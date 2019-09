Η Vespa υπέγραψε συνεργασία με τον σχεδιαστή Sean Wotherspoon

Powered by

Τον Νοέμβριο, στην διεθνή έκθεση EICMA, θα παρουσιαστεί μία αποκλειστική και περιορισμένης παραγωγής Vespa.

Στο Λος Άντζελες, ο Sean Wotherspoon και η Vespa υπέγραψαν συνεργασία για να δημιουργήσουν μαζί ένα νέο στυλ: τολμηρό, ατίθασο και διασκεδαστικό για εκείνους που εκφράζουν ένα νεανικό πνεύμα, μέσα αλλά και έξω από το μητροπολιτικό περιβάλλον.

O Όμιλος Piaggio πάντα μελετά και παρακολουθεί στενά τις συνεχώς μεταβαλλόμενες προτιμήσεις, τάσεις και εμπειρίες που παρακινούν και εμπνέουν τις σύγχρονες γενιές. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις Ηνωμένες Πολιτείες, εκεί όπου συχνά γεννιέται η μόδα και εξαπλώνεται στον υπόλοιπο κόσμο. Έτσι ανακάλυψε στην Καλιφόρνια τον κατάλληλο εταίρο για να μοιραστεί και να εφαρμόσει καινοτόμες ιδέες.

Ο Sean Wotherspoon είναι ένα από τα ανερχόμενα αστέρια του νεανικού στυλ στις ΗΠΑ. Καθαρή ενέργεια, ασταμάτητη περιέργεια, πρόδρομος, πειραματιστής και φανατικός της street κουλτούρας. Εκφράζεται μέσα από τον κόσμο του Instagram και μοιράζεται το πάθος του με σχεδόν ένα εκατομμύριο followers. O Wotherspoon, όπως και στη σειρά Nike Air Max 97 που τον έκανε διάσημο, παίζει με τα χρώματα, τα αναμιγνύει, προσθέτοντας καινοτόμα και ενδεχομένως απροσδόκητα υλικά μαζί με τα πιο ανόμοια υφάσματα.

Η προώθηση αυτής της χρωματικής κουλτούρας είναι σήμερα η αποστολή του Sean Wotherspoon και η συνάντηση με τη Vespa μοιάζει με μία φυσική εξέλιξη. Η ιδέα που αμέσως γοήτευσε τον σχεδιαστή ξεκινάει από μια «vintage» ψυχή που ανανεώθηκε πλήρως με τον πιο σύγχρονο τρόπο, όπως απαιτεί το DNA του Vespa brand. Η συνεργασία στοχεύει στη δημιουργία γύρω από τη μάρκα μίας κοινότητας ατόμων που θέλουν να διασκεδάζουν, όχι μόνο παίζοντας με τη μόδα, αλλά κυρίως κινούμενοι στους δρόμους, σκορπίζοντας στυλ, χρώμα και χαρά. Και η Vespa είναι έτοιμη να ανταποκριθεί σε αυτή την πρόκληση.

Έτσι ο Wotherspoon θα καθορίσει τα αισθητικά πρότυπα μιας ειδικής και περιορισμένης έκδοσης Vespa Primavera, που θα συμπληρώνεται με ένα κράνος και μια αποκλειστική capsule συλλογή ενδυμάτων. Τα πρώτα αποτελέσματα αυτής της δημιουργικής διαδικασίας θα παρουσιαστούν στην EICMA 2019, τον Νοέμβριο στο Μιλάνο, ενώ τα προϊόντα αναμένονται στην αγορά την άνοιξη του 2020.







Ο Sean Wotherspoon δεν έκρυψε τη χαρά του για την έναρξη αυτής της συνεργασίας: “Δεδομένης της απίστευτης ιστορίας και της μοναδικής παράδοσης της Vespa και της Piaggio, δεν θα μπορούσα να μην είμαι ενθουσιασμένος για την έναρξη αυτής της πρώτης συνεργασίας με τη μάρκα. Δεν βλέπω την ώρα να βυθιστώ στον κόσμο της Vespa για να δώσω νέα πνοή σε αυτή την παράδοση και να την ερμηνεύσω μέσα από το δικό μου όραμα. Το αποτέλεσμα θα είναι φανταστικό! Ακολουθήστε με και σύντομα θα το ανακαλύψετε”.

“Είμαστε πολύ χαρούμενοι για τη συνεργασία μας με τον Sean” δήλωσε ο Μichele Colaninno. “έναν από τους πιο ταλαντούχους και δημιουργικούς σχεδιαστές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Υπήρξε από την αρχή ενθουσιασμός και δεν υπάρχει αμφιβολία ότι θα προκύψει κάτι θεαματικό. Μόνο εδώ θα μπορούσε να συμβεί, στην Καλιφόρνια, από όπου προέρχονται οι νέες τάσεις που επηρεάζουν τον τρόπο ζωής σε ολόκληρο τον κόσμο. Αυτή είναι μόνο η αρχή μιας σειράς συνεργασιών που στο προσεχές μέλλον θα ενισχύσουν την παρουσία της Vespa και των άλλων εμπορικών σημάτων μας, όπως η Moto Guzzi και η Aprilia, στον κόσμο του σχεδιασμού και του στυλ, όπου ανήκουν από τη φύση τους.

Σχετικά με τον Sean Wotherspoon

To 2013, o Sean μαζί με δύο φίλους άνοιξε το Round Two στο Richmond της Βιρτζίνια, ένα κατάστημα που θα γινόταν θρύλος μέσα σε λίγους μήνες. Σήμερα, υπάρχουν καταστήματα Round Two σε όλες τις μητροπόλεις των Ηνωμένων Πολιτειών. Το πάθος για τα sneakers και τα αθλητικά ρούχα των τελευταίων δεκαετιών, η αγάπη για τη δημιουργικότητα και το χρώμα που χαρακτήριζε τις δεκαετίες του ’80 και του ’90 μαζί με μια επαναστατική και ακαταμάχητη δημιουργική ζωντάνια αποτέλεσαν τη βάση μιας παγκόσμιας επιτυχίας που οδήγησε τον Sean να συνεργαστεί πρώτα με τη Nike και στη συνέχεια με μεγάλα ονόματα όπως οι Disney, Prince, Lacoste και Galleries Lafayette.