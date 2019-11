To Kia Telluride ψηφίστηκε ως το SUV της χρονιάς από το MotorTrend

Powered by

Ο σχεδιασμός του Telluride, τα υψηλά επίπεδα βασικού εξοπλισμού, η άνεση και τα δυναμικά χαρακτηριστικά συνέβαλαν στην πρωτιά της Kia.

Το μεγαλύτερο μοντέλο της Kia Motors America, το Telluride, βραβεύτηκε με τον τίτλο του SUV της Χρονιάς 2020 του MotorTrend.

Με το άνετο και λειτουργικό εσωτερικό του, το Telluride αποτελεί ένα εξαιρετικό προϊόν που ανταποκρίνεται πλήρως στις ανάγκες της σημερινής σύγχρονης οικογένειας, ενώ η υψηλή του αξία το εδραιώνει ως νικητή στην κατηγορία των SUV.

“Το Telluride είναι αδιαμφισβήτητη επιτυχία από το λανσάρισμά του, με έναν εντυπωσιακό αριθμό καταναλωτών να ανακαλύπτουν εκ νέου την Kia στην εξαιρετικά ανταγωνιστική κατηγορία των SUV και τις πωλήσεις του μέχρι σήμερα να έχουν ξεπεράσει τις 45.000 μονάδες”, δήλωσε ο Michael Cole, πρόεδρος της Kia Motors America. “Η κατάκτηση του πολυπόθητου βραβείου του SUV της Χρονιάς 2020 του MotorTrend αποτελεί τιμή και ιστορική στιγμή για τη μάρκα και ενισχύει, δίνοντας επιπλέον ώθηση στο μετασχηματισμό της Kia σε μια αυτοκινητοβιομηχανία παγκόσμιας κλάσης”.







Σχεδιασμένο στην Καλιφόρνια και κατασκευασμένο στη Γεωργία, το τολμηρό και χαρακτηριστικό αμάξωμα του Telluride καθώς και οι εκλεπτυσμένες εξωτερικές λεπτομέρειές του αντιπροσωπεύουν ένα πνεύμα περιπέτειας και επιπλέον δυνατοτήτων. Αυτή η αίσθηση ενισχύεται από το μηχανολογικό υπόβαθρο, που προσφέρει μια ευχάριστη οδηγική εμπειρία που επιπλέον δημιουργεί μια αίσθηση εμπιστοσύνης. Το μεσαίου μεγέθους SUV διαθέτει ένα εντυπωσιακό και πολυτελές εσωτερικό, καθώς και μια σειρά σύγχρονων τεχνολογιών και στάνταρ συστημάτων ασφαλείας, όπως Blind Spot Collision-Avoidance Assist Rear, Lane Following Assist, Rear Occupant Alert, Safe Exit Assist, Forward Collision Assist and available Highway Drive Assist, Driver Talk, multi-Bluetooth Connectivity κ.ο.κ.

“Η φετινή επιλογή του SUV της Χρονιάς από το MotorTrend ήταν μια από τις πιο ανταγωνιστικές που είχαμε ποτέ, γεγονός που καθιστά την επικράτηση του Kia Telluride ακόμα πιο σημαντική”, δήλωσε ο Edward Loh, επικεφαλής του MotorTrend. “Το Telluride αποτυπώνει απολύτως τα κριτήρια των βραβείων μας – είναι πανέμορφο, ευρύχωρο, τεχνολογικά προηγμένο και διαθέτει εξαιρετικά οδηγικά χαρακτηριστικά σε μια ιδιαίτερα ελκυστική τιμή. Συγχαρητήρια στην Kia και την ομάδα του Telluride.”







Με περισσότερα από 20 χρόνια ιστορίας, το MotorTrend SUV της Χρονιάς είναι ένα από τα πιο σημαντικά βραβεία παγκοσμίως για τους κατασκευαστές αυτοκινήτων. Οι κριτές του SUV της Χρονιάς είναι οι συνεργάτες του MotorTrend καθώς και δύο προσκεκλημένοι, ο Johan de Nysschen, πρώην επικεφαλής της Audi of America, της Infiniti Motor Co. και της Cadillac και ο Tom Gale, πρώην επικεφαλής του design της Chrysler.

Τα οχήματα αξιολογούνται με τη χρήση έξι βασικών κριτηρίων: της ασφάλειας, της αποτελεσματικότητας, της αξίας, της εξέλιξης του σχεδιασμού, του επιπέδου τεχνολογίας και της συνολικής απόδοσης. Με βάση αυτά τα κριτήρια προκύπτουν οι φιναλίστ και τελικά οι νικητές.