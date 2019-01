Ιγκουαΐν: Έπρεπε να αρπάξω την ευκαιρία να έρθω στην Τσέλσι [βίντεο]

Ήταν παιδικό όνειρο του Ιγουαιΐν να αγωνιστεί κάποτε στη ζωή του στην Πρέμιερ Λιγκ, όπως αποκάλυψε στις πρώτες του δηλώσεις με τη φανέλα της Τσέλσι.

Ο τεχνικός της Τσέλσι, Μαουρίτσιο Σάρι είχε συνεργαστεί με τον Ιγκουαΐν στο παρελθόν στη Νάπολι, πριν τη μεταγραφή του Αργεντίνου στην Γιουβέντους και έτσι ήλθε αποκτήθηκε με δική του πρωτοβουλία από την Τσέλσι.

Η αγγλική ομάδα ανακοίνωσε τον Ιγκουαΐν την Τετάρτη κι εκείνος στην πρώτη δήλωση του είπε:

«Έπρεπε να αρπάξω την ευκαιρία να έρθω στην Τσέλσι όταν μου δόθηκε. Είναι μια ομάδα που μου άρεσε και που έχει σπουδαία ιστορία, ένα φανταστικό γήπεδο και παίζει στην premier league, όπου πάντα ήθελα να αγωνιστώ. Ελπίζω να ανταποδώσω την εμπιστοσύνη τους με τις εμφανίσεις μου στο γήπεδο. Ανυπομονώ να ξεκινήσω και ελπίζω να προσαρμοστώ άμεσα».

