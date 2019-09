Η SEAT μας δείχνει την ηλεκτρική της πλευρά στο Σαλόνι Αυτοκινήτου της Φρανκφούρτης

Powered by

Το plug-in hybrid SUV της SEAT, το Tarraco, θα κάνει την εμφάνισή του στην αγορά στα τέλη του επόμενου έτους.

Η SEAT πάει στο Διεθνές Σαλόνι Αυτοκινήτου της Φρανκφούρτης με την ηλεκτρική της «επίθεση» σε πλήρη εξέλιξη. Μετά την ανακοίνωση του SEAT Mii electric και του elBorn, των δύο πρώτων πλήρως ηλεκτρικών μοντέλων της μάρκας, η CUPRA παρουσιάζει στην φετινή ΙΑΑ το νέο της concept car Tavascan.

Παρόν επίσης θα είναι το νέο SEAT Tarraco FR PHEV, το πρώτο υβριδικό plug-in ηλεκτρικό SUV της μάρκας και το τέταρτο ηλεκτρικό μοντέλο των έξι που ανακοίνωσε ότι θα λανσάρει μέχρι το 2021.

Μετά το CUPRA Formentor, το πρώτο μοντέλο που αναπτύχθηκε ειδικά για τη μάρκα, εξοπλισμένο με υβριδικό κινητήρα και προγραμματισμένο για κυκλοφορία στην αγορά το προσεχές έτος, το Tavascan concept car είναι το πρώτο πλήρως ηλεκτρικό όχημα της μάρκας CUPRA το οποίο αναπτύχθηκε στην νέα πλατφόρμα MEB. Η SEAT προσγειώνεται στη Φρανκφούρτη μετά την επίτευξη του υψηλότερου αριθμού των πωλήσεων από τον Ιανουάριο μέχρι τον Αύγουστο στην ιστορία της. Οι παγκόσμιες πωλήσεις της εταιρείας αυξήθηκαν κατά 7,2% με συνολικό όγκο 411,600 αυτοκινήτων.

Στη συνέντευξη Τύπου, ο Πρόεδρος της SEAT Luca de Meo δήλωσε ότι «το Διεθνές Σαλόνι Αυτοκινήτου της Φρανκφούρτης έρχεται σε μια σημαντική χρονική στιγμή για εμάς, με

ιστορικά ρεκόρ πωλήσεων και οικονομικών αποτελεσμάτων. Η θέση μας επιτρέπει να παραμείνουμε αφοσιωμένοι και να συνεχίσουμε να επενδύουμε στην κινητικότητα για τις

μελλοντικές γενιές με λύσεις που θα προσαρμοστούν για το αύριο. Η ηλεκτροκίνηση αποτελεί βασικό στοιχείο αυτής της κινητικότητας, όπως και η μικρο-κινητικότητα και η

ανάπτυξη λύσεων που ανταποκρίνονται σε αυτήν».

Δύο επιβλητικά μοντέλα στη σκηνή

Tο νέο CUPRA Tavascan και το SEAT Tarraco FR PHEV είναι δύο βήματα προς την ηλεκτρική «επίθεση» κινητικότητας. Το CUPRA concept car συνδυάζει τη στιβαρότητα ενός SUV με το sportiness ενός coupe, σχεδιασμένο με τα υψηλότερα πρότυπα της πολυτέλειας, της κομψότητας και του σχεδιασμού που ξεχωρίζουν τη μάρκα. Στον χώρο αποσκευών ενσωματώνει το Concept CUPRA eXS kickScooter, ειδικά σχεδιασμένο για την περίσταση.

Επιπλέον, το νέο SEAT Tarraco θα είναι πλέον διαθέσιμο σε έκδοση με υβριδικό κινητήρα και εξοπλισμό FR, με αυτονομία σε ηλεκτρική λειτουργία για πάνω από 50 χιλιόμετρα και εκπομπές κάτω των 50g / km. Παρέχοντας 245 ίππους χάρη στον βενζινοκινητήρα 110 kW / 150 hp και τον ηλεκτροκινητήρα 85 kW / 116 hp, το PHEV είναι το πιο ισχυρό μοντέλο στην γκάμα Tarraco.

Στη συνέντευξη Τύπου, ο SEAT Vice-president for R&D Axel Andorff τόνισε ότι «το plug-in υβριδικό Tarraco απεικονίζει τέλεια τη στρατηγική μας προς μια πιο βιώσιμη κινητικότητα και ταυτόχρονα διατηρεί όλο το δυναμισμό και την οδηγική διασκέδαση που χαρακτηρίζουν οποιοδήποτε μοντέλο SEAT, ειδικά τα FR μοντέλα μας.»

Στόχος: να εκδημοκρατιστεί η ηλεκτρική κινητικότητα

Η SEAT χρησιμοποιεί επίσης το πλαίσιο του Διεθνούς Σαλονιού Αυτοκινήτου της Φρανκφούρτης για να ανακοινώσει ότι οι προ-πωλήσεις του νέου Mii electric θα ξεκινήσουν από τα μέσα Σεπτεμβρίου, συμβάλλοντας έτσι στην πιο προσιτή ηλεκτρική κινητικότητα με ένα ευέλικτο αστικό όχημα. Το πρώτο ηλεκτρικό μοντέλο της μάρκας μπορεί να αγοραστεί ξεκινώντας από € 145 το μήνα, χωρίς προκαταβολή με 36μηνη μίσθωση στη Γερμανία ή συνολικά € 16.300 (συμπεριλαμβανομένων των ενισχύσεων από το κράτος και τη μάρκα).

Το Mii electric πωλείται σε 14 χώρες (Ισπανία, Γερμανία, Ιταλία, Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Αυστρία, Βέλγιο, Ολλανδία , Ελβετία, Δανία, Φινλανδία, Νορβηγία, Σουηδία και Πολωνία) από τα μέσα Σεπτεμβρίου και θα κυκλοφορήσει στις αρχές του 2020. Παράλληλα με την κυκλοφορία του νέου Mii electric, η SEAT πρόκειται να εισαγάγει μια έξυπνη λύση επαναφόρτισης στο σπίτι. Οι πελάτες μπορούν να αγοράσουν τη σχετική συσκευή και να παραγγείλουν την εγκατάσταση μαζί με το όχημα, η οποία θα τους επιτρέψει να βελτιστοποιήσουν το χρόνο επαναφόρτισης του αυτοκινήτου και να διαχειριστούν όλες τις πληροφορίες στο κινητό τους τηλέφωνο ή μέσω μιας ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

Η οικογένεια CUPRA μεγαλώνει

Για να συνεχίσει να ενισχύει το μέλλον των αγώνων αυτοκινήτου, η CUPRA παρουσιάζει τον Mattias Ekström ως νέο πρεσβευτή της μάρκας. Ο Σουηδός οδηγός αγώνων γίνεται μέλος της ομάδας προκειμένου να συμβάλλει στην εφαρμογή της ηλεκτρικής στρατηγικής αγώνων της CUPRA. Επιπλέον, ο Ekström γίνεται ο επίσημος οδηγός του CUPRA e-Racer για τους μελλοντικούς ηλεκτρικούς αγώνες και θα συνεργαστεί για την ανάπτυξη των μοντέλων ηλεκτρικών αγώνων της μάρκας.

Ο SEAT Vice-president for Sales and Marketing and CUPRA CEO Wayne Griffiths δήλωσε ότι «το CUPRA Tavascan είναι ένα εντυπωσιακό concept car που αποδεικνύει τις τεράστιες δυνατότητες της μάρκας. Το μεγάλο μέγεθός του, ο σπορ σχεδιασμός, το εκλεπτυσμένο εσωτερικό και ο τεχνολογικά προηγμένος κινητήρας ανταποκρίνονται σε ένα σημαντικό ορόσημο στον δρόμο που ταξιδεύει η CUPRA.» Συνέχισε να λέει ότι «οι αγώνες αυτοκινήτου βρίσκονται στον πυρήνα του DNA της CUPRA. Ξεκινήσαμε τη δημιουργία του πρώτου ολοκαίνουριου αγωνιστικού αυτοκινήτου, του CUPRA e-Racer. Τώρα μπορούμε να βασιστούμε στην τεχνογνωσία και την εμπειρία του Mattias Ekström τόσο για την ανάπτυξη αυτού του μοντέλου όσο και για τη στρατηγική της μάρκας στην ηλεκτρική αγωνιστική σκηνή, ώστε να συνεχίσουμε να είμαστε ηγέτες στον τομέα αυτό».

Αυτές οι ειδήσεις ακολουθούν την ενοποίηση της οργανωτικής δομής της CUPRA με το διορισμό της ανώτατης διοικητικής ομάδας και την επέκταση του προσωπικού της κατά 50%.

Η νέα μάρκα καταγράφει ρεκόρ φέτος και από τον Ιανουάριο έως τον Αύγουστο πούλησε 17.100 αυτοκίνητα, ποσοστό 71% υψηλότερο από ό, τι την ίδια περίοδο του 2018. Επιπλέον, φέτος ξεκινά η κατασκευή του νέου της αρχηγείου, δίπλα στο κεντρικά γραφεία της SEAT στο Martorell. Και τέλος τον Αύγουστο, η CUPRA ανακοίνωσε τη συμφωνία με την FC Barcelona, καθιστώντας την παγκόσμιο Automotive & Mobility Partner της ομάδας θρύλου, της Barça.