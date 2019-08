Suzuki Product of the month: Γνήσια Αξεσουάρ & επιλογές από την Suzuki

09/08/19 20:05 | UPD 09/08/19 20:05 Newsroom eleftherostypos.gr

Το πρόγραμμα Product of the month σχεδιάστηκε με γνώμονα την κάλυψη των αναγκών των πελατών με γνήσια αξεσουάρ Suzuki.

Η Suzuki επιβεβαιώνοντας για ακόμη μια φορά ότι βρίσκεται πάντα δίπλα στους οδηγούς της, συνεχίζει το πρόγραμμα προνομίων που λάνσαρε πριν από ένα χρόνο «Suzuki Product of the month», προσφέροντας στους πελάτες της μοναδικά αξεσουάρ και ξεχωριστά είδη από τη Suzuki Collection σε προνομιακές τιμές.

Κι αυτό το μήνα, ο κάτοχος οποιουδήποτε σε κυκλοφορία αυτοκινήτου Suzuki έχει στη διάθεση του πληθώρα αξεσουάρ, τα οποία θα εμπλουτίσουν το εσωτερικό του αυτοκινήτου του, θα αναβαθμίσουν το εξωτερικό του, θα αυξήσουν τα επίπεδα ασφαλείας του και θα του προσφέρουν άνεση αλλά και μεγαλύτερη ευελιξία κατά την μεταφορά.

Επιπλέον των αυθεντικών Αξεσουάρ της εταιρείας, το πρόγραμμα «Suzuki Product of the month» δεν θα μπορούσε να μην συμπεριλαμβάνει είδη από τη Suzuki Collection σε μειωμένες τιμές για τους λάτρεις της εταιρείας. Το πρόγραμμα Product of the month σχεδιάστηκε με γνώμονα την κάλυψη των αναγκών των πελατών με γνήσια αξεσουάρ Suzuki και είδη Lifestyle καθώς και το υψηλό επίπεδο ποιότητας υπηρεσιών after sales. Κατά συνέπεια η Suzuki εκτός από τα αξιόπιστα αυτοκίνητα με υψηλές επιδόσεις προσφέρει όφελος έως και 25 % στα επιλεγμένα αξεσουάρ και είδη από την Lifestyle Collection.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα προνομίων “Product of the month” οι οδηγοί αυτοκινήτων Suzuki μπορούν να απευθυνθούν στο Επίσημο Δίκτυο της Suzuki, να επισκεφθούν το www.suzuki.gr ή να ενημερωθούν από το εξειδικευμένο portal της Suzuki www.mysuzuki.gr