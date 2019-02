Τρεις επετειακές εκθέσεις στο Μουσείο της Porsche το 2019

Share Share Pin +1 Shares 0

Το μουσείο της Porsche συνεργάστηκε με το εργοστάσιο στο Leipzig, στο οποίο παράγεται η Panamera, για την έκθεση «10 Years of Panamera».

Το μουσείο της Porsche στη Στουτγκάρδη της Γερμανίας θα φιλοξενήσει, μεταξύ άλλων, τρεις εορταστικές εκθέσεις μέσα στο 2019.

Σε μία προσπάθεια να κάνουν αισθητή την ιστορία της μάρκας, θα εκτίθενται τετράτροχοι «πρεσβευτές» όχι μόνο στο μουσείο, αλλά και σε πολλές εκδηλώσεις παγκοσμίως.

Η πρώτη, με την ονομασία «Colours of Speed – 50 Years of the 917», γιορτάζει την παρουσίαση ενός από τα δυνατότερα μοντέλα της εταιρείας, την Porsche 917, στην έκθεση αυτοκινήτου της Γενεύης το 1969. Η 917 ήταν ένα από τα πιο δημοφιλή αγωνιστικά αυτοκίνητα όλων των εποχών, κερδίζοντας συνολικά 19 μετάλλια στο 24ωρο Le Mans, σε μόνο 1 χρόνο.

Το μουσείο θα φιλοξενήσει δέκα Porsche 917, με μία από αυτές να είναι η 917 με τον αριθμό σασί #001, την οποία επανάφερε στην αρχική της κατάσταση μετά από χρόνια εργασίας η ομάδα του μουσείου. Η έκθεση θα είναι ανοιχτή στους επισκέπτες από τις 14 Μαΐου μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου.

Το φθινόπωρο του 1969, στο International Motor Show της Φρανκφούρτης, η Porsche παρουσίασε την 914, το πρώτο κεντρομήχανο μοντέλο της. Υπήρχαν δύο εκδόσεις, η 914 με τον τετρακύλινδρο κινητήρα ως «VW Porsche» και η 914/6 με τον εξακύλινδρο boxer κινητήρα, ως «Porsche». Πενήντα χρόνια μετά, το μουσείο της εταιρείας αφιερώνει στην 914 μία ξεχωριστή έκθεση.

Οι πόρτες της έκθεσης «50 Years of the 914 – typically Porsche» θα ανοίξουν για το κοινό από τις 2 Ιουνίου μέχρι τις 7 Ιουλίου. Στις 2 Ιουνίου, το Porsche Museum κάλεσε τον σύλλογο κατόχων 914 να παρευρεθούν στα εγκαίνια της έκθεσης, με περισσότερα από 120 ιδιωτικά 914 να συμμετέχουν.

Η επόμενη έκθεση αναφέρεται στην πιο πρόσφατη ιστορία της εταιρείας. Πριν 10 χρόνια, η Porsche έκανε την είσοδο της σε μία εντελώς νέα –για αυτήν- αγορά, παρουσιάζοντας την τετράπορτη Panamera στην Σαγκάη το 2009.

Το μουσείο συνεργάστηκε με το εργοστάσιο της εταιρείας στο Leipzig, στο οποίο παράγεται η Panamera, για να δημιουργήσουν την έκθεση «10 Years of Panamera», η οποία θα φιλοξενήσει οκτώ αυτοκίνητα, από πρωτότυπα μέχρι και το παρόν μοντέλο, κατά την διάρκεια της άνοιξης.