H Renault για 36η συνεχή χρονιά στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών

Σήμερα, η Renault συνεργάζεται με τον οργανισμό προβολής του γαλλικού σινεμά Unifrance και με τα γαλλικά βραβεία κινηματογράφου César.

Το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών ενώνει τις δυνάμεις του για ακόμα μια χρονιά με τη Renault, για την 72η διεξαγωγή του κορυφαίου ευρωπαϊκού κινηματογραφικού θεσμού που θα διαρκέσει έως τις 25 Μαΐου 2019.

Ο επίσημος στόλος αυτοκινήτων αποτελείται από 300 οχήματα Renault, σημαντικό τμήμα των οποίων ενισχύεται από έναν πλήρως ηλεκτρικό στόλο από Renault ZOE και Twizy. H Renault αναμένεται να πραγματοποιήσει πάνω από 20.000 μεταφορές από και προς τις προβολές των ταινιών και τις συνεντεύξεις, από το αεροδρόμιο προς την Croisette και από τα ξενοδοχεία μέχρι το κόκκινο χαλί.

Κάθε χρόνο περίπου 40 οχήματα Renault εμφανίζονται σε περισσότερες από 200 τηλεοπτικές εκπομπές και ταινίες. «Είναι μία πραγματική ευκαιρία για τη μάρκα Renault και τα αυτοκίνητά μας, μέσω της οποίας μπορούμε να αναδείξουμε την τεχνολογία και την εκλεπτυσμένη σχεδίαση των μοντέλων μας, στα δημοσιογραφικά μέσα των χωρών όλου του κόσμου» σχολίασε ο Claude Hugot, Διευθυντής Δημοσίων Σχέσεων του Group Renault.

H Renault συντροφεύει το σινεμά για πάνω από 120 χρόνια

Η ιστορία πηγαίνει πίσω στο 1898, όταν οι αδερφοί Lumière έστησαν το πρώτο τους κινηματογραφικό στούντιο κοντά στο εργοστάσιο των αδερφών Luis, Marcel και Fernand Renault, στη Boulogne-Billancourt. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα οι δύο οικογένειες να αναπτύξουν στενούς δεσμούς, και έτσι τα αυτοκίνητα Renault έγιναν τα αγαπημένα των ηθοποιών και των σκηνοθετών. Άλλωστε, τα Renault Voiturettes, τα πρώτα αυτοκίνητα παραγωγής Renault έκαναν την εμφάνισή τους στα πρώτα κινηματογραφικά φιλμ, αλλά και αργότερα σε ταινίες γνωστών σκηνοθετών, μεταξύ των οποίων οι Roger Vadim, Jacques Tati, Steven Spielberg, James Cameron και Wim Wenders. Αγαπημένα μοντέλα της μάρκας έχουν, κατά καιρούς, ξεχωρίσει στα χέρια διάσημων ηθοποιών, όπως το Renault 4 που πρωταγωνίστησε στην ταινία «Et Dieu crea la femme» («Και ο Θεός… έπλασε τη γυναίκα») με οδηγό την Brigitte Bardot αλλά και το Renault 11 σε μια ξέφρενη κούρσα στους δρόμους του Παρισιού, στα χέρια του Roger Moore στην ταινία «A View to a Kill» του John Glen.

Σήμερα, η Renault συνεργάζεται, μεταξύ άλλων, με τον οργανισμό προβολής του γαλλικού σινεμά Unifrance, με τα γαλλικά βραβεία κινηματογράφου César, καθώς και με άλλα τοπικά φεστιβάλ κινηματογράφου.

Ειδικά για αυτή τη χρονιά, για το 72ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών, η σύγχρονη Alpine A110 έπαιξε έναν υπέροχο ρόλο στην τελευταία ταινία του Claude Lelouch, με τίτλο «The Best Years of a Life» που παρουσιάζεται στα πλαίσια του Φεστιβάλ, εκτός συναγωνισμού. Ο Lelouch είναι ένας μύθος του σινεμά και ο μόνος Γάλλος σκηνοθέτης που έχει κερδίσει το Χρυσό Φοίνικα και το Όσκαρ καλύτερης ξενόγλωσσης ταινίας για το «A Man and a Woman» του 1966.

Θυμίζουμε ότι φέτος Πρόεδρος της κριτικής επιτροπής είναι ο, βραβευμένος με Όσκαρ, Μεξικάνος σκηνοθέτης Alejandro González Iñárritu, ενώ ανάμεσα στις ταινίες που πρωταγωνιστούν είναι η ταινία του Pedro Almodóvar «Pain and Glory» αλλά και η νέα ταινία του Quentin Tarantino, «Once Upon a Time in Hollywood».