Σύλληψη οδηγού που έκανε …donuts στην πίστα golf του Donald Trump

Στις 3 Σεπτεμβρίου, ένας υπάλληλος κάλεσε την αστυνομία για να καταγγείλει έναν οδηγό που έκανε donuts στην κορυφή της τρύπας 11

To Trump National Golf Course στο Bedminiser του New Jersey, είναι ένας από τους αγαπημένους προορισμούς του Donald Trump, αλλά πρόσφατα έπεσε θύμα …επίθεσης, από έναν 26χρονο σε ένα Ford Focus.

Σύμφωνα με τον εισαγγελέα του Somerset County, ο Richard McEwan προκάλεσε σημαντικές ζημιές στην πίστα, σε τουλάχιστον 2 διαφορετικές περιστάσεις.

Το πρώτο συμβάν συνέβη στις 3 Σεπτεμβρίου, όταν ένας υπάλληλος κάλεσε την αστυνομία για να καταγγείλει έναν οδηγό που έκανε donuts στην κορυφή της τρύπας νούμερο 11. Μέχρι να φτάσει στο σημείο η αστυνομία, το αυτοκίνητο είχε φύγει, αφήνοντας πίσω του ζημιές ύψους 10.000$.

Λίγες μέρες αργότερα, στις 8 Σεπτεμβρίου, η αστυνομία κλήθηκε ξανά στην πίστα του golf, με το αυτοκίνητο να κάνει donuts γύρω από την τρύπα νούμερο 13. Αυτή τη φορά, οι ζημιές ανήλθαν στα 8.000$.

Ακόμη κι αν ο οδηγός πρόλαβε να φύγει και την δεύτερη φορά, η αστυνομία κατάφερε να αναγνωρίσει μερικώς την πινακίδα του και με την βοήθεια καταθέσεων για το συμβάν, κατάφερε να συλλάβει τον McEwan, ο οποίος θα δικαστεί με πιθανότητα φυλάκισης έως και 5 χρόνια.