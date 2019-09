«Πολιτικός όμηρος» του Κ. Μητσοτάκη ο Α. Τσίπρας

09/09/19 • 08:01 | UPD 09/09/19 • 08:01

Μοιράσου το άρθρο μέσω: 0 Shares Facebook 0

Twitter

LinkedIn

Περισσότερα

ΜΕΤΑ και τη ΔΕΘ η εικόνα είναι πολύ καθαρή πλέον: Από τη μία υπάρχουν ένας «έτοιμος» πρωθυπουργός και η «έτοιμη» κυβέρνησή του, που τρέχουν «με το πόδι στο γκάζι» συνεχώς, και από την άλλη υπάρχει ένας αμήχανος Α. Τσίπρας με ένα ακόμα πιο αμήχανο και διχασμένο κόμμα.







Γράφει ο Μπάμπης Παπαπαναγιώτου

Από τη μία υπάρχει μια κυβέρνηση με σχέδιο και λύσεις, και από την άλλη μια αξιωματική αντιπολίτευση η οποία ακόμα δυσκολεύεται να συνειδητοποιήσει πως έχει χάσει. Από τη μία υπάρχει μια φρέσκια κυβέρνηση που λέει «ανάπτυξη για όλους», κι από την άλλη υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ που επιμένει -πιο διστακτικά, είναι η αλήθεια, αλλά επιμένει- στο «ή τους τελειώνουμε ή μας τελειώνουν».

ΤΗΝ ΩΡΑ που ο πρωθυπουργός δεσμευόταν με θετικό λόγο σε ένα συγκεκριμένο αναπτυξιακό πρόγραμμα 12 μηνών, το οποίο ασφαλώς θα μετρηθεί σε ένα χρόνο, ο Α. Τσίπρας επέλεγε να σπάσει τον άτυπο κώδικα τιμής που ισχύει και θέλει την εβδομάδα που πάει ένας πολιτικός αρχηγός στη ΔΕΘ -πόσω μάλλον ο πρωθυπουργός- ο άλλος να μην προκαλεί αντιπερισπασμό, με συνεντεύξεις ή με άλλες κεντρικού χαρακτήρα εκδηλώσεις.

Ο Α. Τσίπρας επέλεξε να δώσει συνέντευξη στην «Εφημερίδα των Συντακτών», με την οποία το μόνο που κατάφερε, λέγοντας ότι ο Κ. Μητσοτάκης θα αναγκαστεί να εξετάσει το ενδεχόμενο… πρόωρων εκλογών, είναι να θυμίσει την παροιμία που λέει «ο πεινασμένος καρβέλια ονειρεύεται». Τα υπόλοιπα περί «έτοιμων» από τα οποία «τρώει η κυβέρνηση» ή η νέα υπεράσπιση του Π. Πολάκη για το ΚΕΕΛΠΝΟ ή ο έκδηλος εκνευρισμός του για την τροπή που παίρνει η Novartis είναι απλώς ενδεικτικά της αμηχανίας του. Αλλά και της άρνησής του να παραδεχθεί την οδυνηρή για τον ίδιο πραγματικότητα: δεν είναι «άχαστος» αλλά πολλαπλά και βαριά ηττημένος.

ΤΟ ΠΙΟ σημαντικό, όμως, είναι ότι ο Κ. Μητσοτάκης κεφαλαιοποιεί με εντυπωσιακό τρόπο το πρώτο του δίμηνο ως πρωθυπουργός, όταν την ίδια ώρα ο Α. Τσίπρας, δίχως να το αντιλαμβάνεται, χάνει κι άλλο από το ήδη μειούμενο πολιτικό κεφάλαιό του. Η αποδοχή της κυβέρνησης Μητσοτάκη κυμαίνεται -όπως έδειξαν δύο μετρήσεις- από 62% έως 70%, συμπεριλαμβάνοντας και αξιοσημείωτο ποσοστό πολιτών οι οποίοι μόλις πριν από δύο μήνες ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ. Κι αυτό προκύπτει μετά από «μάχες» σε ιδεολογικά ζητήματα στα οποία μέχρι πρότινος ο ΣΥΡΙΖΑ είχε την ηγεμονία.

Η κατάργηση του ασύλου, οι αλλαγές στην Παιδεία σε πορεία εντελώς αντίθετη από το δόγμα «η αριστεία είναι ρετσινιά», τα Εξάρχεια και η αλλαγή πολιτικής στο μεταναστευτικό, που διακρίνει πρόσφυγες και μετανάστες, αποτελούν μερικά παραδείγματα ιδεολογικά φορτισμένων θεμάτων στα οποία η πολιτική της κυβέρνησης του Κ. Μητσοτάκη κερδίζει κατά κράτος.

ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΩΣ ο ΣΥΡΙΖΑ είναι προφανές ότι φοβάται τους «σκελετούς» που έχει αφήσει στα ντουλάπια, όσο κι αν ο Α. Τσίπρας έσπευσε να τους ξορκίσει λέγοντας πως «ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει σκελετούς». Ξέρει και ότι έχει, αλλά και ότι μερικούς απ’ αυτούς τους διερευνά ήδη η Δικαιοσύνη. Οταν, την ίδια στιγμή, ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται στο σταυροδρόμι της πολιτικής μετάλλαξής του και είναι φανερό πως δεν ξέρει με ποιους να πάει και ποιους να αφήσει.

ΟΛΑ ΑΥΤΑ, σε συνδυασμό με το κουρελιασμένο «ηθικό πλεονέκτημα» και την καθόλου ρεβανσιστική αλλά πολύ επεξεργασμένη πολιτική της κυβέρνησης, δημιουργούν -ίσως για πρώτη φορά- τις προϋποθέσεις η Κεντροδεξιά να κερδίσει την πολιτική και ιδεολογική ηγεμονία. Κάτι που, εφόσον συμβεί, αλλάζει και τα μακροπρόθεσμα δεδομένα. Κι αυτό εξαρτάται κυρίως από το πόσο θα πετύχει η κυβέρνηση. Μέχρι τότε ο Α. Τσίπρας ουσιαστικά θα είναι «πολιτικός όμηρος» του Κ. Μητσοτάκη.

Άλλη πολιτική κουλτούρα

Προς τιμήν του ο Κ. Μητσοτάκης, όταν ρωτήθηκε για όλες τις «φλέγουσες» υποθέσεις (Novartis, ευθύνες για χρεοκοπία ΔΕΗ, πάρτι στο μεταναστευτικό, ΚΕΕΛΠΝΟ κ.λπ.), απάντησε θεσμικά και μόνο θεσμικά. Απέφυγε να «δώσει γραμμή» στη Δικαιοσύνη, η οποία διερευνά ήδη ή θα διερευνήσει αυτές τις υποθέσεις ή και κάποιες άλλες. Οπως τη μήνυση του Π. Καμμένου εναντίον του Ν. Κοτζιά για την υπόθεση με τις βίζες ή την εξαγορά της ζημιογόνου σκοπιανής εταιρίας EDS ενόσω διαρκούσε η διαπραγμάτευση με τον Ζ. Ζάεφ για τη συμφωνία των Πρεσπών. Ο Κ. Μητσοτάκης, δείχνοντας θεσμική προσήλωση, είπε ότι θα αποφανθεί η Δικαιοσύνη και, εφόσον κριθεί αναγκαίο, κάποιες απ’ αυτές τις υποθέσεις πιθανώς να πάνε και στη Βουλή. Η πρόθεσή του, όπως κατέστησε απολύτως σαφές, δεν είναι να μετατραπεί η Βουλή σε «βιομηχανία Εξεταστικών». «Προχωράμε αλλά δεν ξεχνάμε», είπε σε μια άλλη αποστροφή του λόγου του. Στέλνοντας το μήνυμα πως είναι άλλο πράγμα ο μη αποδεκτός ρεβανσισμός και εντελώς άλλο η επιβεβλημένη μη ατιμωρησία. Ισως η πιο έντονη αιχμή που άφησε είναι η ηθελημένη αναφορά του ονόματος του «Μανόλο του Παππά», Μ. Πετσίτη…

Το καλεντάρι της αγωνίας…

Σήμερα ανοίγει νέος κύκλος για την έρευνα της «σκευωρίας πάνω σε ένα υπαρκτό σκάνδαλο», όπως είπε χθες ο Κ. Μητσοτάκης: της σκευωρίας της Novartis. Τον εγκαινιάζει ο Δ. Αβραμόπουλος, ο οποίος παρουσιάζεται στους αρμόδιους εισαγγελείς οι οποίοι διερευνούν την υπόθεση. Αύριο είναι η σειρά του Α. Σαμαρά και την Τετάρτη παρουσιάζεται ο Β. Βενιζέλος. Ετσι ολοκληρώνεται ο πρώτος κύκλος των μηνυτών. Αμέσως μετά, την Πέμπτη, πάει για κατάθεση ο αντεισαγγελέας Ι. Αγγελής, ο οποίος με δύο αναφορές του έχει καταγγείλει «σημεία και τέρατα», όσο η Novartis έπρεπε να γίνει και πολιτικό σκάνδαλο. Είναι προφανές ότι σφίγγουν τα πράγματα κυρίως για τον «Ρασπούτιν», αλλά και για όλο το καθόλου ολιγομελές «παραδικαστικό»…

Οι ΚΙΝΑΛίτες, οι ΠΑΣΟΚοι και ο ΣΥΡΙΖΑ

Κλιμακώνεται η αντίδραση των «προεδρικών» στο ΚΙΝ.ΑΛ. μετά τον αρχικό αιφνιδιασμό που προκάλεσε το μπαράζ των παρεμβάσεων στελεχών του που ζητούν «επιστροφή στο ΠΑΣΟΚ». Συνεργάτες της Φ. Γεννηματά, η οποία είναι ιδιαίτερα ενοχλημένη απ’ αυτόν τον αιφνίδιο πόλεμο, έλεγαν με ένταση πως «κάποιοι θέλουν να μας πάνε στον ΣΥΡΙΖΑ», αλλά «θα πάνε μόνοι τους και θα είναι και λίγοι»… Τα ίδια πρόσωπα μιλάνε καθαρά πλέον για ανοικτούς διαύλους που υπάρχουν μεταξύ των «ΚΙΝΑΛιτών που θέλουν να ξανά γίνουν ΠΑΣΟΚ, με τους ΠΑΣΟΚους που έχουν γίνει ήδη ΣΥΡΙΖΑ». Ο Γ. Ραγκούσης και η Μ. Ξενογιαννακοπούλου συγκεντρώνουν τα περισσότερα πυρά από τους πρώην συντρόφους τους. Ενώ από τους νυν που θέλουν να γίνουν τέως, εκτός του Π. Γερουλάνου, πολλές επικρίσεις συγκεντρώνει το περιβάλλον του Γ. Παπανδρέου.

Απορίες

1. Τι σημαίνει στα αγγλικά «I wish good success in their job»; Στα ελληνικά ξέρω…

2. ΠΟΣΗ ΑΝΕΣΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ Ο Ε. ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΕΙ ΤΟΝ Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ ΠΩΣ ΔΕΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΕΤΑΙ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ Ο… ΙΔΙΟΣ ΕΠΕΒΑΛΕ;

3. Η πρώην αοιδός και νυν βουλευτής Ραλλία Χρηστίδου απεφάνθη ότι «ο Μητσοτάκης εξήγγειλε το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ». Ποιου μαγαζιού το «πρόγραμμα» να εννοεί;

Από την στήλη «Δια Ταύτα» στην έντυπη έκδοση του Ελεύθερου Τύπου