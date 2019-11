Δύο νεκροί σε επίθεση με μαχαίρι στο Λονδίνο – Η αστυνομία πυροβόλησε και σκότωσε τον δράστη

29/11/19 • 21:14 | UPD 29/11/19 • 21:17 Newsroom eleftherostypos.gr

Δύο πολίτες σκοτώθηκαν στην επίθεση που εξαπέλυσε ένας άνδρας, οπλισμένος με μαχαίρι, στη Γέφυρα του Λονδίνου, μετέδωσε το βρετανικό τηλεοπτικό δίκτυο BBC, χωρίς να κατονομάσει τις πηγές του.

Οι αστυνομικοί πυροβόλησαν και σκότωσαν τον δράστη, ο οποίος φορούσε μια ψεύτικη ζώνη με εκρηκτικά.

Πολλοί άνθρωποι τραυματίστηκαν σήμερα το απόγευμα, κατά τη διάρκεια της επίθεσης, ένα επεισόδιο που αντιμετωπίζεται ως «τρομοκρατικό» από τη βρετανική αστυνομία.

Η βρετανική αστυνομία δήλωσε ότι αστυνομικοί πυροβόλησαν έναν άνδρα κατά τη διάρκεια του επεισοδίου στη Γέφυρα του Λονδίνου το οποίο αντιμετωπίζουν ως τρομοκρατικό για προληπτικούς λόγους και το δίκτυο Sky News μετέδωσε πως άλλος ένας άνθρωπος σκοτώθηκε.

BREAKING: #LondonBridge has been closed following an incident. Armed Police are at the scene. Video: @AmandaHunter87 pic.twitter.com/hE27101JLC — London 999 Feed (@999London) November 29, 2019

“Πρόκειται για ένα φρικτό περιστατικό”, δήλωσε ο Μπόρις Τζόνσον

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον δήλωσε για το περιστατικό που σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα στη Γέφυρα του Λονδίνου: “Πρόκειται για ένα φρικτό περιστατικό. Όλες οι σκέψεις μου είναι κοντά στα θύματα και τις οικογένειές τους”.

“Ενημερώνομαι συνεχώς για το περιστατικό στη Γέφυρα του Λονδίνου και θέλω να ευχαριστήσω την αστυνομία και όλες τις υπηρεσίες εκτάκτων καταστάσεων για την άμεση ανταπόκρισή τους”, αναφέρει ο Τζόνσον σε ανακοίνωση.

Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον δήλωσε απόψε ότι το επεισόδιο φαίνεται ότι έχει τεθεί υπό έλεγχο.

#Londonbridge incident – rumours of gunshots. You can clearly see the lorry across the road. pic.twitter.com/zu2W05hIxT — adam cannon (@adam_cannon) November 29, 2019

Ο Τζόνσον, που όπως είπε σταμάτησε την προεκλογική εκστρατεία του για σήμερα το βράδυ, έπλεξε το εγκώμιο των πολιτών που παρενέβησαν για να αφοπλίσουν τον δράστη.

«Θέλω να τιμήσω την εκπληκτική γενναιότητα εκείνων των πολιτών που παρενέβησαν για να προστατεύσουν τη ζωή άλλων. Για μένα, εκπροσωπούν ό,τι καλύτερο έχει η χώρα μας και τους ευχαριστώ εκ μέρους όλης της χώρας», τόνισε.

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε εξάλλου ότι η Βρετανία δεν πρόκειται ποτέ να διχαστεί, ούτε να την εκφοβίσουν τέτοιου είδους επιθέσεις.

Η αστυνομία κλήθηκε λίγο πριν τις 2 το μεσημέρι στη Γέφυρα του Λονδίνου, όπου ένας άνδρας είχε επιτεθεί με μαχαίρι σε ανυποψίαστους ανθρώπους. Έξι περαστικοί πάλεψαν μαζί του, τον ακινητοποίησαν και του άρπαξαν το μαχαίρι. Σε ένα βίντεο που αναρτήθηκε στο Twitter, αστυνομικοί απομακρύνουν έναν άνδρα από τον ύποπτο και ένας αξιωματικός τον βάζει στο στόχαστρο. Ακούγονται δύο πυροβολισμοί και ο ύποπτος σταματάει να κινείται.

Ο Τζορτζ Ρόμπερτς, ένας μεταφραστής ο οποίος βρισκόταν στη γέφυρα τη στιγμή της επίθεσης, είπε ότι ένας άνδρας έτρεξε ανάμεσα από τα αυτοκίνητα και όρμησε στο κεντρικό διαχωριστικό για να εμποδίσει τον δράστη, μαζί με πολλούς άλλους ανθρώπους. «Εμείς τρέξαμε μακριά αλλά φαίνεται ότι τον αφόπλισε. Απίστευτη γενναιότητα», είπε.

Ο ύποπτος ήταν ζωσμένος με εκρηκτικά, όμως η αστυνομία πιστεύει ότι ο μηχανισμός αυτός ήταν ψεύτικος.

Ο Τζόνσον, ο οποίος πρόκειται να υποδεχτεί την επόμενη εβδομάδα τους ηγέτες των χωρών-μελών του ΝΑΤΟ στο Λονδίνο, επέστρεψε εσπευσμένα στην Ντάουνινγκ Στριτ και ενημερώθηκε για το επεισόδιο.

«Είδα έναν άνδρα να πέφτει στο έδαφος, με ένα μαχαίρι δίπλα του» αφού προηγουμένως είχαν ακουστεί «πολλοί πυροβολισμοί», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ένας άνδρας που εργάζεται σε ένα γραφείο απέναντι από τη γέφυρα. Όπως είπε, στην περιοχή βρίσκονταν περίπου δέκα αστυνομικοί με πολλά εκπαιδευμένα σκυλιά για να εξουδετερώσουν τον ύποπτο.

Ένα βίντεο που τραβήχτηκε από τον χώρο εργασίας αυτού του μάρτυρα περίπου μισή ώρα αργότερα δείχνει έναν άνδρα να απομακρύνεται με φορείο και έναν άλλον, τραυματισμένο στον ώμο, να συνοδεύεται από τους τραυματιοφορείς.

Άλλος μάρτυρας είπε και αυτός ότι είδε έναν άνδρα στο έδαφος, με ένα μαχαίρι και ένα σακίδιο κοντά του.

Ο ηγέτης της αντιπολίτευσης Τζέρεμι Κόρμπιν έκανε λόγο για «σοκαριστικό» συμβάν και ευχαρίστησε τις υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων περιστατικών που ανταποκρίθηκαν άμεσα.

Ο δήμαρχος πλέκει το εγκώμιο των απλών ανθρώπων που αφόπλισαν τον δράστη

Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύονται ορισμένοι από τους ανθρώπους που τραυματίστηκαν σήμερα το απόγευμα, στην επίθεση που σημειώθηκε στη Γέφυρα του Λονδίνου, όπως ανακοίνωσε ο δήμαρχος της βρετανικής πρωτεύουσας Σαντίκ Καν.

«Επιβεβαιώθηκε ότι ένας αριθμός ανθρώπων τραυματίστηκε στην επίθεση, ορισμένοι εκ των οποίων σοβαρά», είπε ο Καν μιλώντας σε δημοσιογράφους. «Θα παραμείνουμε ενωμένοι και αποφασισμένοι απέναντι στην τρομοκρατία. Εκείνοι που επιδιώκουν να μας επιτεθούν και να μας διχάσουν δεν θα τα καταφέρουν ποτέ», συνέχισε, καλώντας τους Λονδρέζους να «επαγρυπνούν».

Ο δήμαρχος έπλεξε το εγκώμιο των απλών πολιτών που επέδειξαν «συγκλονιστικό ηρωισμό» και αφόπλισαν τον δράστη ο οποίος πρόλαβε να τραυματίσει πολλούς ανθρώπους.

«Το αξιοσημείωτο στις εικόνες που είδαμε είναι ο συγκλονιστικός ηρωισμός των απλών πολιτών που κυριολεκτικά έτρεξαν καταπάνω στον κίνδυνο, χωρίς να ξέρουν τι αντιμετωπίζουν», τόνισε, διευκρινίζοντας ότι ο δράστης ήταν ζωσμένος με έναν ψεύτικο εκρηκτικό μηχανισμό.

Ο Καν επισήμανε όμως ότι εκείνη τη στιγμή, ο κόσμος που έτρεξε να σταματήσει τον δράστη δεν το γνώριζε αυτό.

Σύμφωνα με τον Καν, η επίθεση φαίνεται ότι ήταν ένα μεμονωμένο περιστατικό, καθώς η αστυνομία δεν αναζητά κάποιον άλλον ύποπτο.

Ο Λευκός Οίκος καταδικάζει την επίθεση, δεσμεύεται για την “πλήρη υποστήριξη” στο Ηνωμένο Βασίλειο

Ο Λευκός Οίκος καταδίκασε την επίθεση που σημειώθηκε στην περιοχή της Γέφυρας του Λονδίνου νωρίτερα σήμερα μέσω του εκπροσώπου του Τζουντ Ντίρι. “Δεσμευόμαστε να παράσχουμε την πλήρη υποστήριξή μας στον σύμμαχό μας, το Ηνωμένο Βασίλειο”, τόνισε ο εκπρόσωπος.

“Ο πρόεδρος (Ντόναλντ) Τραμπ ενημερώθηκε για την επίθεση σήμερα στη Γέφυρα του Λονδίνου και παρακολουθεί την κατάσταση”, αναφέρει ο Ντίρι σε γραπτή ανακοίνωση. “Οι ΗΠΑ καταδικάζουν έντονα όλες τις φρικτές πράξεις βίας σε βάρος αθώων πολιτών και δεσμευόμαστε να παράσχουμε την πλήρη υποστήριξη μας στον σύμμαχό μας, το Ηνωμένο Βασίλειο”.