Οδηγούμε το VW Touareg 3.0 V6 TDI

30/09/19 12:50 | UPD 30/09/19 13:30 Του Βαγγέλη Φακατσέλη Φωτογραφίες: Βασίλη Κωστάκος

Μπορεί ένα «Αυτοκίνητο του Λαού» να μοιράζεται το ίδιο πάτωμα και να διαθέτει παρόμοιο τεχνολογικό υπόβαθρο με μία Porsche; Αν είναι το νέο Touareg, μπορεί.

Αποτελεί τη ναυαρχίδα της VW, αλλά αυτό το στοιχείο από μόνο του δεν αρκεί. Στην 3η γενιά του, το Touareg αποφάσισε να θυσιάσει μέρος των -αυξημένων- off road δυνατοτήτων του, και να μετατραπεί σε ένα πιο πολυτελές SUV, με ξεκάθαρα ασφάλτινο προσανατολισμό. Το γεγονός πως το νέο Touareg βασίζεται στο πάτωμα MLB, σημαίνει πως το μεγάλο SUV της VW χρησιμοποιεί την ίδια αρχιτεκτονική με τα Audi Q7, Porsche Cayenne, Bentley Bentayga και Lamborghini Urus. Μοιραία δημιουργούνται προσδοκίες για ένα συνολικά υψηλού επιπέδου αυτοκίνητο.

Πιο δυναμικό και σαφώς πιο μοντέρνο σε εμφάνιση από το μοντέλο που αντικατέστησε, το νέο Touareg είναι κατά 77 χλστ. μακρύτερο και 44 χλστ. φαρδύτερο από το μοντέλο 2ης γενιάς, αλλά την ίδια ώρα είναι χαμηλότερο και κατά 106 κιλά ελαφρύτερο. Έστω κι έτσι πάντως και παρά την εκτεταμένη χρήση αλουμινίου σε αμάξωμα και ανάρτηση και την εξοικονόμηση βάρους από παντού (κινητήρα, εξάτμιση, καθίσματα κλπ.), το συνολικό βάρος βρίσκεται στα επίπεδα των 2+ τόνων.







Το πρώτο πράγμα που προσέχει κανείς στο εσωτερικό του Touareg, είναι η -προαιρετική, αλλά διαθέσιμη στο αυτοκίνητο δοκιμής- οθόνη infotainment 15 ιντσών. Όχι, δεν πρόκειται για τυπογραφικό λάθος. Η οθόνη που βρίσκεται στην κεντρική κονσόλα και μέσω της οποίας ελέγχονται τα πάντα, είναι πιθανότατα μεγαλύτερη από την οθόνη του laptop σου. Και έρχεται ως συνέχεια του virtual cockpit των 12,3 ιντσών. Ο ορισμός του μίνιμαλ σχεδιασμού και ο καλύτερος τρόπος για την VW να υπογραμμίσει τη γενναία δόση τεχνολογίας που συνοδεύει το κορυφαίο της μοντέλο.

Κορυφαίοι Χώροι

Κάποια υλικά στο ταμπλό και τις πόρτες υποδηλώνουν πως μερικές οικονομίες κλίμακας ήταν απαραίτητες, όμως μιλάμε για μοντέλο που συγκρίνεται με τα κορυφαία της κατηγορίας, την ώρα που η αίσθηση από το εσωτερικό του Touareg της προηγούμενης γενιάς, ήταν πως βρίσκεσαι σε ένα λίγο πιο προσεγμένο Passat. Σε κάθε περίπτωση, ένα ακόμη στοιχείο που εντυπωσιάζει στο Touareg, είναι οι χώροι. Πέντε άτομα ανεξαρτήτως αναστήματος θα βολευτούν άνετα στο εσωτερικό, γεγονός που δεν επηρρεάζει καθόλου τον χώρο αποσκευών. Για την ακρίβεια, ο τελευταίος εμφανίζεται βελτιωμένος κατά 113 λίτρα, φτάνοντας συνολικά τα 810 και αποτελώντας έναν από τους μεγαλύτερους στην κατηγορία. Μάλιστα με το πάτημα ενός κουμπιού, το αμάξωμα χαμηλώνει κατά 4 εκατ. διευκολύνοντας ακόμη περισσότερο τη φόρτωση.







Το Touareg της δοκιμής, ήταν εφοδιασμένο με την ισχυρότερη εκδοχή του 3λιτρου V6 diesel, με την απόδοση να φτάνει τους 286 ίππους. Η VW ανακοινώνει επιτάχυνση 0-100 σε 6,1’’ για την συγκεκριμένη έκδοση, επίδοση που μπορεί να φέρει σε δύσκολη θέση αρκετά από τα λεγόμενα hot hatch. Η αίσθηση είναι πως το μεγάλο SUV της VW μπορεί να κινηθεί πολύ γρήγορα, χωρίς ιδιαίτερο ζόρι. Η λειτουργία του αυτόματου κιβωτίου 8 σχέσεων της ZF είναι πολύ καλή, με τις αλλαγές να πραγματοποιούνται ομαλά, ενώ στην παραπάνω αίσθηση, συμβάλλει η πραγματικά εντυπωσιακή ηχομόνωση. Όχι απλά δεν καταλαβαίνεις πως οδηγείς diesel, αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις δεν ακούς καν τον ήχο του κινητήρα.

Καταπίνει αποστάσεις

Το τιμόνι είναι ακριβές αλλά ελαφρύ, στοιχείο που σε συνδυασμό με την ενεργητική τετραδιεύθυνση διευκολύνει την κίνηση στην πόλη, αν και δεν θα πρέπει να τρέφεις αυταπάτες. Το Touareg προφανώς δεν είναι ένα αυτοκίνητο για μετακινήσεις εντός αστικού ιστού. Στον ανοιχτό δρόμο βρίσκεται στο στοιχείο του, η κατανάλωσή του είναι λογική τηρουμένων των αναλογιών και τα δυναμικά του χαρακτηριστικά εντυπωσιακά, δεδομένων του όγκου και του βάρους του.







Η ύπαρξη τετρακίνησης συμβάλλει περισσότερο στην ύπαρξη υψηλών περιθωρίων πρόσφυσης, παρά στις off road εξορμήσεις. Γενικά η οδήγηση του Touareg είναι μια αρκετά ξεκούραστη υπόθεση, κάτι που αντιλαμβάνεσαι στο μέγιστο κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού. Συνήθως τα μοντέλα της premium κατηγορίας διακρίνονται για την ποιότητα κύλισης. Το Touareg δεν αποτελεί εξαίρεση, αν και ο βαθμός του επηρρεάζεται (όπως και κάθε παρόμοιου μοντέλου), από τις διαστάσεις των τροχών. Αν είναι μικροί και λέγοντας μικροί εννοούμε 18 ιντσών, απορροφούν καλύτερα τις ανωμαλίες των δρόμων, αλλά χάνουν στο αισθητικό κομμάτι. Αν είναι 21 ιντσών, όπως στο αυτοκίνητο της δοκιμής, κερδίζουν σε εμφάνιση, αλλά υστερούν σε άνεση.

Στο δια ταύτα, με το νέο Touareg η VW ανέβηκε επίπεδο. Οι κορυφαίοι χώροι, το τεχνολογικό show off και τα επίσης κορυφαία οδηγικά χαρακτηριστικά, έχουν βέβαια ως συνέπεια και την αύξηση της τιμής. Έστω κι έτσι βέβαια, το Touareg παραμένει αναλογικά -ελαφρώς- φτηνότερο. Με τη διαφορά όμως, πως πλέον είναι συγκρίσιμο με μοντέλα που έχουν στο αμάξωμά τους σήματα με υψηλότερο πρεστίζ. Αυτό από μόνο του, συνιστά σημαντική αναβάθμιση για το μοντέλο της VW. Το οποίο, μπορεί να θυσίασε μέρος του σκληροτράχηλου off road χαρακτήρα της προηγούμενης γενιάς, αλλά αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς, πόσοι από τους ιδιοκτήτες ενός Touareg είναι off road animals;