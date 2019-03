Ο Σένε ξύπνησε άσχημες μνήμες στον Κουρτουά επαναλαμβάνοντας γκολ του Μέσι [βίντεο]

Ο Σένε τρέλανε τον τερματοφύλακα της Ρεάλ, Τιμπό Κουρτούα, αφού η επιτυχημένη εκτέλεση ενός φάουλ τού ξύπνησε αναμνήσεις από τρομερό γκολ του Μέσι που μάλλον θα προτιμούσε να έχει αφήσει στο παρελθόν.

Το γκολ του Σένε διαμόρφωσε το τελικό σκορ στο 1-4 επισφραγίζοντας την επιβλητική νίκη του Άγιαξ ενάντι στην Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία μάλλον δεν τα πηγαίνει τόσο καλά το τελευταίο διάστημα.

Τα μέσα ενημέρωσης στην Ισπανία θυμήθηκαν ένα γκολ του Μέσι στις 26 Φεβρουαρίου το 2012, το οποίο ήταν παρόμοιο με αυτό που δέχτηκε ο Κουρτουά από το Σενέ επτά χρόνια μετά.

Ο άσος της Μπαρτσελόνα και ο Δανός του Αίαντα σκόραραν από το ίδιο σημείο οδηγώντας την μπάλα στην ίδια πορεία, με μοναδική διαφορά ότι ο Μέσι φυσικά σούταρε με το αριστερό του πόδι.

Δείτε τα βίντεο με τα δύο γκολ:

Ajax’s fourth goal captured from the stands is the best thing you’ll see tonight pic.twitter.com/w9L8HuNtN7

— Football Stuff (@FootbalIStuff) 5 Μαρτίου 2019