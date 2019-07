10 “διαστημικές” τεχνολογίες που πλέον υπάρχουν και στα αυτοκίνητά μας

Powered by

Η Nissan, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια από την πρώτη προσσελήνωση, μας παρουσιάζει 10 διαστημικές τεχνολογίες που κατέληξαν στα αυτοκίνητα.

Στις 20 Ιουλίου συμπληρώθηκαν 50 χρόνια από την πρώτη προσσελήνωση. Στα χρόνια που ακολούθησαν μετά από αυτή την επιτυχημένη αποστολή, τα πολυάριθμα άλματα της διαστημικής τεχνολογίας έχουν αντίκτυπο και στην καθημερινή ζωή.

Τόσο η Nissan, όσο και άλλες αυτοκινητοβιομηχανίες, χρησιμοποιούν πολλές από αυτές τις τεχνολογίες. Για τον λόγο αυτό, ας θυμηθούμε 10 τέτοιες τεχνολογίες που πλέον υπάρχουν και στα αυτοκίνητά μας :

1. Σύστημα υποστήριξης οδηγού ProPILOT Assist, με βάση την τεχνολογία ραντάρ και κάμερας

2. Φωτισμός LED

3. Καθίσματα Μηδενικής Βαρύτητας με Temper Foam (αφρώδες υλικό με μνήμη)

4. Πλοήγηση με τεχνολογία GPS

5. Λογισμικό υπολογιστή

6. Μπαταρίες ιόντων λιθίου

7. Φρένα ανθεκτικά στη θερμότητα

8. Χειμερινά ελαστικά studless

9. Αντιθερμικές “ασπίδες” εξάτμισης

10. Δορυφορικό ραδιόφωνο

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Nissan North America, Inc., θυγατρική της Nissan Motor Co. Ltd., με έδρα στις Η.Π.Α., έχει συνάψει συμφωνία από το 2018 με την NASA Ames Research Center στη Silicon Valley της Καλιφόρνιας, για συνεργασία στην έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη που αφορά μελλοντικές αυτόνομες υπηρεσίες κινητικότητας. Η ερευνητική συνεργασία με τη NASA αποτελεί μέρος του οδικού χάρτη της Nissan, για την τεχνολογική και επιχειρηματική εξέλιξη της αυτοκινητοβιομηχανίας, στο πλαίσιο του Nissan Intelligent Mobility. Αυτός ο “οδικός χάρτης” αποτελείται από τρία εργαστήρια αλληλοσυνδεόμενων καινοτομιών στους άξονες των Intelligent Drive, Intelligent Power και Intelligent Integration.