Οι υπερασπιστές… του Μπρουνέι

Οποιος διάβασε ή άκουσε ή είδε τα χθεσινά ρεπορτάζ για τη σύνταξη των πολλών μηδενικών που σε πάει στο φεγγάρι – o Σινάτρα τραγουδούσε fly me to the moon – θα κατάλαβε ότι όσα έχουμε γράψει για την κυβέρνηση της πρώτης φοράς Αριστερά -που δεν ήξερε τι είδους αριστερά είναι αλλά ήθελε να είναι και δεύτερη και τρίτη φορά κυβέρνηση- ήταν παρωνυχίδες. Οσο περνούν οι μέρες, ένας Θεός ξέρει τι θα αποκαλύπτονται από τα έργα και τις ημέρες των ηθικών του… αριστερού πλεονεκτήματος.

Γράφει η Άννα Παναγιωταρέα

Για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, θυμόμαστε με ποια κριτήρια τους εμπιστευθήκαμε τη διακυβέρνηση; Μήπως από το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης; Από την κατάργηση ΕΝΦΙΑ και μνημονίου; Από το βιογραφικό τους, έστω; Ή επειδή δεν θα παρέδιδαν «τα ασημικά», δεν θα έδιναν τα αεροδρόμια, θα κρατούσαν τα λιμάνια και θα έστελναν σπίτι της τη Μέρκελ αφήνοντας τον Σόιμπλε με το στόμα ανοικτό; Μετά ήρθαν σερβιτόροι και ανέλαβαν την κυβερνητική στρατηγική και άλλοι ματαιόσπουδοι -αφού προηγουμένως εμπιστεύτηκαν στις τράπεζες του εξωτερικού τους λογαριασμούς τους- για να μας ξελασπώσουν.

Κάποτε κάποτε καλό θα είναι να αναλογιζόμαστε και τη δική μας ευθύνη! Ούτε οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι ούτε ο αμερικανικός στόλος ήρθαν και ψήφισαν ώστε ο Τσίπρας και ο Καμμένος να αναλάβουν τις τύχες της χώρας. Καλά, για τις δικές μας τύχες τι να λέμε τώρα… ο καθένας βλέπει το σημείωμα της εφορίας -που έρχεται εντός ολίγου- για τον φόρο εισοδήματος και καταλαβαίνει.

Ωστόσο είχαμε χτες είδηση – βόμβα: Υπάρχουν συντάξεις από 10.000 έως και 24.000; Οχι; Ούτε στο Γκίνες; Αλλά η δήλωση του αρμόδιου υπουργού δεν έγινε ως «μπαμ ηκούσθη εις τον αέρα». Εχει στοιχεία και εξήγγειλε τη διόρθωση του λάθους. Λάθος; Μα, ήδη υπάρχουν αρκετοί που εισπράττουν τη σύνταξη του… βασιλέως του Μπρουνέι…

Τέτοια μυθικά ποσά δεν είχαμε ακούσει ούτε από τον Ανδρέα Παπανδρέου όταν είχε καταγγείλει «τα ρετιρέ» στις συντάξεις. Ωχριά η αναδρομή, όταν ο κ. Κατρούγκαλος με τον νόμο του έκανε τους χαμηλοσυνταξιούχους ένα με το πάτωμα και τους δήθεν μεγαλοσυνταξιούχους επαίτες. Ομως σε άλλους έδωσε συντάξεις-μαμούθ. Ανάλογα με τις κρατήσεις τους; Αλλά υψηλές κρατήσεις έχουν πολλές ομάδες εργαζομένων. Μόνο που σ’ αυτές μπαίνει «πλαφόν». Στις συντάξεις του τέως Ταμείου Νομικών και των μεγαλοστελεχών στους οργανισμούς του ευρύτερου δημόσιου τομέα ξεχάστηκε; Λέμε τώρα…

Είναι δε άξιο σχολιασμού ότι το λάθος είχε αποκαλυφθεί εδώ και πέντε μήνες αλλά η διάδοχος Αχτσιόγλου το φυλούσε ως μυστικό. Χτες λεγόταν μετ’ επιτάσεως ότι και ο κ. Κατρούγκαλος είχε κρατήσεις στο τέως Ταμείο Νομικών. Ειλικρινά λίγο με νοιάζει. Πρέπει να μας νοιάζει η τεράστια απάτη των δήθεν υπερασπιστών των λαϊκών τάξεων…

Από την έντυπη έκδοση του Ελεύθερου Τύπου