Η Renault συμμετέχει στο «Greece Race for the Cure»

Η επιλογή του Renault Twingo δεν είναι τυχαία. Πρόκειται για ένα αυτοκίνητο πόλης που το επιλέγουν κυρίως γυναίκες.

Με κεντρικό μήνυμα την υπογραφή της, «Passion for Life» και το νέο Twingo, η Renault συμμετέχει στο φετινό 11ο Greece Race for the Cure, τον συμβολικό αγώνα Δρόμου 10χλμ. & 5χλμ. και Περιπάτου 2χλμ. που διοργανώνεται από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Γυναικών με Καρκίνο του Μαστού «Άλμα Ζωής».

Με κεντρικό της μήνυμα την εταιρική της υπογραφή, «Passion for Life», η Renault στηρίζει ενεργά τις δράσεις που προάγουν τη ζωή σε όλες τις εκφάνσεις της. Είτε πρόκειται για ενέργειες που υποστηρίζουν την ομαδικότητα, την έμπνευση για ζωή, την ισότητα, την εξάλειψη των διακρίσεων, είτε για την ενεργή στήριξη του έργου κοινωνικών Οργανώσεων ή Θεσμών που έχουν ως στόχο τη διάδοση ανθρωποκεντρικών μηνυμάτων ή δράσεων.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Renault έχει φέτος την τιμή να συμμετάσχει, ως βασικός χορηγός στο 11ο Greece Race for the Cure, τον συμβολικό αγώνα Δρόμου 10χλμ. & 5χλμ. και Περιπάτου 2χλμ. που διοργανώνεται από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Γυναικών με Καρκίνο του Μαστού «Άλμα Ζωής», που διοργανώνεται στην Ελλάδα από το 2009 από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Γυναικών με Καρκίνο του Μαστού «Άλμα Ζωής», με την έγκριση της οργάνωσης Susan G. Komen και πλέον και ως ιδρυτικό μέλος του Think Pink Europe.







To νέο Twingo θα είναι ο κύριος εκφραστής της εταιρείας στο αγώνα για την ενημέρωση, την πρόληψη και την καταπολέμηση του καρκίνου του μαστού. Η επιλογή του Twingo δεν είναι τυχαία. Πρόκειται για ένα αυτοκίνητο πόλης που το επιλέγουν κυρίως γυναίκες. Το Twingo αντιπροσωπεύει μια αισιόδοξη στάση απέναντι στη ζωή, στην καθημερινότητα. Με τον κινητήρα και την κίνηση πίσω, δίνει την ευκαιρία στην οδηγό του να επιτυγχάνει ευελιξία όταν κινείται μέσα στην πόλη. Οι διαστάσεις του (3,6 μέτρα εξωτερικό μήκος) συνδυάζονται με ικανοποιητικούς εσωτερικούς χώρους και δυνατότητα μεταφοράς αντικειμένων μήκους μέχρι και 2,31μ. στο εσωτερικό του.

Οι επισκέπτες του περιπτέρου της Renault θα έχουν την ευκαιρία να διαδώσουν το μήνυμα του αγώνα ενάντια στον καρκίνο του μαστού, απλώς με μια φωτογραφία.

Την πρώτη ημέρα της διοργάνωσης, στις 12:30 το μεσημέρι του Σαββάτου 28 Σεπτεμβρίου, ο Αθηναίος street artist YIAKOU, θα φιλοτεχνήσει live, με το δικό του τρόπο, ένα έργο με κεντρικό μήνυμα το «Passion for Life». Στόχος είναι να αποτυπωθεί και να διαδοθεί το αισιόδοξο μήνυμα ότι το «Πάθος για Ζωή» υπερνικά κάθε δυσκολία. Μπροστά στο έργο του YIAKOU θα έχουν όλοι οι επισκέπτες την ευκαιρία να φωτογραφηθούν, μεταφέροντας μια σειρά από θετικά μηνύματα μέσα από τα social media σε όλο τον κόσμο.

Το Greece Race for the Cure διοργανώνεται την Κυριακή 29 Σεπτεμβρίου στην Αθήνα, με αφετηρία το Ζάππειο σε συνδιοργάνωση με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ) και με την έγκριση της αμερικανικής Οργάνωσης Susan G. Komen. Η ελληνική διοργάνωση είναι η δεύτερη μεγαλύτερη ανάμεσα σε 140 διοργανώσεις που πραγματοποιούνται παγκοσμίως, με στόχο την ευαισθητοποίηση για τον καρκίνο του μαστού, την προαγωγή της πρόληψης και έγκαιρης διάγνωσης και την ενδυνάμωση των ασθενών.







Στο πλαίσιο του Greece Race for the Cure πραγματοποιούνται πολλές παράλληλες δράσεις, για την προαγωγή της υγείας γενικότερα αλλά και την ανάδειξη της δύναμης των γυναικών που έχουν βιώσει τον καρκίνο του μαστού, τόσο κατά την ημέρα του αγώνα όσο και το Σάββατο 28 Σεπτεμβρίου, μετατρέποντας τη διοργάνωση σε μία γιορτή ζωής. Από τα καθαρά έσοδα του αγώνα χρηματοδοτούνται κάθε χρόνο προγράμματα του Πανελληνίου Συλλόγου Γυναικών με Καρκίνο του Μαστού «Άλμα Ζωής».