου της Φρανκφούρτης (IAA) – για πρώτη φορά και σε ηλεκτρική έκδοση Corsa-e.

Τώρα, το μικρό bestseller απέσπασε τον περίοπτο τίτλο “Best Buy Car of Europe in 2020”. Η επιτροπή AUTOBEST, που αποτελείται από έγκριτους εκπροσώπους του ειδικού Τύπου από 31 χώρες, επέλεξε το νέο Opel ως νικητή που σημαίνει ότι το αυτοκίνητο προσφέρει την καλύτερη σχέση αξίας/τιμής. Είναι κάτι που επιβεβαίωσαν οι ειδικοί κατά τη διάρκεια σχολαστικών δοκιμών στην τελική φάση του διαγωνισμού στην Κωνσταντινούπολη. Και με το Corsa-e, η Opel προσφέρει ένα ηλεκτρικό μικρό αυτοκίνητο για όλους, που συνδυάζει την πρακτικότητα ενός Corsa με λειτουργία μηδενικών εκπομπών CO2 και ηλεκτρική αυτονομία έως 337 km (σύμφωνα με το πρωτόκολλο WLTP1). Ταυτόχρονα, το βραβείο που απέσπασε το νέο Corsa πετυχαίνει ένα hat- trick στο AUTOBEST: κανένα άλλο μοντέλο δεν έχει κερδίσει τον τίτλο “Best Buy Car of Europe” σε τρεις διαδοχικές γενιές.

«Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι με αυτό το βραβείο» δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Opel, Michael Lohscheller. «Η απόφαση της ανεξάρτητης κριτικής επιτροπής δείχνει ότι με το Opel Corsa έχουμε δημιουργήσει ένα αυτοκίνητο προσανατολισμένο στο μέλλον, και κατάλληλο για όλους. Ένα μοντέλο προηγμένο, αποδοτικό, άριστα εξοπλισμένο, με εξαιρετική δυναμική συμπεριφορά και προσιτή τιμή. Αξίζει να σημειωθεί ότι το Corsa είναι τρεις φορές νικητής του AUTOBEST, κάτι που αποδεικνύει ότι με κάθε νέα γενιά οχημάτων, τηρούμε την υπόσχεσή μας να κάνουμε τις κορυφαίες τεχνολογίες προσιτές σε μία ευρεία βάση αγοραστών.»







«Πέρυσι, στο διαγωνισμό AUTOBEST είπαμε ότι ο επόμενος νικητής του τίτλου Best Buy Car of Europe θα είναι ένα ηλεκτροκίνητο, ευφυές, νέο προϊόν. Αυτό ακριβώς συνέβη, και το νέο Opel Corsa αποτελεί το τέλειο παράδειγμα ηλεκτροκίνητου μοντέλου για το ευρύ κοινό. Χάρη σε μία πλατφόρμα που υποστηρίζει συστήματα κίνησης με διαφορετικές μορφές ενέργειας, το νέο Corsa απευθύνεται σε όλους τους Ευρωπαίους πελάτες, προσφέροντας εκδόσεις ICE (με κινητήρα εσωτερικής καύσης) και EV (με ηλεκτροκίνηση). Ο νικητής του AUTOBEST είναι το πρώτο αυτοκίνητο στην ιστορία που ξεκινά να χτίζει το συνδετικό κρίκο μεταξύ του σήμερα και του αύριο, μεταξύ κλασικών και προηγμένων συστημάτων κίνησης και τεχνολογιών. Το νέο Corsa είναι το πρώτο που εκδημοκρατίζει το μέλλον της ηλεκτροκίνησης, κάνοντας τους Ευρωπαίους να αγκαλιάσουν το μέλλον με αυτοπεποίθηση, έως την επόμενη φάση αυτού που θα αποκαλούμε κανονικότητα» δήλωσε ο Dan Vardie, Ιδρυτής & Πρόεδρος AUTOBEST.

Τόσο το 2007, όσο και το 2015, η τέταρτη και πέμπτη γενιά Corsa αντίστοιχα επικράτησαν στην πρώτη θέση της γενικής κατάταξης. Πέρσι, το Opel Combo Life απέσπασε το βραβείο AUTOBEST. Τώρα, τα νέα Corsa και Corsa-e συνεχίζουν την παράδοση. Η συνταγή της επιτυχίας: το νέο Opel Corsa συνδυάζει υψηλή καθημερινή χρηστικότητα με κορυφαίες τεχνολογίες, οικονομία, συναρπαστική σχεδίαση και άφθονη απόλαυση πίσω από το τιμόνι. Κάθε έκδοση Corsa είναι εξοπλισμένη με πολυάριθμα προηγμένα συστήματα υποβοήθησης. Μεταξύ αυτών, σύστημα αναγνώρισης επικείμενης σύγκρουσης (forward collision alert) με αυτόματο φρενάρισμα έκτακτης ανάγκης και ανίχνευση πεζού καθώς και ευφυής έλεγχος ταχύτητας, προειδοποίηση παρέκκλισης από τη λωρίδα κυκλοφορίας (lane departure warning) και αναγνώριση σημάτων οδικής κυκλοφορίας (traffic sign recognition).

Το Opel Grandland X plug-in hybrid και το Corsa-e σηματοδότησαν εφέτος την απαρχή της επέλασης ηλεκτρικών μοντέλων της Opel. Όλα τα μοντέλα Opel θα εξηλεκτριστούν μέχρι το 2024 – οι πελάτες θα μπορούν να επιλέγουν μία έκδοση “e” από το κάθε μοντέλο. Επίσης, τα ηλεκτρικά ελαφρά επαγγελματικά οχήματα γίνονται όλο και πιο σημαντικά για τις παραδόσεις στο κέντρο των πόλεων (το λεγόμενο “last mile”). Το Vivaro-e van θα λανσαριστεί κατά τη διάρκεια της επόμενης χρονιάς. Ηλεκτροκίνητες εκδόσεις των Opel Combo Life, Combo Cargo και Zafira Life αναμένονται μέσα στο 2021.