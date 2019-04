Το Mitsubishi Outlander PHEV σημείωσε 200.00 πωλήσεις παγκοσμίως

Share Share Pin +1 Shares 0

19/04/19 12:38 | UPD 19/04/19 12:38 Newsroom eleftherostypos.gr

Από τότε που παρουσιάστηκε στην Ιαπωνία, το Mitsubishi Outlander PHEV διατίθεται σε περισσότερες από 50 χώρες ανά τον κόσμο.

Η Mitsubishi Motors Corporation ανακοίνωσε ότι το Outlander PHEV, το πρώτο plug-in υβριδικό SUV της, πέτυχε ένα σημαντικό ορόσημο με 200.000 πωλήσεις σε όλο τον κόσμο, από το 2013 που λανσαρίστηκε.

Το Outlander PHEV είναι η τεχνολογική ναυαρχίδα της Mitsubishi και η επιτυχία του δείχνει την υψηλή ζήτηση των καταναλωτών για ηλεκτρικά οχήματα, καθώς στη βιομηχανία αυτοκινήτου συμβαίνει μία ριζική τεχνολογική αλλαγή.

Από τότε που παρουσιάστηκε στην Ιαπωνία, το Outlander PHEV διατίθεται σε περισσότερες από 50 χώρες ανά τον κόσμο. Αναδείχτηκε παγκόσμιο best-seller στην κατηγορία plug-in υβριδικών μοντέλων στα τέλη του Δεκεμβρίου 2018. Επίσης είναι Ευρωπαϊκό best-seller στην κατηγορία του τα τελευταία τέσσερα χρόνια (2015-2018), απόδειξη της συνεχούς εξέλιξης, της ευφυούς μηχανολογίας και της τεχνολογικής καινοτομίας του. (Τα παραπάνω στοιχεία είναι αποτελέσματα μελέτης της JATO Dynamics Limited)

Βασισμένο στις αρχές λειτουργίας ενός ηλεκτρικού οχήματος, το Outlander PHEV υιοθετεί μία αρχιτεκτονική με εμπρός ηλεκτροκινητήρα και πίσω ηλεκτροκινητήρα, χωρίς κιβώτιο ταχυτήτων. Αυτό προσφέρει ενεργειακή απόδοση και ομαλή λειτουργία.

Το υβριδικό SUV έχει συγκεντρώσει ποικίλες διεθνείς διακρίσεις τα τελευταία έξι χρόνια, ανάμεσα στα οποία το βραβείο «2019 Best Plug-in Vehicle» του περιοδικού Company Car & Van στη Βρετανία, το «2019 Green SUV of the Year» του Green Car Journal στις ΗΠΑ και ο τίτλος «2013-2014 Japan Car of the Year Innovation Category» με το βραβείο «2014 RJC Technology of the Year Award».

Το τελευταίο μοντέλο παράγει λιγότερες εκπομπές CO2 στα 46 γραμμάρια/χλμ., με κατανάλωση 2 λίτρα/100χλμ και αυτονομία 45 χιλιομέτρων, σύμφωνα με το WLTP.

Το 2019 Outlander PHEV διαθέτει επίσης νέο σύστημα κίνησης και μηχανικές βελτιώσεις, όπως ο αποδοτικός νέος βενζινοκινητήρας 2.4 λίτρων. Επίσης, έχει βελτιωθεί η χωρητικότητα της μπαταρίας (+15%), η ισχύς της μπαταρίας (+10%), και η ισχύς του πίσω ηλεκτροκινητήρα (+17%). Τέλος, προσφέρει αναβαθμισμένη οδηγική συμπεριφορά, με τα προφίλ οδήγησης να περιλαμβάνουν επιπλέον τα Sport Mode και Snow Mode.