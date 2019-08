Τα μάθατε; Ο Αμαζόνιος δεν θα σωθεί με likes

Ο Αμαζόνιος βρίσκεται στις φλόγες με τα νουμερικά στοιχεία να προκαλούν σοκ, καθώς έχουν ξεσπάσει δεκάδες χιλιάδες πυρκαγιές στο μεγαλύτερο τροπικό δάσος του πλανήτη μέσα σε λίγες μόλις εβδομάδες. Διακρίνεται, όμως, μία υποκρισία γύρω από την ευαισθησία πολλών…

Γράφει ο Γιῶργος Μιχαηλίδης*

Ας δούμε την υπόθεση βήμα-βήμα ξεκινώντας από την αποδόμηση της κριτικής που θα εξαπολύσουν ορισμένοι ζηλωτές της σύγχρονης οικοθρησκείας των social media. Οι πυρκαγιές στην Αμαζόνιο είναι μία πραγματική πληγή για τον πλανήτη μας ο οποίος όπως δείχνουν τα δεδομένα δεν μπορεί ο ίδιος να γιατρέψει πλέον τις πληγές που του προκαλεί ο άνθρωπος.

Οι πυρκαγιές στο τροπικό δάσος έχουν αυξηθεί κατά 83% μέχρι στιγμής φέτος, σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2018, σύμφωνα με την INPE, την υπηρεσία διαστημικών ερευνών της Βραζιλίας. Αυτή η κυβερνητική υπηρεσία έχει καταγράψει 72.843 πυρκαγιές, τον μεγαλύτερο αριθμό από το 2013 που άρχισαν να τηρούνται αρχεία. Περισσότερες από 9.500 χιλιάδες εντοπίσθηκαν από δορυφόρους μόνον από την περασμένη Πέμπτη και μετά.

Η Μικαέλα Βάισε, μάνατζερ στο Global Forest Watch, μια πρωτοβουλία του World Resources Institute, είπε στους New York Times ότι οι φωτιές από φυσικά αίτια είναι σχετικά σπάνιες στον Αμαζόνιο. «Οπότε όλες, ή σχεδόν όλες οι φωτιές που βλέπουμε αρχίζουν από ανθρώπους» είπε η Βάισε στους Times.

#Fires have been #burning in the Brazilian #Amazon for weeks. Smoke from the uptick in fires caused a blackout in #SaoPaulo on Monday. Track the fires in real time and access historical fire data on #GFWFires : https://t.co/HPNol2tNTL pic.twitter.com/MLAzUA2jeM

Οι συνέπειες φαίνεται να εμφανίζονται πολύ συντομότερα απ’ ότι περιμένουμε και εάν πραγματικά η ανθρωπότητα δεν προστατεύσει το σπίτι της τότε το μέλλον είναι δυσοίωνο.

Τα μεγάλα προβλήματα, όμως, λύνονται με ρεαλισμό και με δράση και όχι με hashtags βρισιές στα social media. Τα μεγάλα προβλήματα επίσης λύνονται από τις κυβερνήσεις και όχι από τον μπακάλη της γειτονιάς. Τι εννοούμε με αυτό; Είναι πολύ καλά τα trends στο Twitter και το Facebook, όπως και η υποστήριξη της Γκρέτα Τούνμπεργκ στο ανούσιο υπερατλαντικό ταξίδι της με ιστιοπλοϊκό.

Είναι πολύ καλύτερες, όμως, οι πιέσεις στις κυβερνήσεις για να βοηθήσουν εμπράκτως την Βραζιλία να καταπολεμήσει τις πυρκαγιές. Ο Ζαΐρ Μπολσονάρο μπορεί να είναι όλα τα κακά του κόσμου, ωστόσο μέσα στις ακροδεξιές παρόλες που εξαπολύει κατά καιρούς, είπε κάτι πολύ σημαντικό: «Η Βραζιλία δεν έχει τους πόρους να αντιμετωπίσει τις φωτιές πλέον». Ξέρω, θα πει κάποιος αμέσως, «ναι αλλά αυτός τις θέλει τις πυρκαγιές για να κάνει τον Αμαζόνιο χωράφια». Και δίκιο θα έχει αυτός ο κάποιος φίλος μας, αλλά, πρέπει να τον πληροφορήσουμε πως με την ρητορική του δεν προσφέρει τίποτα στην υπόθεση, το μόνο που κάνει είναι να ρίχνει νερό στον μύλο των αρνητών της κλιματικής αλλαγής, των αντιδραστικών της εναλλακτικής ακροδεξιάς και των υπερασπιστών του Μπολσονάρο και κάνει Μπολσονάρο. Μπορεί επίσης ο Μπολσονάρο να είπε τα παραπάνω ως μια απλής δικαιολογία για την απροθυμία του. Δεν έχει καμμία σημασίά στο τέλος της ημέρας.

Το κίνημα της Γκρέτα Τούνμπεργκ, αυτής της πιτσιρίκας που στο πρόσωπό της, ορισμένοι βλέπουν τον Μεσσία του οικολογικού κινήματος, κάλεσε σε μαζικές διαδηλώσεις ανά τον κόσμο για τις πυρκαγιές. Η αρχική σκέψη είναι θετική, ωστόσο εάν δεν λάβει χαρακτήρα ουσιώδους πολιτικής δράσης, τότε τίποτα δεν θα αλλάξει, πόσω μάλλον σύντομα, καθώς κάθε λεπτό που μιλάμε ο Αμαζόνιος συνεχίζει να καίγεται. Και όσο αυτό θα συμβαίνει ο Ingmar Rentzhog, ο επικοινωνιολόγος της Γκρέτα θα συνεχίζει να πλουτίζει από δωρεές…

Αυτό που χρειάζεται είναι ταχεία αντανακλαστικά από κυβερνήσεις και διεθνείς οργανισμούς. Άμεσες διαδικτυακές, αλλά επίσημες συλλογές υπογραφών που να απαιτούν από εθνικές κυβερνήσεις να στείλουν βοήθεια στην Βραζιλία. Στην Ευρωπαϊκής Ένωση για παράδειγμα η συλλογή υπογραφών έχει θεσμοθετηθεί και μπορεί να στείλει αίτημα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Αυτό που χρειάζεται είναι, το οικολογικό λόμπι, που σήμερα μπορούμε να πούμε, είναι ισχυρότερο από ποτέ, να συμβάλλει σε αυτές τις πιέσεις αντί να αρκείται στην αυταρέσκεια της επιτυχίας του να μπορούν να κινητοποιήσουν πλέον πληθυσμιακές μάζες να βγουν στον δρόμο. Και δεν είναι μόνο η Βραζιλία που φλέγεται αλλά και οι γύρω χώρες της Λατινικής Αμερικής.

Εκεί έγκειται λοιπόν η υποκρισία. Αντί να διαθέσει χρήματα σε χώρες που έχουν ανάγκη για να προμηθευτούν πυροσβεστικά αεροσκάφη ή να ενισχύσουν τα μέτρα πυροπροστασίας τους, επικεντρώνονται σε επικοινωνιακές καμπάνιες, σε διαφημίσεις στο Facebook και σε διαδηλώσεις για τις πυρκαγιές στην… Σουηδία ή την Κοπεγχάγη. Ενδεικτικά μόνο να αναφέρουμε πως σύμφωνα με σουηδικά δημοσιεύματα, η start up του Ingmar Rentzhog (του επικοινωνιολόγου της Γκρέτα) μέχρι τον Φεβρουάριο είχε πετύχει μέσα σε λίγους μόνο μήνες να συγκεντρώσει κάτι λιγότερο από 2 εκατ. ευρώ από δωρεές και επενδυτές!

Προς το παρόν, ευτυχώς, ιδιαίτερη ευαισθησία έδειξε ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν ο οποίος αποκάλυψε ότι θα θέσει το ζήτημα στους G7.

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν έκανε λόγο για «διεθνή κρίση», σημειώνοντας ότι θα θέσει το ζήτημα των πυρκαγιών στον Αμαζόνιο στην σύνοδο κορυφής του G7 που αρχίζει το Σάββατο στο Μπιαρίτζ. «Το σπίτι μας καίγεται, κυριολεκτικά» έγραψε στο Twitter. «Η Αμαζονία, ο πνεύμονας του πλανήτη μας που παράγει το 20% του οξυγόνου μας, είναι στις φλόγες. Πρόκειται για διεθνή κρίση. Μέλη της G7, ραντεβού σε δυο ημέρες για να συζητήσουμε αυτήν την κατεπείγουσα κατάσταση», τόνισε ο Μακρόν μέσω Twitter.

Our house is burning. Literally. The Amazon rain forest – the lungs which produces 20% of our planet’s oxygen – is on fire. It is an international crisis. Members of the G7 Summit, let's discuss this emergency first order in two days! #ActForTheAmazon pic.twitter.com/dogOJj9big

— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) August 22, 2019