Η εμφάνιση υπέρτασης σε πολύ μεγάλη ηλικία μειώνει τον κίνδυνο άνοιας

Οι άνθρωποι που εμφανίζουν υπέρταση σε βαθιά γεράματα, ιδίως μετά τα 80 τους, έχουν μειωμένο κίνδυνο να αναπτύξουν άνοια τα επόμενα χρόνια, σύμφωνα με μια νέα αμερικανική επιστημονική έρευνα. Είναι η πρώτη μελέτη που συσχετίζει την καθυστερημένη υπέρταση, με τη μικρότερη πιθανότητα άνοιας στην προχωρημένη τρίτη ηλικία.

Η υψηλή αρτηριακή πίεση θεωρείται κανονικά ένας από τους παράγοντες κινδύνου για εμφάνιση άνοιας. Όμως η νέα έρευνα ανατρέπει αυτή την εικόνα, όσον αφορά τους πολύ ηλικιωμένους. Αν η υπέρταση εκδηλωθεί μετά τα 80, τότε ο κίνδυνος άνοιας μετά τα 90 είναι μικρότερος.

Οι ερευνητές, με επικεφαλής την καθηγήτρια νευρολογίας και επιδημιολογίας Μαρία Κοράδα του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνια-Ιρβάιν, που έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό για θέματα Αλτσχάιμερ και άνοιας «Alzheimer & Dementia: The Journal of the Alzheimer’s Association», παρακολούθησαν επί περίπου τρία χρόνια 559 άτομα 90 ετών, οι οποίοι έκαναν τεστ για άνοια ανά εξάμηνο, εωσότου γίνουν 93 ετών. Στο διάστημα της μελέτης, το 40% (224 άτομα) εμφάνισαν άνοια.

Διαπιστώθηκε ότι όσοι είχαν αναπτύξει υπέρταση μεταξύ 80 και 89 ετών, ήταν κατά μέσο όρο 42% λιγότερο πιθανό να εκδηλώσουν άνοια μετά την ηλικία των 90 ετών, σε σχέση με όσους δεν είχαν καθόλου ιστορικό υψηλής πίεσης του αίματος. Σε όσους η υπέρταση εμφανίσθηκε μετά τα 90, ο κίνδυνος για άνοια ήταν ακόμη πιο μειωμένος (κατά 63%).

«Για πρώτη φορά βρήκαμε ότι η υπέρταση δεν αποτελεί παράγοντα κινδύνου για άνοια στους ανθρώπους άνω των 90 ετών, αντίθετα σχετίζεται με μειωμένο κίνδυνο άνοιας», δήλωσε η δρ Κοράδα. Μάλιστα, όπως είπε, όσο μεγαλύτερη είναι η υπέρταση στα προχωρημένα γηρατειά, τόσο μικρότερος είναι ο κίνδυνος άνοιας μετά τα 90.

Αυτό, κατά τους επιστήμονες, δείχνει ότι ορισμένοι παράγοντες κινδύνου για άνοια μπορούν να μεταβληθούν στην πορεία της ζωής. Μια σουηδική μελέτη του 2008 είχε βρει ότι οι υπέρβαροι άνθρωποι άνω των 75 ετών έχουν μειωμένο κίνδυνο άνοιας. Μια άλλη έρευνα του 2009 είχε διαπιστώσει ότι οι λιποβαρείς 75άρηδες έχουν μεγαλύτερο κίνδυνο άνοιας σε σχέση με τους παχύσαρκους συνομηλίκους τους.

Προς το παρόν, παραμένει ασαφές πάντως γιατί η υπέρταση στα βαθιά γεράματα μειώνει τον κίνδυνο άνοιας. Το θέμα πρέπει να μελετηθεί περαιτέρω σε μεγαλύτερη έρευνα.

