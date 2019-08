Νέα συνεργασία μεταξύ Cupra και FC Barcelona

Powered by

Μια ειδικά διαμορφωμένη περιοχή αναμένεται να δημιουργηθεί έξω από το γήπεδο για τους οπαδούς της Barça προκειμένου να ανακαλύψουν τη Cupra.

H Cupra ξεκινάει συνεργασία με την FC Barcelona και γίνεται ο επίσημος Automotive & Mobility Partner της ισπανικής ομάδας για τις επόμενες πέντε αγωνιστικές σεζόν.

Αυτή η συμφωνία βασίζεται σε τρεις στρατηγικούς πυλώνες. Πρώτον, και οι δύο εταίροι προέρχονται από την Βαρκελώνη και έχουν ως κοινό όραμα την ενίσχυση της εικόνας της σε όλο τον κόσμο. Δεύτερον, και οι δύο πλευρές προσπαθούν να προωθήσουν τα νέα ταλέντα και τη καινοτομία. Τέλος και οι δύο μοιράζονται τις αξίες του πάθους, της φιλοδοξίας και του επαγγελματισμού.

Από αυτήν την άποψη, η συνεργασία μεταξύ Cupra και FC Barcelona θα συμβάλλει στη δημιουργία μοναδικών εμπειριών για οπαδούς σε όλο τον κόσμο καθώς και στην ανάπτυξη σχεδίων αστικής κινητικότητας γύρω από το στάδιο Camp Nou. O Seat President and Chairman of the Board της Cupra , Luca de Meo και ο FC Barcelona President, Josep Maria Bartomeu, συναντήθηκαν εχθές στο στάδιο Camp Nou πριν από το πρώτο παιχνίδι της FC Barcelona στην έδρα της, στο πλαίσιο της La Liga 2019-2020. «Αυτή η καινοτόμος συνεργασία με έναν από τους μεγαλύτερους ποδοσφαιρικούς συλλόγους στον κόσμο καταδεικνύει την ισχυρή μας δέσμευση στη μάρκα Cupra και στη μελλοντική κινητικότητα στη Βαρκελώνη. Επιπλέον, η συνεργασία μας με ένα παγκόσμιο αθλητικό ίδρυμα όπως η FC Barcelona με πάνω από 340 εκατομμύρια οπαδούς, θα ενισχύσει τη στρατηγικής της παγκοσμιοποίησης μας», δήλωσε ο de Meo.

Με τη σειρά του, ο Josep Maria Bartomeu, FC Barcelona President, δήλωσε: «Γιορτάζουμε τη συνεργασία με την Cupra ως επίσημο Automotive and Mobility Partner της FC Barcelona. Βγαίνουμε μαζί σε ένα νέο δρόμο, βασισμένο σε κοινές αξίες όπως το πάθος, η φιλοδοξία, η αξίωση και το ομαδικό πνεύμα. Μία καινοτόμος συνεργασία που θα μας επιτρέψει να προσφέρουμε μοναδικές εμπειρίες στους οπαδούς μας σε όλον τον κόσμο, μέσω της οποίας θα έχουμε επίσης την ευκαιρία να συνεργαστούμε για την ανάπτυξη νέων λύσεων που θα βελτιώσουν την αστική κινητικότητα».

Εκτός από αποκλειστικός Official Automotive and Mobility Partner, η Cupra θα γίνει ένας από τους Παγκόσμιους Επίσημους Συνεργάτες της FC Barcelona. Οι δύο μάρκες μοιράζονται το ίδιο DNA σε ένα σύγχρονο όραμα που βασίζεται στο μοναδικό στυλ και στην αναγνώριση της αξίας των επιδόσεων. Αυτή η ειδική συνεργασία θα περιλαμβάνει προβολή στον χώρο γύρω από τις εγκαταστάσεις του γηπέδου καθώς και Cupra VIP Box στο Camp Nou για όλα τα εντός έδρας παιχνίδια της FC Barcelona. Μια ειδικά διαμορφωμένη περιοχή αναμένεται επίσης να δημιουργηθεί έξω από το γήπεδο για τους οπαδούς της Barça προκειμένου να ανακαλύψουν τη μάρκα Cupra.

Επιπλέον, προκειμένου να προωθηθεί η καινοτομία στον τομέα της κινητικότητας, οι Seat, Cupra και FC Barcelona θα αναπτύξουν από κοινού λύσεις micro-mobility και electro-mobility γύρω από το Camp Nou. Οι εγκαταστάσεις του γηπέδου θα λειτουργήσουν ως εργαστήριο δοκιμών για σχέδια αστικής κινητικότητας στη Βαρκελώνη.