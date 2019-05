Φλέγεται η Μέση Ανατολή: Διοικητής της Χαμάς σκοτώθηκε από ισραηλινό «στοχευμένο» χτύπημα

Κλιμακώνεται επικίνδυνα η ένταση στη Μέση Ανατολή μετά το μπαράζ εκατοντάδων ρουκετών που εκτοξεύθηκαν από τη Λωρίδα της Γάζας προς το Ισραήλ και τις δεκάδες αεροπορικές επιδρομές αντιποίνων, που είχαν ως αποτέλεσμα να σκοτωθούν έξι Παλαιστίνιοι κι ένας Ισραηλινός μέχρι στιγμής.

Διοικητής της Χαμάς σκοτώθηκε από ισραηλινό «στοχευμένο» χτύπημα στη Λωρίδα της Γάζας. Παλαιστίνιοι δήλωσαν ότι ήταν το πρώτο χτύπημα μετά τον πόλεμο του 2014 στον παλαιστινιακό θύλακα.

Σε ανακοίνωσή του ο στρατός ανέφερε πως ο Χάμεντ Άχμεντ Αμπέντ Χούντρι ήταν υπεύθυνος για τη μεταφορά κεφαλαίων από το Ιράν σε ένοπλες παρατάξεις στη Γάζα. Παλαιστίνιοι αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν πως σκοτώθηκε σε αεροπορικό πλήγμα με στόχο το αυτοκίνητό του.

Πρόκειται για τον μεγαλύτερο αριθμό ρουκετών που έχουν εκτοξευθεί εναντίον του Ισραήλ σε μία μόνο ημέρα τα τελευταία χρόνια. Από χθες το πρωί περίπου 250 ρουκέτες εκτοξεύθηκαν από Παλαιστίνιους μαχητές από τη Λωρίδα της Γάζας εναντίον περιοχών του νότιου και του κεντρικού Ισραήλ, πολλές από τις οποίες αναχαιτίστηκαν από το σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας Σιδηρούς Θόλος, επεσήμανε ο ισραηλινός στρατός, διευκρινίζοντας ότι το 70% των ρουκετών έπεσαν σε μη κατοικημένες περιοχές.

Μια Ισραηλινή 80 ετών τραυματίστηκε σοβαρά στην Κίριατ Γκατ, 20 χιλιόμετρα από τη Γάζα, και ένας 60χρονος Ισραηλινός σκοτώθηκε σήμερα το πρωί όταν ρουκέτα έπεσε στο σπίτι του στην πόλη Ασκελόν. Σύμφωνα με την εφημερίδα Haaretz, ο άνδρας υπέκυψε στα τραύματά του λίγο αφού διακομίστηκε στο νοσοκομείο.

Στο μεταξύ στις δεκάδες αεροπορικές επιδρομές που εξαπέλυσε το Ισραήλ σε αντίποινα στη Λωρίδα της Γάζας σκοτώθηκαν έξι Παλαιστίνιοι και τραυματίστηκαν ακόμη 40, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς.

In under 24 hours, 430 rockets have been fired from Gaza at Israeli civilians. pic.twitter.com/3hjMkGmtL6

Δύο Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν νωρίς σήμερα το πρωί όταν ισραηλινά αεροσκάφη βομβάρδισαν μια ομάδα Παλαιστινίων στον καταυλισμό προσφύγων αλ Μπουρέιζ, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες. Ιατρικές πηγές επιβεβαίωσαν τους θανάτους μιλώντας στο πρακτορείο Anadolu. Τρεις ακόμη Παλαιστίνιοι τραυματίστηκαν σε άλλη ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στον καταυλισμό αλ Σάτι. Χθες το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας είχε ανακοινώσει ότι τέσσερις άνθρωποι, ανάμεσά τους ένα κοριτσάκι 14 μηνών και η έγκυος μητέρα του, σκοτώθηκαν από τις ισραηλινές επιδρομές στη Λωρίδα της Γάζας. Η αδελφή του κοριτσιού τραυματίστηκε σοβαρά όταν βομβαρδίστηκε το σπίτι τους. «Είχαμε καθίσει στο τραπέζι για να φάμε όταν το σπίτι βομβαρδίστηκε από ένα ισραηλινό αεροπλάνο. Η Σάμπα σκοτώθηκε επί τόπου», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ένας ξάδελφος του πατέρα της μικρής. «Η Φαλάστιν Αμπού Αράρ, 37 ετών και έγκυος, υπέκυψε στα τραύματα που είχε υποστεί στο κεφάλι», ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας.

Ο ισραηλινός στρατός αμφισβητεί τα γεγονότα αυτά. Εκπρόσωπός του, ο Αβιχάι Αντράι, έγραψε στα αραβικά στο Twitter ότι ο θάνατος της μητέρας και του βρέφους πιθανόν να οφείλεται σε παλαιστινιακά πυρά, χωρίς να δώσει άλλες πληροφορίες.

What would you do if a rocket exploded in YOUR child's elementary school?

Thankfully no child was in this school when a rocket exploded in the courtyard.

This is just one of 250+ rockets that were fired from Gaza at Israeli civilians today. pic.twitter.com/UPzZoPBwWt

— Israel Defense Forces (@IDF) May 4, 2019