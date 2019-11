Στην Ford τα φετινά βραβεία “International Van of the Year” και “International Pick-Up Award”

26/11/19 12:07 | UPD 26/11/19 12:07 Newsroom eleftherostypos.gr

Η κριτική επιτροπή επαίνεσε τη σύστημα κίνησης Ford Hybrid του Transit Custom, το οποίο εξασφαλίζει σημαντική εξοικονόμηση καυσίμου.

Η Ford σάρωσε τα φετινά βραβεία στην κατηγορία των ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων, καθώς η σειρά Ford Hybrid Transit Custom απέσπασε τον τίτλο International Van of the Year (IVOTY) 2020, ενώ την ίδια στιγμή το Ford Ranger κατέκτησε την διάκριση International Pick-up Award (IPUA) 2020.

Μετά την αντίστοιχη επιτυχία το 2013, η Ford είναι ο πρώτος κατασκευαστής που κερδίζει τους τίτλους IVOTY και IPUA την ίδια χρονιά για δεύτερη φορά.

Σε ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στη Λυών της Γαλλίας, τα νέα Transit Custom Plug-In Hybrid και Transit Custom EcoBlue Hybrid αναδείχτηκαν νικητές του περίοπτου ετήσιου βραβείου IVOTY από μία έγκριτη επιτροπή 25 συντακτών του ειδικού Τύπου που προέρχονταν από ισάριθμες ευρωπαϊκές χώρες.

Τα μέλη της κριτικής επιτροπής εκθείασαν τα εξηλεκτρισμένα συστήματα κίνησης της γκάμας Ford Hybrid που διατίθενται στο Transit Custom, τα οποία σχεδιάστηκαν με σκοπό να συμβάλλουν στη μείωση του κόστους καυσίμου για τους διαχειριστές στόλων, να επιτρέπουν την πρόσβαση των οχημάτων που κινούν στις ολοένα και περισσότερες περιβαλλοντικές ζώνες και να προσφέρουν πρακτικές λύσεις για την επίτευξη των στόχων των επιχειρήσεων για μείωση της ατμοσφαιρική ρύπανσης και βελτίωση της ποιότητας του αέρα.

Τα Transit Custom Plug-In Hybrid και Transit Custom EcoBlue Hybrid 1 τόνου, καθώς και το Transit EcoBlue Hybrid 2 τόνων που κατέλαβε τη δεύτερη θέση στη φετινή διοργάνωση, είναι τρία από τα 14 εξηλεκτρισμένα οχήματα που η Ford θα λανσάρει στην Ευρώπη πριν από τα τέλη του 2020. Μέχρι τώρα η Ford έχει κερδίσει τον τίτλο IVOTY έξι φορές.

Το Ford Ranger – το best-seller μοντέλο στην Ευρώπη στην κατηγορία των pick-up αυτοκινήτων – εντυπωσίασε τους 18 κριτές τόσο με τον ισχυρότερο και οικονομικό σε κατανάλωση κινητήρα 2.0L EcoBlue diesel, όσο και με τις προηγμένες τεχνολογίες υποβοήθησης της οδήγησης, με αποτέλεσμα να κερδίσει τον τίτλο IPUA που απονέμεται κάθε δύο χρόνια.

«Τα νέα μας μοντέλα Transit Custom Plug-In Hybrid και EcoBlue Hybrid είναι τα κατάλληλα οχήματα την κατάλληλη χρονική στιγμή – βοηθούν τους πελάτες μας να μειώσουν το κόστος και την ατμοσφαιρική ρύπανση και να ανταποκρίνονται στις προκλήσεις της σημερινής επιχειρηματικής πραγματικότητας χωρίς συμβιβασμούς στην πρακτικότητα ή το ωφέλιμο φορτίο. Και το νέο μας Ranger ανεβάζει τον πήχη αναφορικά με την πολιτισμένη λειτουργία, την τεχνολογία και την παραγωγικότητα στην κατηγορία pick-up» σχολίασε ο Hans Schep, general manager, Commercial Vehicles, Ford Ευρώπης.

Με δυνατότητα κίνησης χωρίς εκπομπές ρύπων και χωρίς το άγχος της αυτονομίας, το Transit Custom Plug-In Hybrid μπορεί να φορτίζεται μέσω πρίζας, παρέχοντας αμιγώς ηλεκτρική αυτονομία έως και 56 km σύμφωνα με τον κύκλο NEDC.** Οι εμπρός τροχοί του οχήματος κινούνται αποκλειστικά από έναν ηλεκτροκινητήρα με απόδοση 92,9 kW, ο οποίος τροφοδοτείται με ενέργεια από μία μπαταρία ιόντων λιθίου 13.6 kWh. Ο πολυβραβευμένος βενζινοκινητήρας 1.0L EcoBoost της Ford λειτουργεί ως range extender για επέκταση της αυτονομίας, με τη συνολική να υπερβαίνει έτσι τα 500 km.

Το ήπιο υβριδικό σύστημα κίνησης του Transit Custom EcoBlue Hybrid χρησιμοποιεί μία ενσωματωμένη μίζα/γεννήτρια με κίνηση μέσω ιμάντα αντί του στάνταρ εναλλάκτη, επιτρέποντας αφενός την ανάκτηση και αποθήκευση ενέργειας στις φάσεις επιβράδυνσης, αφετέρου τη φόρτιση μιας αερόψυκτης μπαταρίας ιόντων λιθίου 48-volt. Η αποθηκευμένη ενέργεια χρησιμοποιείται για πρόσθετη ροπή του κινητήρα και έχει βελτιστοποιηθεί για να προσφέρει μέχρι 8% βελτιωμένη κατανάλωση καυσίμου στον αναβαθμισμένο 2.0L EcoBlue diesel κινητήρα της Ford.

Διαθέσιμο σε εκδόσεις Regular Cab, Super Cab και Double Cab, το νέο Ford Ranger διατίθενται στάνταρ με τετρακίνηση και μία αναβαθμισμένη έκδοση του κινητήρα 2.0L EcoBlue της Ford που επιτυγχάνει μείωση της κατανάλωσης καυσίμου κατά 9%, σε συνδυασμό με ένα νέο αυτόματο κιβώτιο 10 σχέσεων. Οι τεχνολογίες υποστήριξης του οδηγού περιλαμβάνουν στάνταρ το σύστημα Pre-Collision Assist με Pedestrian Detection, αλλά και νέα βοηθήματα και στοιχεία, όπως το ενσωματωμένο modem FordPass Connect που αυξάνει την άνεση και την παραγωγικότητα.

Η γκάμα του μοντέλου περιλαμβάνει επίσης το νέο Ranger Raptor – την ισχυρότερη έκδοση στην ιστορία του μοντέλου. Με κινητήρα Bi-turbo 2.0L EcoBlue που αποδίδει 213 ίππους, το Ranger Raptor υιοθετεί extreme σχεδιαστικά στοιχεία υποστηριζόμενο από ένα μοναδικό στο είδος του πλαίσιο της Ford Performance, το οποίο εγγυάται μοναδικές δυνατότητες για σπορ οδήγηση εκτός δρόμου.

«Συγχαρητήρια στη Ford για τη διπλή επιτυχία της με την κατάκτηση του τίτλου “International Van of the Year Award 2020” και του “International Pick-up Award 2020” την ίδια χρονιά. Ένα μεγάλο επίτευγμα, μία επάξια νίκη. Επικεντρωμένοι στην υβριδική τεχνολογία, οι μηχανικοί της Ford ανάπτυξαν ένα βιώσιμο σύστημα κίνησης που προσφέρει άμεσα πλεονεκτήματα στους διαχειριστές στόλων εντός και εκτός πόλης. Και τα Transit Custom Plug-In Hybrid και Transit Custom EcoBlue Hybrid λειτουργούν και συμπεριφέρονται τέλεια.” δήλωσε ο Jarlath Sweeney, πρόεδρος της επιτροπής International Van of The Year.

«Το Ευρωπαϊκό best seller στην κατηγορία των pick-up μοντέλων 1 τόνου ήταν η πρώτη επιλογή από την κριτική επιτροπή συγκεντρώνοντας τις περισσότερες ψήφους για τον τίτλο του 2020» δήλωσε ο Sweeney. «Είναι η δεύτερη φορά που το Ranger κερδίζει αυτή τη διάκριση έχοντας προηγηθεί ένας ακόμα τίτλος το 2013, ενώ η τελευταία γενιά έχει εξελιχθεί πολύ από τότε.»

Οι πωλήσεις του Transit Custom από την αρχή της χρονιάς έφτασαν τις 114.000 έως και τον Οκτώβριο, επίδοση αυξημένη κατά 2,6% μέσα σε ένα χρόνο. Το Ranger είναι το No1 pick-up μοντέλο στην Ευρώπη, με πωλήσεις 43.300 για το ίδιο διάστημα.