Κατέρρευσε σχολείο στη Νιγηρία: Φόβοι για θύματα και εγκλωβισμένα παιδιά [εικόνες & βίντεο]

Ακόμη δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα επίσημες πληροφορίες για θύματα, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της Εθνικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Έκτακτων Καταστάσεων, Ιμπραήμ Φαρίνλογε.

Αναφορές θέλουν πολλά παιδιά να έχουν βρει τραγικό θάνατο την Τετάρτη στο Λάγος της Νιγηρίας, μετά από κατάρρευση κτιρίου. Εκτός από τις υπόλοιπες κατοικίες στον τρίτο όροφο του συγκεκριμένου κτίσματος στεγαζόταν σχολείο, όπως αποκαλύπτουν επίσημες πηγές.

Μέχρι στιγμής έχουν απεγκλωβιστεί 10 παιδιά από τα συντρίμμια, ενώ οι αρχές συνεχίζουν να καταβάλλουν εντατικές προσπάθειες για την διάσωση των μαθητών και την ανέρευση άλλων επιζώντων.

Casualties feared as 3 storey school building collapsed in Lagos, Nigeria pic.twitter.com/d9blMlm5rL

OMG breaking news a primary school just collapsed on the island #lagos island pic.twitter.com/ITpBzyZ1VK

— Emmydmoney (@emmydmoney) 13 Μαρτίου 2019