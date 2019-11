Το νέο Range Rover Evoque βραβεύτηκε ως το καλύτερο SUV στα Women’s World Car of the Year Awards

Powered by

Η Jaguar Land Rover έχει έντονη παρουσία στα WWCOTY τα τελευταία χρόνια, με την Jaguar F-PACE να κερδίζει το Βραβείο το 2016.

Το νέο Range Rover Evoque, το πολυτελές SUV πόλης της Land Rover, ψηφίστηκε ως το Καλύτερο SUV / Crossover στα Βραβεία Women’s World Car of the Year (WWCOTY) για το 2019.

Συνολικά 21 αυτοκίνητα τέθηκαν υποψήφια από 41 κριτές από 32 χώρες και ταξινομήθηκαν σε επτά κατηγορίες. Το βραβείο για το Evoque απονεμήθηκε από τον Shereen Shabnam της κριτικής επιτροπής των WWCOTY στο Διεθνές Σαλόνι Αυτοκινήτου του Ντουμπάι.

Έχοντας κερδίσει 224 διεθνή βραβεία, το νέο Evoque έχει βασιστεί στον αρχικό, άμεσα αναγνωρίσιμο σχεδιασμό του, για να συνδυάσει την κληρονομιά της Range Rover με τεχνολογία αιχμής. Σχεδιασμένο, κατασκευασμένο και συναρμολογημένο στη Βρετανία, ανταποκρίνεται στις ανάγκες των σημερινών αγοραστών και διατίθεται σε 127 χώρες.







Ο Chief Creative Officer της Land Rover, καθηγητής Gerry McGovern, δήλωσε: «Η αναγνώριση από την κριτική επιτροπή των WWCOTY αποτελεί τιμή για το Evoque. Με τις μικρές διαστάσεις του, αυτό το όχημα συνδυάζει προσωπικότητα, φινέτσα και διασκέδαση για να δημιουργήσει αυτή τη σημαντική συναισθηματική σύνδεση που αγαπούν οι αγοραστές».

Χάρη στη νέα πλατφόρμα Premium Transverse Architecture της Land Rover, το νέο Evoque διαθέτει υβριδικά-ηλεκτρικά συστήματα κίνησης, αποδοτικούς τρικύλινδρους κινητήρες Ingenium και καινοτόμα φυσικά και ανακυκλωμένα υλικά.

Τον Απρίλιο, το Evoque έγινε το πρώτο πολυτελές compact SUV, το οποίο έχει πιστοποιηθεί σύμφωνα με τους αυστηρούς νέους στόχους για τις εκπομπές NOx, τις εκπομπές σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης σταδίου 2 ( Real Driving Emissions stage 2 – RDE2), νωρίτερα από την επίσημη νομοθετική έναρξη ισχύος για τα νέα μοντέλα τον Ιανουάριο του 2020.

Το νέο Evoque έχει επίσης λάβει τη μέγιστη δυνατή βαθμολογία πέντε αστέρων Euro NCAP για την ασφάλεια, επιβεβαιώνοντας πως πρόκειται για ένα από τα πιο εκλεπτυσμένα, ικανά και ασφαλή πολυτελή compact SUV στην αγορά.

Η Jaguar Land Rover έχει έντονη παρουσία στα Women’s World Car of the Year (WWCOTY) τα τελευταία χρόνια, με την Jaguar F-PACE να κερδίζει το Ανώτατο Βραβείο το 2016, την Fiona Pargeter να κερδίζει το βραβείο «Woman of Worth» το 2018 και με τις Jaguar E-PACE και Jaguar I-PACE να βρίσκονται στις τρεις πρώτες υποψηφιότητες για το Ανώτατο Βραβείο πέρυσι.