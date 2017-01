Οι 5 συνήθειες που μας κάνουν να γερνάμε «μια ώρα αρχύτερα»

Σίγουρα, οι περισσότεροι από εμάς, συνηθίζουμε κατά τη διάρκεια της ζωής μας να κάνουμε πράγματα τα οποία δε μας ωφελούν ούτε πνευματικά, ούτε σωματικά.

Μάλιστα κάποια απ’ αυτά, συνηθίζουμε να τα κάνουμε με πλήρη συνείδηση, γνωρίζοντας πολύ καλά ότι μας βλάπτουν, πχ το κάπνισμα.

Τι γίνεται όμως όταν έχουμε αποκτήσει συνήθειες στην καθημερινότητα μας, οι οποίες εν αγνοία μας βλάπτουν σοβαρά την υγεία μας, προκαλώντας μέχρι και γήρανση σε διάφορα μέρη του σώματός μας;

Αυτές είναι, λοιπόν, οι συνήθειες που συμβάλλουν πολύ αρνητικά στην υγεία μας και μας φέρνουν αντιμέτωπους με το μεγαλύτερο φόβο του ανθρώπου: τη γήρανση! Κάποιες ίσως και να σας εκπλήξουν!

1. Αναψυκτικά τύπου Coca-Cola

Πού προκαλεί γήρανση: Στα κόκαλα

Τι λέει η επιστήμη: Οι μεγαλύτερες σε ηλικία γυναίκες που έπιναν ένα αναψυκτικό τύπου coca-cola, καθημερινά, είχαν σημαντικά χαμηλότερη οστική πυκνότητα από εκείνες που κατανάλωναν λιγότερο από μία coca cola ανά μήνα, σύμφωνα με μια μελέτη που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό American Journal of Clinical Nutrition. Δεν είναι πολύ σαφές γιατί η κατανάλωση τέτοιων αναψυκτικών τύπου coca-cola είχαν αυτό το αποτέλεσμα, αλλά οι ερευνητές της μελέτης πιστεύουν ότι ο συνδυασμός της καφεΐνης και του φωσφορικού οξέος θα μπορούσαν να προκαλέσουν τέτοιου είδους προβλήματα.

Τι μπορείτε να κάνετε: Κόψτε την. Λάβετε υπόψη ότι η διατροφή που περιλαμβάνει αναψυκτικά τύπου coca-cola μπορεί να δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στην υγεία σας. Φυσικά το ίδιο, άντε ίσως και λίγο λιγότερο, μπορούν να προκαλέσουν και οι ντεκαφεϊνέ εκδόσεις.

2. Οι καθημερινές μας μετακινήσεις

Πού προκαλούν γήρανση: Στην επιδερμίδα

Τι λέει η επιστήμη: Ο ατμοσφαιρικός αέρας στον οποίο μπορεί να εκτίθεστε καθημερινά κατά τη διάρκεια των διάφορων μετακινήσεών σας, σίγουρα δεν αποτελεί τον καλύτερο φίλο για την επιδερμίδα σας. Η ρύπανση, η οποία σχετίζεται με την κυκλοφορία των αυτοκινήτων, μπορεί να οδηγήσει σε κηλίδες ηλικίας και πανάδες, σύμφωνα με μια ανασκόπηση στο περιοδικό, Journal of Investigative Dermatology, ενώ μια άλλη επανεξέταση στο περιοδικό Frontiers in Environmental Science διαπίστωσε ότι η ρύπανση συμβάλλει στη συνολική γήρανση του δέρματος, καθώς και σε άλλα προβλήματα όπως η ακμή, το έκζεμα και η ψωρίαση.

Τι μπορείτε να κάνετε: Κατ ‘αρχάς, αν οδηγείτε ένα παλαιότερο αυτοκίνητο, καλό είναι, όταν βρίσκεστε σε κίνηση, να ανοίγετε τα παράθυρα σας αντί να τα κλείνετε. (Ένα παλαιότερο σύστημα φίλτρου αέρα, θα σας «κοστίσει» περισσότερο απ’ ότι να αναπνέεται τον εξωτερικό αέρα). Δεύτερον, απλώστε ένα καλό αντιοξειδωτικό προϊόν στο πρόσωπό, το λαιμό και το στήθος σας το πρωί για να συμβάλλεται στην προστασία του δέρματος σας από την περιβαλλοντική ρύπανση.

3. Ένα επικριτικό αφεντικό

Πού προκαλεί γήρανση: Στον εγκέφαλο

Τι λέει επιστήμη: Το άγχος και το στρες, σε άτομα που ήδη αντιμετωπίζουν την εξασθένηση των γνωστικών λειτουργιών τους, μπορούν να προκαλέσουν ακόμα και Αλτσχάιμερ. Οι ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι «το παθολογικό άγχος και το χρόνιο άγχος» που μπορούν να προκληθούν κυρίως από το εργασιακό χώρο, είναι οι πραγματικοί κίνδυνοι για τον εγκέφαλο.

Η συγγραφέας Linda Mah, επίκουρη καθηγήτρια Ψυχιατρικής στο Πανεπιστήμιο του Τορόντο και κλινική επιστήμονας του Baycrest Centre for Geriatric Care Baycrest σε μια μελέτη που διεξήγαγε το 2014 εστίασε σε άτομα με ήπια γνωστική εξασθένηση, ή MCI. (MCI θεωρείται προάγγελος του Alzheimer). Άτομα που εμφάνιζαν άγχος, ανά πάσα στιγμή ήταν πιο πιθανό να εμφανίσουν Αλτσχάιμερ κατά τη διάρκεια της μελέτης τριών ετών. Όσο μεγαλύτερο ήταν το άγχος, τόσο μεγαλύτερος ήταν και ο κίνδυνος.

Τι μπορείτε να κάνετε: Σίγουρα η διαχείριση του στρες είναι εξαιρετικά σημαντική. Η σωματική άσκηση επίσης μπορεί να αποβεί ιδιαίτερα αποτελεσματική στην αντιμετώπιση των ανησυχιών της δουλειάς, σύμφωνα με μια νέα μελέτη στο περιοδικό Medicine and Science in Sports and Exercise, το οποίο ανέφερε ότι, το να είναι κάποιος σε καλή φόρμα βοηθά σημαντικά στην προστασία των επιπτώσεων που έχει στην υγεία το εργασιακό άγχος.

4. Άυπνες νύχτες

Πού προκαλεί γήρανση: Στα κύτταρα

Τι λέει η επιστήμη: Μια εντυπωσιακή ανακάλυψη έρχεται μέσω μιας μελέτης στο Biological Psychiatry, η οποία ανέφερε ότι οι γυναίκες που παρουσίαζαν βασικά συμπτώματα αϋπνίας ήταν σχεδόν δύο χρόνια μεγαλύτερες βιολογικά από τις γυναίκες της ίδιας ηλικίας, που δεν αντιμετώπιζαν προβλήματα ύπνου.

Τι μπορείτε να κάνετε: Αντιμετωπίστε την αϋπνία. Αν έχετε προβλήματα στον ύπνο, ή παρατηρείτε κάποια από τα παρακάτω συμπτώματα όπως δυσκολία ύπνου, ξύπνημα κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανησυχία, ρωτήστε το γιατρό σας για βοήθεια.

5. Παραπανίσια κιλά

Πού προκαλούν γήρανση: Στον εγκέφαλο

Τι λέει η επιστήμη: Οι εγκέφαλοί μας, χάνουν, με την ηλικία, τη λευκή ουσία, αλλά οι ερευνητές από το Πανεπιστήμιο του Cambridge διαπίστωσαν ότι οι εγκέφαλοι υπέρβαρων και παχύσαρκων ανθρώπων, μέσης ηλικίας, είχαν την ίδια ποσότητα λευκής ουσίας με τα υγιή άτομα, τα οποία ήταν 10 χρόνια μεγαλύτερα από αυτούς.

Τι μπορείτε να κάνετε: Βάλτε στη ζωή σας περισσότερη και πιο τακτική άσκηση έτσι ώστε να μπορείτε να διαχειριστείτε το βάρος σας για να βοηθήσετε το μυαλό σας και τον εγκέφαλό σας να είναι ανάλογο της ηλικίας σας.